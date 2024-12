Anında ödül ile çalışan da mutlu işveren de

Özellikle pandemi sonrasında, yeni jenerasyonla birlikte dünyada birçok değişim yaşandı, çalışanların beklentileri farklılaştı… Çalışma hayatı nasıl bir dönüşüm içinde?

Pandemi sonrası iş hayatımızda sağlık ve mutluluk gibi kavramlar daha fazla önem kazandı. Çalışanların, sadece para kazanmanın ötesinde, iş yerlerinde sağlıklı, mutlu ve değerli hissetmesi artık büyük bir gereklilik. Bu doğrultuda, işverenlerin yüksek maaşın yanı sıra, değişen çalışan beklentilerine uygun esnek ve çeşitli yan haklar sunması gerekiyor. Ayrıca çalışanlar, şirketlerin sosyal fayda sağlayan, anlamlı bir amaca hizmet eden yapılar olmasını da oldukça önemsiyor. Konu pandemi olduğunda hibrit çalışma modellerinden de bahsetmek gerekir. Hibrit çalışma modelleri hâlâ var ancak ofise dönüşlerin de arttığını gözlemliyoruz. Biz Multinet Up olarak 570 kişilik ekibimizle mekân bağımsız çalışma modelini benimsiyor, bu sayede çalışma arkadaşlarımıza Türkiye’nin her yerinden çalışma imkânı sunuyoruz. Özellikle Z jenerasyonunun üniversite sonrası bireysel yaşam kurmakta zorluklarla karşılaştığı bu dönemde, mekân bağımsız çalışma modelinin barınma sorununa getirdiği çözüm de ayrı bir önem taşıyor.

KURUMSAL HEDİYE ÇÖZÜMLERİ

Bu yeni dünyada ödeme kartları da öne çıktı. Bu bağlamda bize Multinet Up dünyasından bahsedebilir misiniz? Ne tür hizmetleriniz var?

Amiral gemimiz MultiNet yemek kartı. Ancak yemek kartı çözümümüzün yanında, kurumsal hediye çözümlerimiz de dikkat çekiyor. Kurumsal hediyeler, firmaların çalışanlarına verdikleri değeri gösterebilmeleri açısından çok önemli bir unsur. Bu noktada, kurumsal hediye kartımız MultiGift’in dijital ve esnek çözümü olan MultiFlex’ten bahsedeyim. Bu çözüm sayesinde çalışanlar, hediyelerini özgürce ve kişisel tercihlerine uygun şekilde seçebiliyorlar. Ayrıca, akaryakıt çözümümüz MultiPetrol ile Shell’in Türkiye’deki en büyük aracı kurumuyuz, dolayısıyla bu alanda çok ciddi bir taşıt tanıma satışımız var. MultiTravel ise kurumsal seyahat ihtiyaçlarına odaklanıyor. Çalışanlar iş seyahatlerini otellerimiz üzerinden planlayarak daha tasarruflu konaklama seçeneklerine erişebiliyor. Ayrıca, MultiCar+ çözümümüz ile şirketlerin kendi personelinin taşıtlarına yönelik hizmet veriyoruz. Ocak 2025’te lansmanını yapacağımız MultiHealth ise çalışanlara spor yapma imkânı sunacağımız, sağlık ve motivasyonlarını destekleyeceğimiz bir ürün olacak.

ÇALIŞANLARA SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ

Şimdi bu yeni dünyada yan haklar ve ödüllendirmeler çok önem kazandı. Bu çerçevede ne tür uygulamalarınız var?

Yeni nesil çalışanlar için önemsenme duygusu, ücret beklentisinin önüne geçiyor. Hatırlarsanız, eskiden bayramlarda ramazan kolisi verilirdi veya yılbaşlarında sepet gelirdi. Ancak gelişen ve değişen dünyada, Z jenerasyonuyla beraber artık çalışan bu seçimleri kendisi yapmak istiyor. Çalışanlara seçme özgürlüğü sunmak onların motivasyonu açısından da büyük önem taşıyor. 20 sene öncesiyle bugünü kıyasladığımızda, işverenlerin çalışanlarını ödüllendirme sistemlerinde de değişim söz konusu. Mesela, çalışan iyi bir satış gerçekleştirdi ya da iyi bir ivme yakaladı diyelim. Artık işverenler ödüllendirmeyi anlık olarak gerçekleştiriyor, bir sene beklemesi gerekmiyor. Multinet Up olarak, bu değişimi göz önünde bulunduruyor, her jenerasyondan çalışanı memnun eden uygulamalarımızla, geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz.

PAYDAŞLARIN BÜYÜMESİNE HIZ

Niye işverenler doğrudan çalışanlarına bu tür hakları, yan hakları ya da ödüllendirmeleri vermiyor, sizi aracı olarak kılıyor. Burada işverenler için fırsat ya da avantajlar var mı?

Biz Multinet Up olarak, 1.5 milyon kart kullanıcısı, 76.000’den fazla üye iş yeri ve 45.000’den fazla kurumsal müşteri ile büyük bir ekosistem yönetiyoruz. Marka amacımız, işletmelerin ve paydaşlarımızın büyümelerini hızlandırmak. Peki büyümelerini nasıl hızlandırıyoruz? Bir işletme düşünün, o işletmenin temel işleri var. Temel bir malı veya hizmeti alıp satması lazım. Bunların yanında operasyonel giderlerle de uğraşmak için insan gücü ve emek lazım. Biz işletmelere diyoruz ki; siz ana işinize odaklanın, biz sizin operasyonel giderlerinizi yönetelim, size maliyet ve zaman avantajı kazandıralım. Bu sayede işletmeler büyümelerine hız katıyorlar.

2024’ün damga vuran olayları ne derseniz, herhalde yapay zekâ deriz, sıçrama yaptı. Peki yapay zekâ sizin sektöre nasıl girecek? Nasıl bir dünya, gelecek bekliyor bizi?

Yapay zekâ bizim sektöre çoktan girdi, hatta bu alanda sektörümüze öncülük ediyoruz diyebilirim. Biz Multinet Up olarak yapay zekâyı müşteri deneyimi, pazarlama ve IT süreçlerimizde yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Örneğin; üye iş yerlerimizin yüzde 65’i, ödeme süreçlerini kolaylaştıran MultiPOS mobil POS uygulamamızı kullanıyor. MultiPay mobil uygulamamızda ise günlük 3 milyon işlem gerçekleştiriliyor. Geldiğimiz noktada, firmaların operasyonel yüklerini onlardan alırken, bu yükü biz kendimiz karşılıyoruz. Multinet Up olarak, robotik süreç otomasyonu ve yapay zekâ alanlarında çok üst seviyelere yükseldik, şu anda 140 kişilik iş gücüne eşdeğer şekilde çalışan robotlara sahibiz. Örneğin, bir müşteriyle yaptığımız sözleşmenin şartlarını sistemimize robotlar otomatik olarak giriyor. Bu konuda da oldukça şanslıyız açıkçası. Çünkü inventiv adında, yüzde yüz kendi iştirakimiz olan bir teknoloji şirketimiz var. Boğaziçi Üniversitesi’nin Teknopark’ında kurulu ve yaklaşık 90 mühendis arkadaşımız çalışıyor.

ÇALIŞANLARIMIZA DA MULTINET UP ÜRÜNLERİ

Multinet Up’ta 570 kişi çalışıyor dediniz. 570 kişinin mutluluğu da önemli. Siz kendiniz burada ne tür projeler yürütüyorsunuz? Kurum içinde işveren markası ve çalışan mutluluğu uygulamalarınız var. Onlardan da bahseder misiniz?

Bizim zaten işimiz bu. Dediğim gibi, firmaların çalışanlarının daha mutlu olmalarını sağlıyoruz. Ürünlerimiz ve çözümlerimiz bu yönde hizmet veriyor. Çok net bir döngümüz var aslında, o da şu: Mutlu çalışan, mutlu müşteriyi, mutlu müşteri ise iyi finansal sonuçları doğurur. İyi finansal sonuçlar, yeniden mutlu müşterilere ve dolayısıyla mutlu çalışanlara olanak tanır. Dolayısıyla elbette bu döngünün içinde Multinet Up’ın ürünlerini kendi çalışanlarımız için de kullanıyoruz ve onları önemsediğimizi gösteriyoruz.

Son olarak bu yılı değerlendirmenizi ve gelecek yıldaki hedeflerinizi öğrenmek isteriz?

Multinet Up olarak 2024 yılını beklentilerimizin üzerinde kapatıyoruz. Ancak Türkiye, pazar penetrasyonu açısından Avrupa’nın gerisinde ve bu durum esnek yan haklar ile yemek kartları alanında gelişim potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. 2025 ise tüm Türkiye için tasarruf yılı olacak. Ancak tasarruf yaparken çalışan mutluluğunu göz ardı etmek, iş sonuçlarına oldukça olumsuz yansır.

Multinet Up’ın uzun vadeli planlarında ise iki ana stratejisi var. Birinci stratejimiz, B2B2E platform olarak kapsayıcılığımızı artırarak, daha fazla ürün ve çözümü kullanıcılarımızla buluşturmak. İkinci ana stratejimiz de veri odaklı bir şirket olmak. Veri odaklı şirket olmanın ise iki ana dikeyi var. Birincisi, operasyonel olarak mükemmel bir şirket olmak. Bu da çalıştığımız kurumları mutlu etmemizi sağlıyor. İkincisi ise, elimizde oldukça kapsamlı bir veri havuzu bulunuyor. Bu veri havuzunu kullanarak hem çalışanlara hem de üye işyerlerimize fayda sağlayacak odaklı pazarlama kampanyaları oluşturmak. 2025 yılında bu iki strateji çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

