Büyük yalanın ardındaki kirli oyun! Parayla satın aldığı çocuğun gerçek annesi ortaya çıktı!

Haberin Devamı

O iddialardan ilki bebeğin emanet edilen teyzesinden bir ev parası karşılığında satın alındığı, bir diğeri ise 20 yıl cezaevinde yatan annenin olan bitenden haberinin olmadığı. Tüm bu can sıkıcı gelişmelerin ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden biri de ünlü ailenin olayın üzerini örtme girişimi…

Bebeği satan teyze sessizliğini korurken, bebeğin kim ya da kimler tarafından alındığı sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında. Tabi bununla beraber sorulan başka sorularda var. Ünlü ailenin para karşılığında henüz bebekken satın aldığı kız kim? Cemiyet hayatının bu ünlü ailesi neden böyle bir şey yaptı? Kandırılan mahkum şimdi ne halde?

Haberin Devamı

Yalanların arasında gerçeği arayan kadınlar

Şimdi olayın üzerindeki sis perdesini biraz da olsa aralamaya çalışalım. 20 yıl önce işlenen bir cinayetten sonra hapse mahkum edilen M.K bebeğini kız kardeşi H.Y’ye teslim edip cezaevine girdi. Skandallar silsilesi, kız kardeşinin bebeği zengin bir aileye satmasıyla başladı. Yeğenini zengin ve ünlü bir aileye satan H.Y ve kocası, kendi kızlarını hapisteki kadına öz kızı olarak tanıttı ve yıllarca ona ait olduğunu iddia ederek büyüttü.

İşte bu karmaşık ve vicdan sızlatan olay 20 yıl sonra ilk defa gündeme geldi. Hapisten çıkan kadın, yeğenini kendi kızı sanarak sarıldı ancak gerçek çok daha karmaşıktı. Evladı çalınan anne hayatının en büyük şokunu yaşarken, yeğeni dehşet verici gerçeği öğrenerek zengin aileye şantaj yapmaya başladı.

Haberin Devamı

Gerçeği ortaya çıkarmak için başlatılan süreç birçok bilinmeyeni ortaya çıkarsa da, bu skandalın hala çok fazla sırrı olduğu ve gerçeğin tam olarak ortaya çıkmadığı yapılan yorumlar arasında. M.K’nin masumiyetini kanıtlama mücadelesi devam ederken, aileler arasındaki çatışma da giderek artıyor.

Tüm bu yalanlar zinciri bir dizi senaryosu oldu ve sır perdesi tamamen o dizide kalkacak… “Yalan” 27 Mayıs Pazartesi 20:00’de Kanal D’de başlıyor…

İlandır.