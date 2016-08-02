1997 tutulmaları tekrarlanıyor

Uzun süreli okuyucularım bilirler. Ben yazılarımda olumlu düşünceyi, milletin refah ve mutluluğunu ön plana alan, önemli olayları açıklarken olumsuzlukları gösteren üstü kapalı ifadeler veya benzetmeler ya da olumsuzlukları dengeleyen iyimser cümleler ekleyen biriyim.



Dolayısıyla, 6 ve 7 Mart 2016 tarihinde Hürriyetsosyal de, etkisi 6 ay sürecek olan Mart ayı tutulmalarını anlatırken, ‘’ 1997 Tutulmaları Tekrar Ediyor’’ başlıklı, 1997 de yaşananları hatırlatan olayları yaşayacağımıza işaret eden ve Temmuz ayı ve Temmuz ayına kadar neredeyse birebir yaşadığımız ve yaşamaya devam edeceğimiz 97 yılının olaylarını yazmış ve olabilecek olayları bu şekilde ifade etmiştim.







Ancak, Türkiye’nin en çok önemli gazetelerinden birinde yazmanın sorumluluğu ile, ‘’28 Şubat darbe süreci’’ bile demenin yanlış anlaşılabileceğini düşünmüş, ‘’28 Şubat süreci’’ olarak 97’de yaşananlar listesinde ilk sıraya koymuştum ve çok daha ilgincini açık açık (dini grupların, tarikatların ve cemaatlerin karşıt eylemleri v.b) hatırlatmıştım. Daha fazla net bilgi ve detay kronolojik listedeydi, okuyunca fark edebilirsiniz. 6 ve 7 Mart tarihli köşemizden geçmişe dönük bu yazılarımı okumanızı öneririm Niobe’ce.



Ancak kalbin kaldırmayacağı olaylar yaşadık, yüzlerce insanımızı kaybettik. Bu geçmiş yazımı hatırlatmak istemiştim, ama malum konu ‘’astroloji’’. Olaylar üzerinden nemalanmak istiyor veya yüzeysel biri görüntüsü vermek istememiştim. Bu kadar önemli olaylar yaşanmışken, en azından insanların kırkı çıksın öyle yazarım demiştim. Ancak, hayat hızlı akıyor. Ne kadar idealist olsan da, bir noktada hayatın akışına uyman gerekiyor. Umarım duyarsız birisi olduğumu düşünmemişsinizdir. Rahatsızlık verdiysem şehitlerimizin ailelerinden çok özür dilerim.

Hepimize tuzaklardan, müdahalelerden uzak, huzurlu, güvenli, aydınlık günler dilerim. Aşağıda 1997 Tutulmaları neler bekliyor yazımdan alıntı yaptım. Ne yazdık ne oldu ve ne olacak görmeniz için detayları o tarihlerdeki yazılarımı okuyarak bulabilirsiniz.





Hep birlikte neler yapabileceğimizi henüz dünya görmedi, ama en azından birlikten doğan kuvvete ne kadar ihtiyacımız olduğunu biz biliyoruz artık. Hep birlikte sevgi ile kalın…Niobe Aslı Temel

1997 TUTULMALARI TEKRARLANIYOR:

28 Şubat süreci yaşandı.

Aczimendiler başta olmak üzere; çeşitli tarikat ve cemaat ile ilgili konular basında sıkça yer aldı.

Çok sayıda cezaevinden kaçış, cezaevlerinde isyanlar veya cezaevi başlıklarında konular gündemdeydi.

Türk Silahlı Kuvvetleri

Kuzey Irak'a yönelik sınır ötesi harekâtı başlattı.

Din başlıklı konular, dini alet eden kişiler ve gruplar ya da dini başlıkları kullanarak karşıt grup yaratma eylemleri.

Türk siyasetçi Alparslan Türkeş vefat etti.

İngiltere'de yapılan genel seçimleri İşçi Partisi kazandı ve Tony Blair iktidara geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi kurultayında kavga çıktı ve kurultay hâkim kararıyla ertelendi.

Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı seçildi.

Susurluk Olayı nedeniyle, Doğru Yol Partisi milletvekilleri Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'ın dokunulmazlıkları kaldırıldı.

Özel Harekât Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin teslim oldu ve cezaevine kondu.



İran ve Türkiye başkonsoloslukları arasındaki kritik restleşmelere şahit olduk.

Madeleine Albright ABD' nin ilk kadın Dışişleri Bakanı olarak seçildi.

Galler Prensesi Diana trafik kazasında vefat etti!



Dünyaca ünlü Harry Potter serisinin ilk kitabı yayınlandı.