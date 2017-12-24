Piyasalarda yıl sonu rehaveti

PİYASALAR yılı kapatmaya hazırlanırken olumlu hava sürüyor. Borsada yükseliş, faiz ve döviz tarafında ise düşüş eğilimi hakim. Bu görünümde büyüme başta olmak üzere ekonomi ağırlıklı gelişmelerin ve bazı gergin gündem konularının geride kalmasının payı var. Özellikle Merkez Bankası faiz kararları büyük dalgalanmalara neden olmadı. Yine gerilen siyaset ve Kudüs eksenli Ortadoğu kaynaklı gelişmeler de öyle. Ancak ABD’de karar aşamasına gelinen Zarrab davası sonuçlarına göre önemli olacaktır. Olası bir olumsuzluk halinde bankaların yanında olunacağı mesajı hükümet tarafından verilese de karar ve sonrası için piyasalarda temkinli bir bekleyiş var. Ceza veya yaptırım gelir mi? Gelirse tutarı ve boyutları ne olur gibi sorular tedirginlik kaynağı olurken daha hafif tahribatla geçiştirilebilir diye bekleyenler de yok değil. Bu aşamada tahmin etmek zor elbette. Bu açıdan sonuçları görmek gerekecek.

15 ARALIK HAFTASI

Dış piyasalarda görünüm aynı. Oldukça iyimser bir hava var. ABD vergi reformunun da desteğiyle başta Dow Jones Endeksi (ABD) olmak üzere borsalar çıkış trendlerini sürdürüyor. Dolar ve ABD tahvil bono faiz oranlarındaki hafif gerilemeler altın fiyatlarına tepki alımı olarak yansımış durumda. Ancak bu aşamada ciddi bir yükseliş görülmüyor. İç piyasalardaki gram/TL fiyatına ise dolar/TL kurundaki gevşeme nedeniyle etkileri zayıf. Yabancı yatırımcıların tavrına baktığımızda ise Türkiye için pozitif görünümün korunduğu söylenebilir. Yabancı yatırımcılar 15 Aralık haftasında borsada 8, tahvil bonoda tarafında ise 226 milyon dolarlık net alım yapmışlar. Aralık ayının ilk üç haftasında ise borsada 37 milyon dolarlık satış, tahvil bonoda 273 milyon dolar alımdalar. Dışarıda devam eden risk iştahının yansımaları yüksek faiz nedeniyle daha çok tahvil bono tarafına olmuş. Alımlara bağlı olarak tahvil bono faiz oranlarında yaklaşık 1-1.5 puanlık düşüşler gerçekleşti. Dış dünyadaki faiz oranlarını dikkate aldığımızda hala Türkiye’deki faiz oranlarının cazibesini koruduğunu söylemek mümkün. Yabancı bakışındaki iyileşmenin geçen hafta devam ettiğini gösteren bir başka gösterge 230’lu seviyelerden 160’lı seviyelere gerileyen Türkiye’nin 5 yıllık CDS oranlarının nerede ise eylül dip seviyelerine yaklaşmış olması. Bu gelişmede dış piyasa katkısı var elbette. Bu noktada bir parça Güney Afrika’daki siyasi gelişmelerin gelişen piyasalara ve para birimlerine olumlu etkilerini de dikkate almak gerekecek. Önümüzdeki döneme projeksiyon tutacak olursak olumlu gelişmelerin en azından kısa dönem için önemli ölçüde fiyatlandığını gösteriyor. Bu açıdan nispeten daha zor bir piyasa görebiliriz.

YILI İYİ KAPATMA ÇABASI

Borsadaki çıkış, faiz ve dövizdeki gerilmenin son günlerde daha kontrollü hale gelmesi bunu gösteriyor. Uzun soluklu yükselişler gösteren dış borsalara iç gündem etkisiyle aynı ölçüde uyum gösteremiyoruz. Daha nereye kadar yükselecek dedirten özellikle Dow Jones Endeksinin sürüklediği dış borsalarda kâr realizasyon olasılıklarını artık dikkate almak gerekecek. Projeksiyonu biraz daralttığımızda ise gelecek hafta için dış piyasalarda noel tatili nedeniyle yıl sonu rehaveti görülebilir. Bu görünüm haliyle içeriye de yansıma gösterecektir. Ancak yine de yılı iyi kapatma çabası sürebilir. İç piyasalar açısından bu görünümün çekincesi ABD’deki davanın olası sonuçları olacak gibi görünüyor.

BORSADA ÇIKIŞ TRENDİNDE

Borsada çıkış trendi devam ediyor. İlk destekler 110.500-110.000 seviyelerinde. 110.000 seviyesinin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Sonraki destekler 108.500-108.000 seviyelerinde. Çıkışın devamında dirençler ise 112.500 ve 115.000 seviyelerinde bulunuyor. 115.000 zirve olması açsından daha önemli. Çıkış hareketi sürmekle birlikte direnç seviyelerinde kâr satışlarıyla karşılaşılabilir.







DOLAR/TL KURU, KÂR SATIŞLARININ ETKİSİNDE

Dolar/TL kurunda kâr satışlarına bağlı düşüş devam ediyor. 3.80 ilk destek olarak görülürken bu seviyenin üzerinde tepki alımları görülebilir. Aksi takdirde 3.76 ve 3.68 sonraki geri çekilme noktaları. İlk dirençler ise 3.85 ve 3.89 seviyelerinde. Olası tepki çıkışının devamı için 3.89 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki direnç 3.98 seviyesinde. Satış baskısı korunmakla birlikte destek seviyelerinde tepki alımları görülebilir.