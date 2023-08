Ege’de yeni bir yaşam sizi bekliyor… İşte rotanızı Urla Kekliktepe’ye çevirmeniz için 6 neden!

Haberin Devamı

Doğal güzellikleri, tarihi mirası ve zengin kültürel dokusuyla Urla, İzmir’in tüm güzelliklerini bir arada bulabileceğiniz eşsiz bir mekan. Şehrin tüm yoğunluğundan ve stresinden uzakta yaşamak isteyenleri kucaklayan bu sakin ilçe, Ege’nin benzersiz atmosferinde, turkuaz denizi, yemyeşil ormanları, şehir hayatına olan yakınlığı ve ülkenin gastronomi alanında yükselen yıldızı konumunda. Şüphesiz Urla’nın parlayan yıldızı ise, Bağ Yolu’na yakınlığı, havası ve yeşillikler içinde sunduğu huzurla Kekliktepe.





İyi bir yatırım arayanların yeni gözdesi

Huzurlu bir yaşam isteyenlerin Ege’deki adresi Urla Kekliktepe, son dönemde yatırımcıların radarında. Endeksa verilerine göre Ocak 2019’dan bu yana Urla, yatırımcısına yüzde 879 oranında kazanç elde ettirdi. Yapılan getiri potansiyeli projeksiyonlarına göre bundan sonraki süreçte bu artış daha da yüksek ivmeyle devam edecek. İzmir Urla’da konut fiyatlarında son 1 yılda yüzde 30.63, arsa fiyatlarında da yüzde 51 oranında artış yaşandı. Konut fiyat artışında da yine Urla, ilk sırada yer alarak rekora ulaştı. Birçok avantajı birlikte sunan ve huzurlu bir yaşam vadeden Urla Kekliktepe, yatırımcılar için birçok avantajı aynı anda sunarak, İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehir merkezlerinden uzaklaşmak isteyenlerin tercihi haline geldi.





Şehir merkezlerine ve Ege’nin mavi bayraklı plajlarına ulaşım avantajı

Urla Kekliktepe, İzmir şehir merkezine, Adnan Menderes Havalimanı’na, Çeşme ve Konak’a 25-30 dakika karayolu mesafesinde yer alıyor. Ulaşım açısından avantajlı bir konumda bulunan ilçe, Ege’nin mavi bayraklı plajları ve benzersiz tatil bölgelerine çok yakın bir konumda. Türkiye’nin en uzun kıyı şeridini barındıran Ege’nin koyları ve sahilleri dünyanın en çok turist çeken yerlerindendir. Nefes hastalıklarına iyi gelen mineralli suları, doğal koyları, tescilli plajları ile Urla Kekliktepe; Altınköy Plajı, Balıklıova Köyü Plajı, Demircili Koyu, Urla Kum Denizi Plajı, Bodrum Koyu gibi doğa harikalarıyla deniz ve kumun tadını çıkarmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında.

Tarihi dokusu, temiz havası

“Ege’nin Akciğeri” olarak tanımlanan Urla, dünyanın en temiz hava koridorlarından birinde yer alıyor. Temiz, doğal havası nedeniyle oldukça avantajlı konumda olan ilçe, asırlardır tarihi dokusunu kaybetmemiş nadir yerlerden de biri. Klazomenai Antik Kenti, Karantina Adası, Pergamon, Efes, Agora, Liman Tepe Kazı Alanı, Özbek Köyü ve çok daha fazlası Ege’nin bu güzel ilçesine çok yakın bir mesafede yer alır. İyon’ların 12 kentinden biri olan Klazomenai Antik Kenti’ni büyük ölçüde içinde barındıran Urla Kekliktepe, özellikle 1900’lü yıllardan itibaren arkeologlar tarafından yoğun bir araştırma alanı olmuştur. Yapılan kazılarda tarihsel çağların en etkileyici örneklerinin keşfedildiği bu alan koruma altına alınmıştır. Asırlar boyu birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan bu kadim ilçede tarihin izlerine tanıklık etme fırsatı bulabilirsiniz.

Kültür-sanat etkinlikleri

Urla Kekliktepe, hem Bağbozumu hem de Enginar Şenlikleri ile kültürel/sosyal hayatın tam merkezinde yer alıyor ve Urla'da bulunan açık hava tiyatrosu, yaz aylarında çeşitli tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Eşsiz atmosferiyle tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşatan Urla'da özellikle yaz döneminde düzenlenen ve canlı müzikler, sokak gösterileri, el sanatları stantları, lezzetli sokak yemekleri gibi zengin içeriğe sahip sokak festivalleri, ülkenin her yanından ziyaretçileri ağırlıyor. Yaz aylarında sahil kenarında kurulan açık hava sinemaları ise yıldızlar altında keyifli bir sinema deneyimi yaşamak isteyenlerin için eşsiz imkanlar sunuyor. Urla Kekliktepe’deki kültür merkezleri sayesinde her yaştan insan için dans, müzik, resim gibi alanlarda eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme imkanları da mevcut. Bölgede dünyaca ünlü şarapların üretildiği üzüm bağlarına, yöresel ürünlerin satıldığı pazarlara ve eşsiz manzarası ile görenleri kendine hayran bırakan muhteşem tepelere rastlamak mümkün. Urla Kekliktepe, zeytin ağaçlarıyla kaplıdır ve her yıl Eylül ayında Zeytin Festivali düzenlenir. Festivalde, zeytin ve zeytinyağı ürünleri sergilenir, yöresel yemekler tadılır ve halk oyunları gösterileri izlenebilir. Zeytinin yanında kokusuyla baş döndüren lavanta da bölge için çok önemli bir yere sahiptir. Bahar aylarında düzenlenen Lavanta Festivali ile doğanın en güzel renklerini bir arada gözlemleme şansı yakalayabilirsiniz.

Zengin Gastronomisi

Ege’nin vazgeçilmez tatları; zeytinyağlılardan deniz mahsullerine, yöresel otlardan tatlılara kadar pek çok lezzeti deneyimlemek için Urla Kekliktepe, lezzet duraklarınızda ilk sırada yer almayı hak ediyor. Zeytinyağlı taze enginarından boyozuna, kabak çiçeği dolmalardan deniz börülcesine, Girit kabağı salatasına kadar birçok lezzet bölgenin vazgeçilmezleri arasında yer alır. Zeytin ağaçlarından elde edilen enfes zeytinyağının yanında, Urla halkının yaptığı zeytinin turşusundan tadabilir, hatta yerel malzemeler ile kendiniz de evde deneyebilirsiniz. Bölgede sosyal etkinlik haline gelen yemek kültürü, yılın hemen her zamanı karşınıza çıkıp sizi farklı lezzetler ile besleyebilir. Urla Ot Festivali, Nohutalan Kavun Festivali, Urla Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri, Zeytin Barış Festivali, Uluslararası Urla Enginar Günleri bu özel etkinliklerden sadece bazıları.

Seçkin Sporlara Ev Sahipliği Yapması

Urla Kekliktepe, spor yapmak isteyenler için de eşsiz coğrafi imkanlar barındırıyor. Özellikle profesyonel sörfçülerin uğrak yeri olan Kekliktepe’de birçok spor türünü denemek mümkün. Doğada yürüyüş yaparken kendinizi büyülü bir atmosferde hissedeceğiniz ilçede; rüzgar sörfü, kitesurf, tenis, yelkencilik gibi sporlar oldukça yaygın. Dünyanın sayılı rüzgar sörfü merkezleri arasında yer alan Urla’da ayrıca rüzgar sörfü yarışmaları da düzenleniyor.

Ege Yapı Kekliktepe’de, 88 dönüm arazi içerisinde 370 ila 500 metrekare arasında değişen tamamı özel havuzlu, müstakil bahçeli villalarda yılın 12 ayı 4 mevsim keyifle yaşama imkânı bulacaksınız. Yalnızca 73 seçkin aile için tasarlanan Ege Yapı Kekliktepe, fitness alanları, çocuk oyun alanları, sanat atölyeleri, SPA merkezi, açık-kapalı yüzme havuzları, tenis kortları, etkinlik alanları, doğal yaşama uyumlu peyzaj alanı ve restoranlarıyla ayrıcalıklı bir yaşam vaat ediyor. Konumuyla da dikkat çeken proje, İzmir şehir merkezine, Adnan Menderes Havalimanı’na, Çeşme ve Konak gibi şehir merkezlerine 25-30 dakika uzaklıkta yer alıyor. Yeni hayatınıza ilk adımı hemen atmak için ihtiyacınız olan tüm detaylara buradan ulaşın!

