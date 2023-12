Hayallerinizi Yaşatan Yepyeni Bir Tatil Adresi!

Haberin Devamı





Göz Alıcı Kumsaldan Masmavi Sulara Uzanın!

Ege Denizi’nin tadı nerede çıkar? Deniz suyu kalitesiyle Mavi Bayrak ödülünü alan bir plajda denize girmek bunun için yeterli olabilir. Kıyıdan baktığınızda karşınızda, yemyeşil tepelerin sıralandığı sonsuz deniz manzarası da uzanıyorsa keyfinize diyecek yok. The Norm Collection Door'a, tüm bunları eşsiz konumuyla size yaşatıyor. Konforlu pavilion’ların ve şezlongların uzandığı Mavi Bayraklı plajı ve büyüleyici manzarasıyla deniz tatili yapmanın verdiği neşeyi ikiye katlıyor.





Evinizdeymiş Gibi Hissedin!

The Norm Collection Door'a misafirleri için her zevke uygun konaklama seçeneği sunuyor. Doğal dekorasyonda huzur buluyorsanız bungalovları, modern stillere hayransanız Deluxe Room’ları, her şeyin size özel olduğu ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi için villaları tercih edebilirsiniz. Misafirlere sunulan 3 seçenekli yastık menüsü konforu üst seviyeye taşırken, odaların işlevsel tasarımları rahatlığı hissettiriyor.

Şık Restoranlar, Leziz Yemekler…

Hareketli bir günü lezzetlendirmek ya da şık bir akşam yemeğinde nefis tatlar keşfetmek istediğinizde The Norm Collection Door'a’da birçok seçeneğiniz var. Ana restoranda zengin çeşitlilikte bir menü sizi karşılıyor. Miniklerin iştahını kabartan çocuk büfesi ile sağlığına dikkat edenlere yönelik diyet büfesi de sizi bekliyor. Geleneksel tatlardan vazgeçmeyenler Türk Restoranı’nda, Akdeniz’in leziz tatlarını keşfetmek isteyenler İtalyan Restoranı’nda buluşuyor. Deniz ürünlerinin özel yöntemlerle hazırlandığı Balık Restoran ise sizi, mavi sulardan gelen lezzetleri keşfetmeye çağırıyor.

Kendinizi SPA Deneyimiyle Ödüllendirin

Tatil, kendinize ayırdığınız en değerli zamanlardan oluşan rahatlatıcı bir deneyim. Bu değerli anlarınızda kendinize bakmak, rahatlamak ve huzuru bulmak isterseniz SPA hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. The Norm Collection Door'a’nın SPA merkezinde çeşitli masaj teknikleriyle hafiflemek, Türk hamamında rahatlamak, Vitamin Bar’ın leziz içecekleriyle ferahlamak size çok iyi gelecek. Sevdiklerinizle keyfi, huzuru ve mutluluğu paylaşacağınız bir tatil deneyimi için The Norm Collection Door'a’ya davetlisiniz. Hemen ETS’ye gelin, yerinizi ayırtın!

