Piyasa temkinli

YOĞUN gündem ile birlikte piyasalarda can sıkıcı iç ve dış kaynaklı gelişmeler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Son olarak sürpriz bir açıklama ile S&P Türkiye’nin kredi notunu düşürürken nisan enflasyonu beklentilerin üzerinde geldi. Döviz kurları ve petrol fiyatındaki yükselişleri dikkate alırsak beklentileri aşan enflasyonda sürpriz sayılmaz. Tek hane enflasyon hedefi şimdilik zor.

MANİDAR BULUNDU

S&P’nin Türkiye’nin kredi notu açıklama tarihi kurum takvimine göre 17 Ağustos’tu. Bu açıdan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaklaşan seçimler nedeniyle manidar buldu. Türkiye uzun bir süredir yatırım yapılabilir seviyenin altında nota sahip. Bu nedenle S&P’nin son açıklaması çok önem atfedilmese de zor piyasa koşullarında gelmesi nedeniyle piyasa üzerinde etkisi hissediliyor. Yüksek cari açık ve enflasyon, not indirimi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım süreci, seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik gibi iç ve dış bir çok gelişmeye piyasa tepkisi doğal olarak olumsuz oldu. Borsada tepki çıkışları satış, döviz kurlarında ise düşüşler alım fırsatı olarak görüldü. Gerçekleşmeler bir yana bu aşamada piyasalar son gelişmelerin ne kadarını fiyatladı sorusu önem kazanıyor. Olumsuz fiyatlamanın belli ölçüde yapıldığı kabul edilebilir. Ancak tamamlandığını söylemek zor. Borsada dip, döviz kurlarında zirve demek için erken. Seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik ve 16 Mayıs’ta ABD’de karara bağlanacak Hakan Atilla’nın davası gibi gündemler var. Makro ekonomik verilerde kısa sürede iyileşme beklemek fazlaca iyimserlik olacak. Ayrıca piyasaları taşıyacak yeni beklenti ve hikaye henüz oluşturulmuş değil.

YATIRIM ARACI

Dış piyasalarda içeriye destek olacak görünüm pek yok. Diğer yandan yabancı bakışı göstermesi açısından önemli görülen Türkiye’nin 5 yıllık CDS oranı (risk primi) son bir yılın zirvesini geçmiş durumda. Cuma günü 238’i gördü. Ancak yabancı yatırımcının Türkiye pozisyonunda çok belirgin bir değişim yok. Yüksek faiz nedeniyle tahvil bono tercih sebebi olmaya devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre nisan ayında hisse senedinde 389 milyon dolarlık satış, tahvil bonoda 441 milyon dolarlık alımdalar. Değişim yatırım aracı bazında daha çok. Euro Bölgesi’nde parasal genişlemenin devamına karşılık Fed’in faiz artırımının sürecek olmasına bağlı olarak dolarda değerlenme, Euro’da ise zayıflama sürüyor. Bu durum altın fiyatlarına düşüş olarak yansıdı. Dolar/TL kurundaki artış nedeniyle içeride gram/TL fiyatında ise yükseliş söz konusu. Ancak son günlerde ABD uzun vadeli tahvil faiz oranlarındaki gevşeme altının dışarıdaki fiyatında düşüşün hızını kesmiş durumda. Diğer yandan cuma günü beklentilerin altında gelen ABD tarım dışı istihdam verilerinin piyasalara olumlu etkisi sınırlı kalabilir. Borsadaki değer kayıplarıyla birlikte piyasa değerlemesi konusunda önemli görülen fiyat kazanç oranları oldukça geriledi. Borsada 8, öncü bankalarda 4-5 gibi fiyat kazanç oranları söz konusu. Eski bir borsacı sözü “hisse fiyatı yükselecek diye alınır” der. Ucuz olması tek ölçü değil elbette. Temkinli görünümün korunduğu piyasalarda borsada tepki, yüksek faiz ve döviz kurlarında düzeltme için zemin oluştuğu söylenebilir.

BORSADA DESTEK ARTIŞI DEVAM EDİYOR

Borsa düşüş trendi devam ediyor. İlk destekler 101.500 ve 100.000-99.000 seviyelerinde. Bu seviyelerin üzerinde sert düşüşten kaynaklanan tepki alımları görülebilir. 99.000 seviyesinin altında ise düşüşün devamıyla birlikte sonraki destek noktaları 95.000-93.500 seviyelerinde. Olası tepki alımlarının ilk dirençleri ise 105.000-106.000 seviyelerinde. Sonraki dirençler 109.000-110.000 olarak görülüyor. Destek seviyelerinde tepki alımları görülse de direnç seviyelerini geçmekte zorlanılabilir.

DOLAR/TL KURUNDA YENİ ZİRVE DENEMELERİ

Dolar/TL kurunda çıkış hareketi yeni zirve denemeleriyle devam ediyor. İlk destek 4.19 olarak görülürken bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Sonraki destekler 4.12-4.08 seviyelerinde. İlk dirençler ise 4.30 ve 4.35-4.40 seviyelerinde. Kısa dönem 4.30-4.40 bandı önem kazanmış durumda. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Sonraki dirençler 4.50-4.60 seviyelerinde. Yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.

SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR, YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR.