Ekolojik okuryazarlık çocuklar için neden çok önemli?

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Çocukların aklındaki soru: İklim neden değişiyor?

1800’lü yılların başından bu yana insan faaliyetlerine bağlı olarak ısınan atmosfer, bugün yaşadığımız iklim değişiminin temel nedenidir. Sanayileşme arttıkça ve kömür, petrol, gaz gibi fosil yakıtların kullanımı çoğaldıkça, dünyamızı saran atmosfer sera gazları ile doldu ve bu nedenle yerküre normal değerlerin üzerinde ısınmaya başladı.





İklim değişimi nelere yol açar?

Atmosferin, dengeleyebileceği miktarın üzerinde karbon dioksit veya metan gibi sera etkisi yaratan gazlara maruz kalması her yıl daha da fazla ısınmasına neden olurken, bu etki gezegenimizdeki tüm yağış rejimini değiştirir. Kimi yerlerde aşırı yağış felaketlere neden olurken, kimi yerlerde de kuraklık kalıcı hale gelmeye başlar ve her iki etki de tarımsal üretim üzerinde yıkıcı etkiye sahiptir. Isınan yerküre bir yandan, yüzbinlerce yıldır orada olan kutup buzullarını eritirken, bir yandan da denizlerin ısınmasına ve canlı yaşamın yavaş yavaş yok olmasına neden olur. Tüm bu gelişmeler ise insanların daha çok kıtlık, susuzluk ve yoksullukla yüz yüze gelmesi anlamına gelir.

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Biyoçeşitlilik nedir ve dünyamızın geleceği için neden önemlidir?

İnsan yaşamına olanak sağlayan doğa, gözle görülmeyen bakterilerden mantarlara, bitkilere ve hayvanlara kadar binlerce canlı türünü içinde barındırır ve bir denge içinde olan bu canlı hayat, solunabilir temiz havanın, verimli toprakların ve sürdürülebilir bir yaşamın da temel taşlarıdır. İşte tüm bu canlı hayat kısaca biyoçeşitlilik olarak adlandırılır. Biyoçeşitlilik içindeki denge bozuldukça, yani canlı türleri iklim değişimi nedeniyle yok olmaya başladıkça, dünyamızda yaşayan her canlı gibi insan da bundan olumsuz etkilenir ve kıtlık, susuzluk gibi yaşamı doğrudan etkileyen tehditlerle karşı karşıya kalır. Dünyamızdaki canlı yaşamın geleceği için biyoçeşitlilik işte bu yüzden vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

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İklim değişimine karşı çaresiz değiliz!

Dünyanın neredeyse 200 yıldır dozu artarak maruz kaldığı bu iklim değişimine karşı bir şeyler yapılamaz mı? Cevap tabii ki evet. İşte bunun güzel bir örneği olarak Hayat Holding ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen “Hayata İyi Bakarız” projesi, çocuklara küçük yaştan itibaren ekolojik okuryazarlık yeteneği kazandırmayı amaçlıyor.





Binlerce öğrenci iklim değişimi ile mücadeleyi eğlenerek öğrenecek

Oldukça geniş bir kapsamı olan “Hayata İyi Bakarız” projesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kuraklık Haritasına göre iklim değişiminin etkilerini en yoğun hisseden 10 ilde, 300 okul, 600 öğretmen, 30 bin öğrenci ve 60 bin veliyi programa dahil ederek küresel ısınmaya karşı dev bir adım atacak. Kuraklığın görülmeye başlandığı Kocaeli, İzmir, Muğla, Antalya, Giresun, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Erzurum ve Malatya’da “Hayata İyi Bakarız” projesi sayesinde katılımcılar İklim değişikliği, biyoçeşitlilik, eko-vatandaşlık ve doğal kaynakların yönetimi gibi farklı konularda eğitimler alacaklar.

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Katılımcı okullarda ekolojik okuryazarlık eğitimi

Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık Projesi olan “Sürdürülebilir Bir Dünya’nın Hikayesi” 3 ve 4 sınıf öğrencilerinin okul müfredatındaki Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerine uygun hazırlanan içeriklerle yola çıkıyor. Ders aktiviteleri, okul / sınıf oyunları, görsel videolar ve düşünmeye teşvik eden etkinlikler ile geliştirilen projede, öğrencilerin çözüm üretimine yönelik farklı eğitim araçlarıyla desteklenmesi de kapsam dahilinde. Ayrıca, proje danışma kurulu tarafından oluşturulan içeriklerle de takviye edilen eğitim programı bölge okullarındaki öğrenci ve öğretmenler için de “açık kaynak” olarak da değerlendirilebilecek. Hayat Holding ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile gerçekleşen “Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık Projesi” ile ilgili tüm detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

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