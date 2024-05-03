Bahar temizliğini Fakir Hausgeräte’ye emanet edin

Baharın getirdiği yenilenme ve tazelenme isteği derinlemesine bir temizlik ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Bu detaylı temizlik operasyonu uzun ve zorlayıcı görünse de doğru seçilmiş bir teknolojik ürün sorunu çözüyor. Üstün Alman teknolojisine sahip Fakir Hausgeräte’in dijitalleşen dünya ile birlikte geliştirdiği akıllı ev cihazları bunun en büyük örneklerinden.

Temizlikte herkes için baş kahraman olan süpürgeler için ilk akla gelense süpürgenin güçlü bir emiş gücüne sahip olması gerektiği. Ayrıca, ulaşılamayan uzak ve dar alanlar, fırçaya dolanan kıllar, sürekli bakım ve şarj gerekliliği, güç tasarrufu, ürünün kapladığı alan ve ağırlığı da önemli. Cihazın çevre dostu olması da olmazsa olmazlardan. Üstelik bu ürünün alerji ve astım gibi solunum yolları problemi yaşayanları da koruması gerekiyor.

Hem temizlik hem hijyen

Temizlikte mükemmeli arayanlar için özel olarak geliştirilen yüksek teknolojili Fakir Bolt X Plus Aqua 8472 Şarjlı Dikey Süpürge, kendi kategorisinde birçok ilklere sahip. Bunlardan biri HEPA 13 filtresi ile evin her köşesini derinlemesine temizlemesinin yanı sıra hijyen de sağlıyor olması. Böylece alerji ve astım gibi sorunların tetiklenmesini önlüyor. Özel tasarım bükümlü teleskopik borusu ise en zor yerlere bile rahatlıkla ulaşıp, dip köşe temizliğin hakkını veriyor.

Tek tuşla tozlara elveda!

Şarj istasyonuna bağlandığında tek tuşla toz haznesini otomatik olarak boşaltan, böylece toz ve kire temas etmeden hijyenik ve zahmetsiz temizlik olanağı sunan Fakir Purevac Ultra Dikey Şarjlı Kablosuz Süpürge’nin farkı; farklı zeminleri ve ulaşılamayan yerleri kolayca temizleyen LED ışıklı başlığı, sulu mop başlığı, kenar-köşe ve döşeme aparatları gibi çok amaçlı başlık yapıları ile görünmez toz ve kirleri havaya kaldırmadan etkili bir şekilde sterilize eden UV ışıklı aparatı. Yüksek performanslı akıllı emiş gücü teknolojisine sahip Purevac Ultra, mekandaki toz yoğunluğunu algılayan ve buna göre emiş gücünü ayarlayabilen yeni nesil bir süpürge.

Fakir WD 7 Pure Clean Islak-Kuru Dikey Şarjlı Süpürge 800 ml’lik dev temiz su haznesiyle tüm lekeleri ve kirleri tek seferde hem süpürüyor hem de siliyor. Hatta yerdeki sıvıları da çekerek ıslak-kuru temizlik olanağı sağlıyor. WD 7 Pure Clean, ulaşılması en zor yerlere bile girerek yüksek performanslı kenar ve köşe temizliği sağlayan üstün manevra kabiliyeti ile derinlemesine temizliğin simgesi bir model.

Fakir Hausgeräte’in Robert RS 780 Plus Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürgesi, adından da anlaşılacağı gibi üzerinde taşıdığı çöp istasyonu ile öne çıkıyor. Yani toz haznesi dolduğunda kendi kendine yuvasına dönüp toz haznesini boşaltıyor ve temizliğe kaldığı yerden devam ediyor. Ayrıca tek şarj ile tam 150 dakikalık kesintisiz temizlik olanağı sunuyor.

Bahar temizliğinde ütü yapmak kaçınılmaz bir gerçek. Üstün performansı ve buhar gücü ile kusursuz bir ütü deneyimi sunan Fakir Power Press Buhar Jenaratörlü Ütü ile ütü yapmak oldukça keyifli. Ütü masasının altında yer alan yenilikçi Hava Akım Özelliği, giysilerin liflerini gevşeterek kırışıklıkların daha kolay açılmasını sağlıyor. Ayrıca askı aparatı sayesinde kıyafetlerinizi asarak farklı ve rahat bir ütüleme deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Böylece ütü operasyonu kolaylıkla ve kısa zamanda son buluyor.

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