Bir yalı dairesinde yaşamaya hazır mısınız? Yatay mimarinin en güzel örneği İstanbul sahilinde sizi bekliyor!

Şehirden değil, gürültüden, kalabalıktan ve stresten uzak…

Şehirden kaçmak, her zaman arabaya binip saatlerce yol almak veya uçağa binip iklim değiştirmek demek değildir. Şehrin gürültüsünden, kalabalığından, kirli havasından ve insanlara hissettirdiği sıkışmışlık hissinden kurtulmak aslında bu sorunu kolayca çözecektir. Tuzla’daki Mercan Koyu, işte sizi tüm bu olumsuz etkilerden koruyacak ve yılın 365 günü nefes aldıracak aradığınız adres olabilir… Unutmayın; şehirden kaçmak için işinizden, okulunuzdan, sosyal hayatınızdan ve şehrin tüm avantajlarından vazgeçmek zorunda değilsiniz.





Mavi deniz ve yeşil doğanın buluştuğu yerde yepyeni bir hayat

İstanbul’da deniz manzaralı bir ev ile, denize sıfır konumlanmış, kendi kumsalı, iskelesi ve tesisi olan bir ev arasındaki farkı yaşayarak anlamak artık mümkün. Tuzla - Mercan Koyu’nda mavi ile yeşilin buluştuğu eşsiz bir konumda yepyeni bir yaşam tarzı doğuyor. Üstelik %80’i peyzaj alanı olarak tasarlanmış, yeşille barışık kusursuz bir proje ile hem doğayı hem de güven içinde yaşanacak aktivite alanlarını kullanarak şehrin tüm negatif etkilerini geride bırakabilirsiniz. Şehirden kaçmadan, yeşil ve mavinin tadını çıkarmak artık hayal değil!





Yatay mimari ile yaşadığınız çevreyi hissedin!

Göğe yükselen kuleler ve kalabalık şehir hayatını daha da güvensiz kılan bitişik nizam çok katlı apartmanlar artık İstanbul’da yaşamak için tek seçenek değil. Geleceğin, insanlara daha yüksek yaşam standartları vadeden yatay mimaride olduğunu bilen herkes arayışını çevreyle barışık, üst düzeyde konforlu ve az katlı yaşam alanlarına çeviriyor. Tüm ayrıntıları kusursuzca tasarlanmış bir proje ile hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Peki sizin ve ailenizin yaşamında bu yeni sayfayı açmanın vakti gelmedi mi sizce de?

Akıllı ev sistemi ile donatılmış size özel yalı daireleri

Evinizin her yerine, her özelliğine 7/24 hakim olmak ve nerede olursanız olun onu kontrol edebilmek artık yeni çağın olmazsa olmazı… Tek bir tuşla aydınlatma sistemini, kameraları, alarmı hatta klimaları istediğiniz gibi kumanda edebilir, evinizin kontrolünü ve güvenliğini her an eliniz altında tutabilirsiniz. Üstelik tüm bu fonksiyonları, kapanmaz deniz manzaralı özel yalı dairenize adapte edilmiş bir akıllı ev sistemi uygulaması ile cebinizde istediğiniz yere götürmeniz de mümkün.





Çocuklarınız denizin ve su sporlarının tadını çıkartarak güvenle büyüsün

İstanbul’da deniz kenarında, denizin içinde büyümüş o son çocuklar şu an kaç yaşındadır acaba? Peki sizin çocuklarınız o mutlu hikayeyi yıllar sonra baştan yazsın, İstanbul’un en ayrıcalıklı çocukları olsun istemez misiniz? Bir kumsalda, iskelenin üzerinde, kano, yelken, sörf, yüzme, dalış, seabob gibi su sporları yaparak, evlerinin önünde güvenle büyüyen çocukların aileleri için, en iyisini seçmek artık zor değil. Bir seçenek var…

Vesen Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Palazoğlu; “Yatay mimarisiyle güvenli yaşam sunan Mercan Tuzla Vesen Yalıları projemizin inşa çalışmaları takvimimiz doğrultusunda ilerliyor.’24 Şubat itibariyle müşterilerimize sunmaya başladığımız %5 peşinat, 120 ay vade ödeme planına yoğun talep alıyoruz.”

Mercan Tuzla Vesen Yalıları, yeşille iç içe konumu ve bir adımda denize ulaşabilme imkanıyla İstanbul’da benzersiz bir yaşam fırsatı sunuyor. Tamamı deniz manzaralı yalı daireleri, her blokta 10 ve her katta 2 daireli ferah yerleşimi, açık/kapalı havuzları, deniz manzaralı fitness salonu, açık alan spor imkanları, evcil hayvan parkurları ve macera temalı çocuk parkı gibi sayısız tesisi ile yatay mimarinin en başarılı örneği yeni hayatınız için sizi bekliyor. Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü proje ile tanışmak için hemen tıklayın!

