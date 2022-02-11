Bu Sevgililer Günü’nde saçınıza hak ettiği sevgiyi gösterin

Saçı aşırı ısı hasarından korumak için tasarlanan Dyson saç bakım serisi, farklı ısı ayarları, hassas tasarımlı başlık ve aksesuarlarıyla, saç sağlığından ödün vermeden çeşitli saç stilleri yaratmanıza yardımcı oluyor.

Dyson saç bakım ürünleri, ikonik tasarımları ve saç sağlığını korumaya yönelik teknolojileriyle adından söz ettirirken en özel günlerde kendine ve sevdiklerine hediye almak isteyenlerin tercihi oluyor. Bu Sevgililer Günü’nde Dyson tasarımı deri saklama kutusu ile sunulan Dyson Corrale kablosuz saç düzleştirici ile saçınıza hak ettiği sevgiyi gösterin.

Dyson Corrale kablosuz saç düzleştirici

Tüm saç tipleri için uygun olan Dyson Corrale saç düzleştirici, ısıya olan bağımlılığı azaltmak üzere tasarlanmış, öncü esnek bakır plaka teknolojisi sayesinde, her geçişte saç tellerine eşit şekilde ısı ve gerginlik uyguluyor.

Dyson'ın 4 hücreli lityum iyon pil teknolojisiyle bir araya gelen Dyson Corrale saç düzleştirici, kablosuz performans sunarak, dilediği yerde stilinden ödün vermeden ısının verdiği hasarı azaltarak saçlarını şekillendirmek isteyenler için en güzel hediye seçeneği haline geliyor. Aynı zamanda, saniyede 100 kez sıcaklık ölçen bir platin sensör kullanarak üç hassas ısı ayarı sunuyor.

Ayrıca, bu Sevgililer Günü’nde Dyson tasarımı deri saklama kutusu ile sunulan Dyson Corrale saç düzleştiriciyi Dyson Demo Store’lardan ve Dyson.com.tr'den satın alabilirsiniz.







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