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Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

ftekeci@hurriyet.com.tr

Koru’da neler oluyor?

29 Temmuz 2019

Burada Okur Yazar’a son günlerde peş peşe gelen ileti/şikâyet şu: “Çayyolu metrosu Koru istasyonunun yeşil alanında yapılaşma istemiyoruz.”

Koru Mahallesi sakinleri, Ankara Okçuluk İhtisas Kulübü’nün yanı sıra alan üzerinde büyük bir çarşı oluşturulmak istendiğini söylüyor.
VE DİYORLAR Kİ:
“Koru’yu koruyalım.”
*
Okurlardan gelen fotoğraflara göre...
Koru’nun etrafı dev panolarla katılmış.
İnşaat çalışmaları başlamış.
*
ÖNCELİKLE: Ankara Büyükşehir Belediyesi, ortam gerilmeden süreci anlatan bir açıklama yapmalı.
SONRASINDA: Koru Mahallesi sakinlerinin şikâyetleri/talepleri doğrultusunda adımlar atılmalı.

Koru’da neler oluyor

EN BÜYÜK SIKINTIMIZ OTOPARK

İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz da “Koru Mahallesi olarak en büyük sıkıntımız otopark” demiş ve eklemiş: “Otopark sorunu yüzünden bahçelerimize kadar her yer araçlarla doldu.”

Koru’da neler oluyor

ANKARALILARIN GÖNLÜNE GİDEN KESTİRME YOL

Tarih: 28 Mayıs 2018
Ankaralılar, tam da bu köşeden seslendiler:
“Batı Çevre Yolu bağlantısı vatandaşa yasak.”
*
Üzerinden 14 ay geçti.
Tabii bu arada, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yönetim/parti değişti.
Ve bugün Hürriyet Ankara okurları, Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’ni direkt olarak Batı Çevre Yolu’na bağlayacak çalışmanın akıbetini soruyor.
Sahi, çalışma ne alemde?
Halbuki, şubat ayında muhabirimiz Doğahan Giritlioğlu’nun haberine göre bağlantı çalışmaları başlamış ve üç ayda bitirileceği açıklanmıştı.
Sonra...
Tık yok!
*
Bu bağlantı, öyle bir bağlantı ki...
Bu bağlantı, öyle büyük önem taşıyor ki...
Bu bağlantı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Ankaralıların gönlüne kestirmeden girebileceği bir bağlantı.

Koru’da neler oluyor

DİKKAT! KENE VAR

Okurumuz Sinan Aydın, Kalecik’in Uludere Barajı’nda iki farklı “kene” türüne rastlamış ve fotoğraflamış.
Okurumuz uyarıyor...
VE DİYOR Kİ: “Kenelerden biri kahverengi, diğeri ise siyah renkteydi. İnsanların gezmek ve balık tutmak için geldikleri bu bölgede, sağlıklı bir çalışma/inceleme yapılmasını istiyorum.”

Koru’da neler oluyor

HIZ LİMİTİNE UYMAYAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

Okurumuz Ali A.’nın şikâyeti, “hız kurallarına uymayan toplu taşıma araçları” ile ilgili.
Dikmen Caddesi’nden örnek veren okurumuz, “Hız sınırı 50 KM ama otobüslerin hızı 70-80 KM’yi buluyor” demiş ve eklemiş:
SERT FREN YAPIYORLAR
“Duraklar arasında hız limitlerinin üzerinde hareket eden otobüsler, ani/sert fren yaparak ayaktaki yolcuları zor durumda bırakıyor.”
DENETİMLE DÜZENE GİRER
“Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Emniyeti, yolcu gibi otobüslere binerek denetim yapsalar, sanırım biraz da olsa düzene girer.”

KISA VE ÖZ

METRO İSTASYONLARINDA ÇÖP KUTULARI YETERSİZ

Okurumuz Kadir Kaan: “Ankara’nın tüm metro istasyonlarında çöp kutuları yetersiz.”

KAVAKLIDERE’NİN EZELİ VE EBEDİ DERDİ

Emekli Başkonsolos okurumuz B. Yiğit, “Kavaklıdere’nin ezeli ve ebedi derdi” dediği yüksek gürültü çıkaran havalandırma sistemleriyle ilgili şikâyetinde bu defa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’den yardım istiyor.
B. Yiğit, “Büyük otel ve hastanelerin kirli-mikroplu havası, hiçbir önlem alınmadan bu bölgede yaşayanların üzerine salınıyor. Bilhassa geceleri, tüm kuvvetiyle üzerimize bir de uğultu salınıyor. Ankara’ya ‘huzur’ vadeden Mansur Yavaş ile Alper Taşdelen, bu çirkin teneke boruları söküp, onların yerine filtreli, taş yünlü, ses ve uğultu yaymayan iklimlendirme boruları masrafını zorunlu hale getirmeli” diyor.

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