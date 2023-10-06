Güzel bir sonbahar tatili ile ruhunuzu ve bedeninizi kışa hazırlayın!

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Doğayla birlikte tatil yaparak “iyileşmenin” yeni adı: Sapanca’da Wellness

Wellness, bedeninizi, zihninizi ve ruhunuzu dengelemeyi amaçlayan bütüncül bir yaklaşımdır. Son yıllarda tüm dünyada çokça tercih edilen bir disiplin olan wellness, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlıyor. Bugün Türkiye’de de, doğal iyileşmeyi önceliği haline getiren seçkin otellerin oldukça etkili wellness programlarına erişmek mümkün. Özellikle Sapanca, muhteşem doğası ile son dönemin giderek tercih edilen tatil merkezlerinden biri. Wellness uygulamalarını alışkanlık haline getirmek için fiziksel aktivitelerinizi planlayarak ilk adımı atabilirsiniz. Daha sağlıklı bir beslenme programı oluşturarak, belki güzel bir rahatlatıcı bir masaj deneyimleyerek, ya da bunların hepsinin yer alacağı güzel bir wellness tatili planlayarak başlayabilirsiniz… Sapanca’da kusursuz bir Wellness tatili için tıklayın!

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Wellnes yaklaşımı hangi aşamaları içerir?

İyileşmeyi ve yenilenmeyi sadece bedensel anlamda değil, zihinsel ve ruhsal düzeyde de bütüncül olarak ele alan wellness, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, stres yönetimi, uyku kalitesi, zihinsel ve duygusal refah ve son olarak da tatil aşamaları ile etkili olur. Wellness yolculuğu, her bireyin ihtiyaçlarına göre şekillenir. Kendinizi tanımanız, ihtiyaçlarınızı belirlemeniz ve kendi sağlık ve mutluluk rutininizi oluşturmanız önemlidir. Size iyi gelecek bir wellness programını, sadece kapalı mekan aktiviteleri ile değil, aynı zamanda doğanı size sunduğu güzellikler ile de destekleyebilirsiniz. Örneğin Sapanca Gölü’nün etrafında yürüyüş yapabilir, bisiklet kiralayarak göl etrafında tur atabilir veya gölde tekne turu yaparak gerçek anlamda dinlenmenin keyfine varabilirsiniz. Kartepe, Maşukiye ve Soğucak Yaylası gibi doğal alanlara da kolayca ulaşabileceğiniz Sapanca’da, Orman Terapisi programlarına katılarak yenilenmenizi çok daha keyifli hale getirmeniz de mümkün. Sapanca’da kusursuz bir wellness tatili için tıklayın!

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İyi yaşamın binlerce yıllık sırrı: Afyon’da termal tatil

Yerkürenin derinliklerinden yüzeye sızan ve doğal sıcaklığının yanı sıra, mineraller açısından da oldukça zengin olan sular termal su olarak adlandırılır. Kaplıca ve ılıcalar vasıtasıyla iyileşme amaçlı olarak binlerce yıldır kullanılan bu sulardan, yerine göre içine girilerek veya içilerek faydalanılır ve sıklıkla uzmanlar tarafından da tavsiye edilir. Her termal su, bulunduğu coğrafyaya ya da jeolojik değerlere göre farklı içerik gösterebilir ve iyileştirici etkileri de buna göre sınıflandırılabilir. Örneğin Türkiye’de Afyon bölgesinin termal sular açısından dünyaca ünlü olması, doğal iyileşme arayanları sıklıkla bu bölgeye yönlendiriyor. Afyon’da kusursuz bir termal tatili için tıklayın!

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Termal su nelere iyi gelir?

Modern tıbbın olmadığı zamanlarda binlerce yıl boyunca birçok romatizmal hastalığın, dolaşım bozukluğunun, nörolojik problemlerin, cilt hasarlarının veya solunum sıkıntısının doğrudan tedavisi için kullanılan termal sular, günümüzde hala hekimlerin sıklıkla önerdiği destekleyici çözümler arasında yer alıyor. Termal suyun içindeki mineraller, cilt hücrelerini besler ve yeniler. Bu nedenle, termal suyu cilt bakımı için kullanmak, cildin daha genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, termal suların içerdiği silis gibi mineraller, cildin nem dengesini düzenleyerek nemlendirici etki gösterir. Bugün “iyileşme” konseptini sadece hastalık tedavisi olarak görmeyen milyonlarca insan, yenilenmek, stresten uzaklaşmak ve iyi hissedip güzel vakit geçirmek için termal tesisleri öncelikli olarak tercih ediyor. Afyon’da kusursuz bir termal tatili için tıklayın!

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Uzman gözünden termal suyun faydaları

Anadolu topraklarının termomineral sular ve çamurlar açısından oldukça zengin olduğuna dikkat çeken uzman Prof. Dr. Zeki Karagülle ise, Afyon’un termal suyu ile ilgi “Buradaki su yüksek silisyum içeriğiyle ön plana çıkıyor. Bu da cildi yumuşatıcı, gençleştirici, tahrişi önleyici etkiler göstermesini sağlıyor. Ayrıca bikarbonat, kalsiyum ve florür içermesiyle de mineralli suların ağrı giderici, rahatlatıcı, dinlendirici etkileri elde edilmiş oluyor. Tabi bu arada yer altından çıkış sıcaklığı olarak hipertermal (40 derecinin üstünde) olması da tedavide kullanılan tüm banyo sıcaklıklarında kullanım olanağı sağlıyor” değerlendirmesinde bulunuyor. Afyon’da kusursuz bir termal tatili için tıklayın!

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Hızlı akan hayatın yıpratıcı etkilerinden arınıp, zihinsel ve bedensel anlamda yenilenmek için üç harika seçeneğiniz var: NG Afyon, NG Enjoy ve NG Sapanca. Binlerce yıllık termal şifa kaynağı suları ve modern çağın Wellness anlayışı ile NG Otelleri her yaştan aile üyesine unutulmaz bir “iyileşme” deneyimi vadediyor.

NG Enjoy hakkında merak ettiğiniz tüm detayları öğrenmek ve yerinizi hemen ayırtmak için daha fazla beklemeyin. Buraya tıklayın ve hem ruhunuzu hem de bedeninizi yenilemek için ilk adımı hemen atın!

NG Sapanca hakkında merak ettiğiniz tüm detayları öğrenmek ve yerinizi hemen ayırtmak için daha fazla beklemeyin. Buraya tıklayın ve hem ruhunuzu hem de bedeninizi yenilemek için ilk adımı hemen atın!

NG Afyon hakkında merak ettiğiniz tüm detayları öğrenmek ve yerinizi hemen ayırtmak için daha fazla beklemeyin. Buraya tıklayın ve hem ruhunuzu hem de bedeninizi yenilemek için ilk adımı hemen atın!

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