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Bu Sevgililer Günü’nde saçınıza hak ettiği sevgiyi gösterin

#Sponsorlu İçerik#Dyson#Sevgililer Günü
Bu Sevgililer Günü’nde saçınıza hak ettiği sevgiyi gösterin

Türkiye’de yapılan araştırmalar, kadınların saçlarına zarar geldiğine inandıkları durumlarda ilk sorumluyu yüksek ısı olarak tanımladıklarını ortaya koyuyor. Kadınlardaki saç tipi çeşitliliğinin de fazla olduğu göz önünde bulundurulduğunda, şekillendirme için farklı ürünlere ve ısı seviyelerine ihtiyaç oluyor. İnce telli saçlar daha düşük ısı seviyesinde kurutma ve şekillendirmeye ihtiyaç duyarken, kalın telli saçlar daha yüksek ısıya ihtiyaç duyuyor. Yanlış ürün ve ısı seviyesi uygulamaları saçlarda hasar oluşturduğundan, saçınıza en uygun ürünü ve ısıyı uygulamak oldukça önemli.

Saçı aşırı ısı hasarından korumak için tasarlanan Dyson saç bakım serisi, farklı ısı ayarları, hassas tasarımlı başlık ve aksesuarlarıyla, saç sağlığından ödün vermeden çeşitli saç stilleri yaratmanıza yardımcı oluyor.    

Dyson saç bakım ürünleri, ikonik tasarımları ve saç sağlığını korumaya yönelik teknolojileriyle adından söz ettirirken en özel günlerde kendine ve sevdiklerine hediye almak isteyenlerin tercihi oluyor. Bu Sevgililer Günü’nde Dyson tasarımı deri saklama kutusu ile sunulan Dyson Corrale kablosuz saç düzleştirici ile saçınıza hak ettiği sevgiyi  gösterin. 

Dyson Corrale  kablosuz saç  düzleştirici 

Tüm saç tipleri için uygun olan Dyson Corrale saç düzleştirici, ısıya olan bağımlılığı azaltmak üzere tasarlanmış, öncü esnek bakır plaka teknolojisi sayesinde, her geçişte saç tellerine eşit şekilde ısı ve gerginlik uyguluyor. 

Dyson'ın 4 hücreli lityum iyon pil teknolojisiyle bir araya gelen Dyson Corrale saç düzleştirici, kablosuz performans sunarak, dilediği yerde stilinden ödün vermeden ısının verdiği hasarı azaltarak saçlarını şekillendirmek isteyenler için en güzel hediye seçeneği haline geliyor. Aynı zamanda, saniyede 100 kez sıcaklık ölçen bir platin sensör kullanarak üç hassas ısı ayarı sunuyor. 

Ayrıca, bu Sevgililer Günü’nde Dyson tasarımı deri saklama kutusu ile sunulan Dyson Corrale saç düzleştiriciyi Dyson Demo Store’lardan ve Dyson.com.tr'den satın alabilirsiniz.



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