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Atilla Özkul’un acı günü

#Sponsorlu İçerik#DEICHMANN#Atilla Özkul
Atilla Özkul’un acı günü

DEICHMANN Türkiye Ceo’su Sayın Atilla Özkul’un değerli babası Erdoğan Özkul 11 Mart 2022 Cuma günü vefat etti.

1960 yılından beri Türk toplumuna yapmış olduğu değerli katkılarıyla tanınan ve Türk toplum göçünün en köklü çınarlarından biri olan Erdoğan Özkul  1960 yıllarının başında kurulan ilk Türk futbol takımı Ruit Türk Sporun kurucularındandır. 

Her zaman çocukları çok seven ve onların yanında olan merhum Erdoğan Özkul uzun yıllar okul aile birliğinde önemli çalışmalar ve katkılarda bulundu. 

Merhum Erdoğan Özkul, 15 Mart 2022 Salı günü, Karacaahmet Şakirin Camii’nde saat 13.45’de öğle namazına müteakip, Karacaahmet Aile Mezarlığı’na defnedilecektir.

Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Atilla Özkul’un acı günü

Atilla Özkul’un acı günü

Atilla Özkul’un acı günü

Atilla Özkul’un acı günü

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Atilla Özkul’un acı günü






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#Sponsorlu İçerik#DEICHMANN#Atilla Özkul

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