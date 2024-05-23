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Büyük yalanın ardındaki kirli oyun! Parayla satın aldığı çocuğun gerçek annesi ortaya çıktı!

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#Sponsorlu İçerik#KANALD#Yalan
Büyük yalanın ardındaki kirli oyun Parayla satın aldığı çocuğun gerçek annesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 14:00

İstanbul’da 20 yıl önce yaşanan bir skandal deşifre oldu. Sosyetenin ünlü ailesinin hüküm giymiş bir kadının yeni doğan bebeğini satın aldığı ortaya çıktı. İddialar korkunç.

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O iddialardan ilki bebeğin emanet edilen teyzesinden bir ev parası karşılığında satın alındığı, bir diğeri ise 20 yıl cezaevinde yatan annenin olan bitenden haberinin olmadığı. Tüm bu can sıkıcı gelişmelerin ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden biri de ünlü ailenin olayın üzerini örtme girişimi…

Büyük yalanın ardındaki kirli oyun Parayla satın aldığı çocuğun gerçek annesi ortaya çıktı

Bebeği satan teyze sessizliğini korurken, bebeğin kim ya da kimler tarafından alındığı sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında. Tabi bununla beraber sorulan başka sorularda var. Ünlü ailenin para karşılığında henüz bebekken satın aldığı kız kim? Cemiyet hayatının bu ünlü ailesi neden böyle bir şey yaptı? Kandırılan mahkum şimdi ne halde?

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Büyük yalanın ardındaki kirli oyun Parayla satın aldığı çocuğun gerçek annesi ortaya çıktı

Yalanların arasında gerçeği arayan kadınlar

Şimdi olayın üzerindeki sis perdesini biraz da olsa aralamaya çalışalım. 20 yıl önce işlenen bir cinayetten sonra hapse mahkum edilen M.K bebeğini kız kardeşi H.Y’ye teslim edip cezaevine girdi. Skandallar silsilesi, kız kardeşinin bebeği zengin bir aileye satmasıyla başladı. Yeğenini zengin ve ünlü bir aileye satan H.Y ve kocası, kendi kızlarını hapisteki kadına öz kızı olarak tanıttı ve yıllarca ona ait olduğunu iddia ederek büyüttü.

Büyük yalanın ardındaki kirli oyun Parayla satın aldığı çocuğun gerçek annesi ortaya çıktı

İşte bu karmaşık ve vicdan sızlatan olay 20 yıl sonra ilk defa gündeme geldi. Hapisten çıkan kadın, yeğenini kendi kızı sanarak sarıldı ancak gerçek çok daha karmaşıktı. Evladı çalınan anne hayatının en büyük şokunu yaşarken, yeğeni dehşet verici gerçeği öğrenerek zengin aileye şantaj yapmaya başladı.

Büyük yalanın ardındaki kirli oyun Parayla satın aldığı çocuğun gerçek annesi ortaya çıktı

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Gerçeği ortaya çıkarmak için başlatılan süreç birçok bilinmeyeni ortaya çıkarsa da, bu skandalın hala çok fazla sırrı olduğu ve gerçeğin tam olarak ortaya çıkmadığı yapılan yorumlar arasında. M.K’nin masumiyetini kanıtlama mücadelesi devam ederken, aileler arasındaki çatışma da giderek artıyor.

Büyük yalanın ardındaki kirli oyun Parayla satın aldığı çocuğun gerçek annesi ortaya çıktı

Tüm bu yalanlar zinciri bir dizi senaryosu oldu ve sır perdesi tamamen o dizide kalkacak… “Yalan” 27 Mayıs Pazartesi 20:00’de Kanal D’de başlıyor…

İlandır.

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