Yangın olur biz arızaya gireriz

Okurumuz Mehmet Gürer’den gelen bu fotoğraf, selektör çaktı.
Dikiz aynasından bakınca, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geçen pazartesi servis ettiği haberi anımsadım.
Başlığı şuydu:
“ANKARA İTFAİYESİ HİZMETTE SINIR TANIMIYOR.”
Oldukça iddialı bir haber.
O halde, sınırları biraz zorlayalım.
*
Habere göre...
Ankara İtfaiyesi, temmuz ayı ile ağustos ayının ilk 19 gününde 2 bin 461 yangına müdahale etmiş.
Yine habere göre...
Bu yangınların bin 334’ü, “dikkatsizlik ve ihmal” sonucu söndürülmeden atılan sigara ve kibritten çıkmış.
Yani...
Ankara İtfaiyesi’nin raporuna göre, “dikkatsizlik ve ihmal” ağır sonuçlara neden oluyor.
*
Peki...
Şimdi de kentlinin yani vatandaşın, Ankara İtfaiyesi ile ilgili hazırladığı rapora göz atalım.
Kentteki, yer üstü yangın hidrantlarının hali ortada.
Kırık, dökük, perişan...
*
Okurumuz Mehmet Gürer, Beytepe Yolu’nda çektiği bu fotoğrafla, hizmette sınır tanımayan Ankara İtfaiyesi’ne şu soruları yöneltmiş:
* Kaldırımın orta yerinde süs gibi duran hidrantların son halini gördünüz mü?
* Yüksek katlı binalardaki olası bir yangında, hidrantlara ihtiyacınız yok mu?
* Suyu ve hattı olmayan bu hidrantlar, vatandaşın parasıyla yapılmadı mı?
ÇÖZÜLEMEYEN HAVUZ PROBLEMİ
OKURUMUZ Umut Özkan, kentteki süs havuzlarına serinlemek için giren çocuklara 17 Haziran’da bu köşeden dikkat çekmiş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu taleplerde bulunmuştu:
* Bu çocuklar için yeni yüzme havuzları yapılsın.
* Yaz aylarında süs havuzlarına daha çok dikkat edilsin.
*
Okurumuz, gerekli önlemin halen alınmadığını söylüyor.
İletisi -özetiyle- şöyle:
“Çocuklar, sayıları daha da artarak süs havuzlarında yüzmeye devam ediyor. Başkan Mansur Yavaş, ‘denizi bırakalım, havuzu bile görememiş’ bu çocuklar için umarım bir proje planlayıp, çalışma başlatır.”
ALO 185 ŞİKÂYET HATTI
Okurumuz Onur Nazlıaka, EGO’nun 185 no’lu “Oran Sitesi-Ulus” hattının, geçtiğimiz günlerde Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi’ne (AHOK) ait özel toplu taşıma araçlarına devredilmesi sonucu ortaya çıkan sıkıntıları aktarmış:
1) Hareket saatlerine uymamaları nedeniyle yolcular çok uzun süre durakta beklemektedirler.
2) EGO Cepte’de görünmediklerinden otobüsün ne zaman geleceğini belirlemek mümkün olmamaktadır.
3) Diğer toplu taşıma araçlarıyla yolcu yarışına girerek oldukça hızlı biçimde gidip trafik kurallarını ihlal etmekte, yolcuların güvenliğini hiçe saymaktadırlar.
4) Serbest kartlı yolcuları almamak için durakta durmama veya durak dışında durma gibi uygunsuz eylemlerine rastlanmaktadır.
5) Seferlerinin 06.20 ile 22.00 arasıyla sınırlı olması nedeniyle, daha önceleri 06.10 ile 23.00 arasında olan seferlere kıyasla erken ve geç saatlerde otobüs bulmak güçleşmektedir.
OKURDAN NOT VAR
“Oran Sitesi parkuru, ciddi yolcu potansiyeli ve yolcularının keskin duyarlılığıyla Ankara’nın en önemli hatlarına ev sahipliği yapmaktadır. Özel toplu taşıma araçlarının oluşturduğu mağduriyet yolcular açısından kesinlikle kabul edilemez bir nitelik taşımaktadır. Tüm bu nedenlerle 185 Oran Sitesi-Ulus belediye otobüs (EGO) hattının derhâl açılarak yoğun bir şekilde seferlere başlanmasını ve bu sayede yolcuların bir gün dahi olsa fazladan mağdur olmamasını talep ediyorum.”
İYİ, KÖTÜ VE ÇİRKİN
İYİ: Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası’na bağlı mavi otobüslerde, bugün itibarıyla Ankarakart geçerli olacak.
KÖTÜ: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımada uyguladığı zamlı yeni tarife, bugün itibarıyla geçerli olacak.
ÇİRKİN: Türkiye’nin başkenti Ankara’da, Esenboğa Havalimanı’na gitmek için ne metro var, ne de belediye otobüsü.
TALEBİM VAR
ET VE SÜT KURUMU KIZILAY’A YENİ MAĞAZA AÇMALI
Okurumuz Süleyman Altuner, şikâyet ve talebini şöyle aktarmış:
“Et ve Süt Kurumu’nun, Kızılay’da (Ziya Gökalp Caddesi İnkılap Sokak) tek bir mağazası var. Gün içinde oluşan kuyruk, caddeye kadar taşıyor. Yaşlı insanlar, çok uzun süre kuyrukta bekliyor.
TALEBİM: Kızılay’a yeni bir mağaza daha açılmalı ve et ürünlerinin fiyatını düşürecek projeler üretilmeli.”
SÖZ YETKİLİDE-1
YÜKLENİCİ FİRMA UYARILMIŞTIR
5 Ağustos Pazartesi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni, “çim ve ağaçlar yerine kaldırım taşlarını sulayan fıskiyeler” konusunda uyardık.
VE DEDİK Kİ: “KALDIRIM TAŞINI, ASFALTI YEŞERTEMEZSİNİZ.”
*
27 Ağustos Salı.
Yani tam 22 gün sonra.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, şu açıklamayı yapmış:
“SORUNUN GİDERİLMESİ VE TEKRARLANMAMASI İÇİN YÜKLENİCİ FİRMA UYARILMIŞTIR.”
*
Okuru yani vatandaşı tatmin etmeyen bu tip açıklamalardan olsa olsa “söğüş” olur.
O da zaten karın doyurmaz.
SÖZ YETKİLİDE-2
KENEYE RASTLANILMADI İLAÇLAMA YAPILDI
Okurumuz Sinan Aydın’ın, Kalecik’in Uludere Barajı’nda iki farklı “kene” türüne rastladığına 29 Temmuz’da bu köşeden yer vermiştim.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BELPLAS AŞ Genel Müdürlüğü ekipleri, inceleme yapmış.
Ve, şöyle bir açıklama göndermiş:
“Kalecik Uludere Barajı’na ilaçlama ekibi gönderilmiş, kene ile ilgili
herhangi bir bulguya rastlanamamıştır. Bölgenin topoğrafik ve coğrafik
yapısı dağlık ve yer yer ağaçlık alanlardan oluştuğu ekte
fotoğraflarla belirtilmiştir. Tedbiren -zor da olsa- mevcut stabilize
yollar kullanılarak ilaçlama faaliyeti yürütülmeye çalışılmıştır.”
Yangın olur biz arızaya gireriz
Okurumuz Mehmet Gürer’den gelen bu fotoğraf, selektör çaktı.
Dikiz aynasından bakınca, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geçen pazartesi servis ettiği haberi anımsadım.
Başlığı şuydu:
“ANKARA İTFAİYESİ HİZMETTE SINIR TANIMIYOR.”
Oldukça iddialı bir haber.
O halde, sınırları biraz zorlayalım.
*
Habere göre...
Ankara İtfaiyesi, temmuz ayı ile ağustos ayının ilk 19 gününde 2 bin 461 yangına müdahale etmiş.
Yine habere göre...
Bu yangınların bin 334’ü, “dikkatsizlik ve ihmal” sonucu söndürülmeden atılan sigara ve kibritten çıkmış.
Yani...
Ankara İtfaiyesi’nin raporuna göre, “dikkatsizlik ve ihmal” ağır sonuçlara neden oluyor.
*
Peki...
Şimdi de kentlinin yani vatandaşın, Ankara İtfaiyesi ile ilgili hazırladığı rapora göz atalım.
Kentteki, yer üstü yangın hidrantlarının hali ortada.
Kırık, dökük, perişan...
*
Okurumuz Mehmet Gürer, Beytepe Yolu’nda çektiği bu fotoğrafla, hizmette sınır tanımayan Ankara İtfaiyesi’ne şu soruları yöneltmiş:
* Kaldırımın orta yerinde süs gibi duran hidrantların son halini gördünüz mü?
* Yüksek katlı binalardaki olası bir yangında, hidrantlara ihtiyacınız yok mu?
* Suyu ve hattı olmayan bu hidrantlar, vatandaşın parasıyla yapılmadı mı?
ÇÖZÜLEMEYEN HAVUZ PROBLEMİ
OKURUMUZ Umut Özkan, kentteki süs havuzlarına serinlemek için giren çocuklara 17 Haziran’da bu köşeden dikkat çekmiş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu taleplerde bulunmuştu:
* Bu çocuklar için yeni yüzme havuzları yapılsın.
* Yaz aylarında süs havuzlarına daha çok dikkat edilsin.
*
Okurumuz, gerekli önlemin halen alınmadığını söylüyor.
İletisi -özetiyle- şöyle:
“Çocuklar, sayıları daha da artarak süs havuzlarında yüzmeye devam ediyor. Başkan Mansur Yavaş, ‘denizi bırakalım, havuzu bile görememiş’ bu çocuklar için umarım bir proje planlayıp, çalışma başlatır.”
ALO 185 ŞİKÂYET HATTI
Okurumuz Onur Nazlıaka, EGO’nun 185 no’lu “Oran Sitesi-Ulus” hattının, geçtiğimiz günlerde Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi’ne (AHOK) ait özel toplu taşıma araçlarına devredilmesi sonucu ortaya çıkan sıkıntıları aktarmış:
1) Hareket saatlerine uymamaları nedeniyle yolcular çok uzun süre durakta beklemektedirler.
2) EGO Cepte’de görünmediklerinden otobüsün ne zaman geleceğini belirlemek mümkün olmamaktadır.
3) Diğer toplu taşıma araçlarıyla yolcu yarışına girerek oldukça hızlı biçimde gidip trafik kurallarını ihlal etmekte, yolcuların güvenliğini hiçe saymaktadırlar.
4) Serbest kartlı yolcuları almamak için durakta durmama veya durak dışında durma gibi uygunsuz eylemlerine rastlanmaktadır.
5) Seferlerinin 06.20 ile 22.00 arasıyla sınırlı olması nedeniyle, daha önceleri 06.10 ile 23.00 arasında olan seferlere kıyasla erken ve geç saatlerde otobüs bulmak güçleşmektedir.
OKURDAN NOT VAR
“Oran Sitesi parkuru, ciddi yolcu potansiyeli ve yolcularının keskin duyarlılığıyla Ankara’nın en önemli hatlarına ev sahipliği yapmaktadır. Özel toplu taşıma araçlarının oluşturduğu mağduriyet yolcular açısından kesinlikle kabul edilemez bir nitelik taşımaktadır. Tüm bu nedenlerle 185 Oran Sitesi-Ulus belediye otobüs (EGO) hattının derhâl açılarak yoğun bir şekilde seferlere başlanmasını ve bu sayede yolcuların bir gün dahi olsa fazladan mağdur olmamasını talep ediyorum.”
İYİ, KÖTÜ VE ÇİRKİN
İYİ: Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası’na bağlı mavi otobüslerde, bugün itibarıyla Ankarakart geçerli olacak.
KÖTÜ: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımada uyguladığı zamlı yeni tarife, bugün itibarıyla geçerli olacak.
ÇİRKİN: Türkiye’nin başkenti Ankara’da, Esenboğa Havalimanı’na gitmek için ne metro var, ne de belediye otobüsü.
TALEBİM VAR
ET VE SÜT KURUMU KIZILAY’A YENİ MAĞAZA AÇMALI
Okurumuz Süleyman Altuner, şikâyet ve talebini şöyle aktarmış:
“Et ve Süt Kurumu’nun, Kızılay’da (Ziya Gökalp Caddesi İnkılap Sokak) tek bir mağazası var. Gün içinde oluşan kuyruk, caddeye kadar taşıyor. Yaşlı insanlar, çok uzun süre kuyrukta bekliyor.
TALEBİM: Kızılay’a yeni bir mağaza daha açılmalı ve et ürünlerinin fiyatını düşürecek projeler üretilmeli.”
SÖZ YETKİLİDE-1
YÜKLENİCİ FİRMA UYARILMIŞTIR
5 Ağustos Pazartesi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni, “çim ve ağaçlar yerine kaldırım taşlarını sulayan fıskiyeler” konusunda uyardık.
VE DEDİK Kİ: “KALDIRIM TAŞINI, ASFALTI YEŞERTEMEZSİNİZ.”
*
27 Ağustos Salı.
Yani tam 22 gün sonra.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, şu açıklamayı yapmış:
“SORUNUN GİDERİLMESİ VE TEKRARLANMAMASI İÇİN YÜKLENİCİ FİRMA UYARILMIŞTIR.”
*
Okuru yani vatandaşı tatmin etmeyen bu tip açıklamalardan olsa olsa “söğüş” olur.
O da zaten karın doyurmaz.
SÖZ YETKİLİDE-2
KENEYE RASTLANILMADI İLAÇLAMA YAPILDI
Okurumuz Sinan Aydın’ın, Kalecik’in Uludere Barajı’nda iki farklı “kene” türüne rastladığına 29 Temmuz’da bu köşeden yer vermiştim.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BELPLAS AŞ Genel Müdürlüğü ekipleri, inceleme yapmış.
Ve, şöyle bir açıklama göndermiş:
“Kalecik Uludere Barajı’na ilaçlama ekibi gönderilmiş, kene ile ilgili
herhangi bir bulguya rastlanamamıştır. Bölgenin topoğrafik ve coğrafik
yapısı dağlık ve yer yer ağaçlık alanlardan oluştuğu ekte
fotoğraflarla belirtilmiştir. Tedbiren -zor da olsa- mevcut stabilize
yollar kullanılarak ilaçlama faaliyeti yürütülmeye çalışılmıştır.”