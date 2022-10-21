Apple cihazınızı neden mağazalardan satın almalısınız? İşte sizi bekleyen 5 önemli avantaj…

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Bütünleşik müşteri deneyimi

Tüketicinin beklentilerini tek bir mağazada toplayarak bütünleşik bir müşteri deneyimi sunan mağazalar, müşteri memnuniyeti ve çözüm odaklı bir hizmet anlayışı sunuyor. Teknik servis hizmeti, satın alma işlemleri ve kurumsal firmalara sunulan ayrıcalıkları tek bir çatının altına toplayan bu mağazalar, müşterilerin tüm ihtiyaçlarının eksiksiz karşılıyor.

Hızlı ve güvenilir yeni ödeme sistemi





Cihazların birbiriyle entegre olduğu ve attığınız her adımda yeni bir Apple deneyimi fırsatı sunulan bu mağazalarda sabit bir kasa yok! Peki ödeme işlemleri nasıl gerçekleşiyor? Müşteri temsilcileri ellerinde bulunan iPadler ile fatura kesilip işlem yapılıyor. Böylece mobil kasa deneyimi ile ödeme işlemleri gerçekleşmiş oluyor.

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Ulaşılabilir servis hizmeti

Apple cihazınızla ilgili servis hizmeti alabildiğiniz mağazalarda, kısa zamanda ek güvenceler ve garanti desteği ile aradığınız çözümlere kavuşabiliyorsunuz.

Küçük ve orta ölçekli işlemelere için kurumsal çözümler

İşletmeniz için aklınızda olan planı ve ihtiyaçlarınızı, sizin için ayrılan bölümde müşteri temsilcilerinizle görüşebiliyorsunuz. Hızlı fatura desteği ve kurumsala özel çözüm planları ile işletmeniz için birbirinden farklı avantajları keşfedebiliyorsunuz.

Yepyeni konseptler ile oluşturulmuş mağazalar

Mağazanın girişinde karşılanarak ihtiyaçlarınız doğrultusundan yönlendirilmek istemez misiniz? Yeni konsept mağazalar sadece tasarımı ve teknolojik deneyimleri değil sunduğu kolaylıklar ile sadece siz odaklı bir hizmet sunuyor.

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Galataport’un Apple Premium Partner olarak açılan Türkiye’deki ilk mağaza olma özelliği taşıyan Troy, müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak çözümleri benzersiz müşteri deneyimi ile birleştirerek tek bir çatı altında sunuyor.



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