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Haberler>Yazarlar>Fatih Tekeci>Kaldırım taşını, asfaltı yeşertemezsiniz
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Fatih Tekeci

Fatih Tekeci

ftekeci@hurriyet.com.tr

Kaldırım taşını, asfaltı yeşertemezsiniz

5 Ağustos 2019

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Haber Merkezi, 27 Temmuz Cumartesi günü şöyle bir haber servis etti: “BAŞKENT’TE ‘SU’DAN TASARRUF...”

Haberin çıkış noktası:
“Su Verimliliği Konferansı.”
Haberin başrolleri:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ).”
Haberin özü/özeti:
“Yeşil alanlarda kullanılan sulama suyu maliyetinde tasarruf sağlamak.”

Kaldırım taşını, asfaltı yeşertemezsiniz
*
Sadede gelelim.
Eğer amaç “yeşil alanlarda kullanılan sulama suyu maliyetinde tasarruf sağlamak” ise...
Öncelik, “çim ve ağaç yerine kaldırımları-yolları sulayan fıskiyeler” olmalı.
“Kentin bu ciddi sorunundan haberdarlar mı acaba” diye haberi okumaya devam ederken...
Sonlara doğru şu cümle çıktı karşıma:
“Trafikte sıkıntı yaşanmaması için, yol kenarındaki parklarda veya yeşil alanlarda aşırı sulama veya sulama sistemindeki kaçaklardan kaynaklanan ıslanma ve su göllenmesi sorunları önlenmelidir.”
*
Hafta boyunca işe gidip gelirken...
Kentin arterlerinde bulunan (orta refüj ve yol kenarı) yeşil alanların nasıl sulandığını dört gözle izledim.
Hatta, muhabir ve stajyer arkadaşlarımızdan da rica ettim.
Vallaha, “Su Verimliliği Konferansı” pek de verimli geçmemiş gibi.
En azından, “salonda konuşulanlardan sokakların haberi yok” gibi.
Fıskiyeler hâlâ “Çime niyet, yola kısmet” diyor.
*
ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı da...
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Hasan Muhammet Güldaş da...
Gezsinler, kendi gözleriyle görsünler.
Çünkü “tasarruf” dediğin, daha az harcamayla değil...
Boş yere harcamanın önünü kesmeyle başlar.

ZAMAN TÜNELİ

4 YIL ÖNCE ÖNCEKİ GÜN

TARİH: 3 Ağustos 2015.
Yani, tam dört yıl öncesi.
“Ayarsız Fıskiyeler” başlığıyla, yol kenarları ve orta refüjlerde yapılan gelişigüzel sulamaya dikkat çekmişiz.
Peki koca dört yılda ne değişmiş?
Hiçbir şey.

KIRMIZI IŞIK ASLINDA BU KÜÇÜK ÇOCUKLARIN GELECEKLERİ İÇİN YANIYOR

Okurumuz Mehmet Gürer’in Çayyolu’nda çektiği bu fotoğraflara dikkat!
Trafik lambalarındaki kırmızı ışık, aslında “araçlar için” değil...
Bu küçük çocukların “gelecekleri için” yanıyor.
*
Okurumuz Mehmet Gürer, ellerinde mendillerle trafik lambalarında avuç açan çocukların her biri için yetkililere sesleniyor:
“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi... Bu çocuklar için kalıcı bir şeyler yapmanın zamanı hâlâ gelmedi mi?”

Kaldırım taşını, asfaltı yeşertemezsiniz

SORUM VAR

BU İŞTEN KURTULUŞ YOK MU?

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) servis ettiği bu fotoğrafa iki farklı bakış:
BİR: Kendini suya öyle bir bırakıyor ki, sanırsın Ankara’ya deniz gelmiş. Şu sıcak günlerde verdiği serinlik ve eğlence de cabası.
İKİ: Ya o sudan mikrop kaparsa, ya o havuzda olası bir elektrik kaçağı olursa. Bu tehlikeli işten bir kurtuluş yolu yok mudur?
NOT: Fotoğraf, Kurtuluş kavşağındaki süs havuzunda çekilmiş.

Kaldırım taşını, asfaltı yeşertemezsiniz

GEÇEN HAFTANIN EN GÜZEL HAREKETİ

10 NUMARA PROJE İŞTE BUDUR

Gölbaşı’nda uygulanmaya başlanan “Durakta Matematik”, “10 NUMARA” bir proje. Projenin Ankara sorumlusu Darüşşifa Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni Elif Banu Yetimoğlu’nu kutluyorum.
UMARIM: Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu projenin kent genelinde yaygınlaşmasına katkı sağlar.
UMARIM: Artık otobüs duraklarında ellerinde telefon yerine, soru çözen çocuklar/gençler görürüz.

Kaldırım taşını, asfaltı yeşertemezsiniz

FİKRİ TAKİP

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN BİR YANIT/AÇIKLAMA VAR MI?

Hep söyler, yazarım:
“Burada Okur Yazar köşemizde, kentliler aynı zamanda birer gönüllü muhabir/yazar oluyor. Bir nevi, gönül gazeteciliği.”
Ve...
Gazetecilik, fikri takip işidir.
Bizim okurların, bu konuda da maşallahları var.
Misal.
Geçen hafta, okurlarımızın “Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’ni direkt olarak Batı Çevre Yolu’na bağlayacak çalışmanın akıbeti ne alemde?” sorusuna yer vermiştim.
Hafta içi birçok okur, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bir yanıt/açıklama var mı?” diye sormuşlar.
Maalesef.
Açıklama gelmedi.
Bakalım, bu hafta gelecek mi?

BAŞINDA KASK OLMAYAN MOTORCUNUN EVİNDE YAS OLUR

Sosyal medyada volta atarken, Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Onursal Başkanı Yakup Sağlam’ın paylaştığı video’ya denk geldim.
DİYOR Kİ: Başında kask olmayan motorcunun evinde yas olur. Lütfen kaskınızı takın, takmayanı uyarın.”

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