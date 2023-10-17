Dünyanın en iyileri realme’de

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, 11 Pro Serisi ile dünyanın en iyileri Mete Gazoz ve Melissa Vargas’ı bir araya getirdi. Kendi alanlarında fazla iyi olan genç sporcularla yaptığı bu iş birliği realme’nin “Fazla İyi” mottosunu tam anlamıyla destekliyor. Kendi alanlarında dünyanın en iyi sporcuları Vargas ve Gazoz, realme gibi başarıyı ve azmi mükemmel bir şekilde temsil ediyorlar. Teknolojinin hızı ve sporun gücü realme’de yan yana geliyor.

Fazla iyi özellikler realme’de

realme 11 Pro+ dünyanın ilk 200MP OIS SuperZoom kamerasını sunuyor. realme 11 Pro Serisi yakınlaştırma kapasitesi ile devrim niteliğinde mobil fotoğrafçılık deneyimleri sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda zengin tasarımı, uzun pil ömrü, devasa depolama alanıyla segmentinin en iyisi olma iddiası taşıyor.

GUCCI'nin önceki baskı ve tekstil tasarımcısı Matteo Menotto tasarımı

realme 11 Pro Serisi yalnızca akıllı telefon özellikleriyle değil aynı zamanda estetik tasarımıyla da adından söz ettiriyor. Gündoğumu Beji, Vaha Yeşili ve Astral Siyah olmak üzere toplam üç renk seçeneğiyle realme Design Studio tarafından GUCCI'nin önceki baskı ve tekstil tasarımcısı Matteo Menotto tarafından özel olarak tasarlandı. Bu üst düzey tasarım, telefona müthiş bir boyut kazandırdı.

realme 11 Pro+ 5G, kamera ve tasarımın yanı sıra çok yönlü güçlü bir cihaz olmasıyla da öne çıkıyor; 100W SUPERVOOC şarjı ve 5000mAh bataryası ile 26 dakikada %100 tam dolum sağlıyor.

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