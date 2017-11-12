Kasım sıkıntısı

PARA ve sermaye piyasaları arasında geçen haftalarda vurgu yaptığımız duyarsızlık azaldı. Faiz ve döviz tarafındaki gerginlik hisse senetlerini de etkisi altına aldı. Borsa bir süredir faiz oranları ve döviz kurlarındaki yükselişe kayıtsız kalmış ve yükselişini sürdürmüştü. Borsada genelde kasım ayları satıcılı geçer. Ay sonuna kadar ne olur yaşayıp göreceğiz ama bu yıl da bu gelenek bozulmayacak gibi. Son on yıllık periyotta kasım ortalamalarına bakıldığında borsada yüzde 3.1 değer kaybı, döviz sepetinde ise yüzde 1.5 oranında yükseliş var. Piyasaları taşıyacak yeni beklenti ihtiyacının sürüyor olmasına karşılık olumlu fiyatlamaya malzeme olacak gündem bulmak zorlaştı. Türkiye-ABD ilişkileri bağlamında vize yasağının sınırlı da olsa aşılmasına karşılık ABD’de devam eden dava ile ilgili yapılan spekülasyonlar nedeniyle piyasalar üzerinde bir baskı hissediliyor.

Başbakanın ABD ziyaretinde yapılan görüşmelerden iki ülke ilişkilerinde yumuşamaya yönelik net açıklamalar gelmedi. Bir diğer dikkat çekici nokta ise iç piyasaların dışarıdaki gelişmelere zayıf tepki vermesi. Borsa uzun bir süredir dış borsalardaki yükselişe uyum sağlayamadı, olumsuz ayrışma gösterdi. Altının gram/TL fiyatı ise dolar/TL kurundaki yükselişin etkisiyle yeni zirveler denerken altının dışarıdaki ons/dolar fiyatı yatay seyrediyor. Yine döviz kurlarının dış piyasalardaki parite hareketlerine duyarlılığı son günlerde biraz zayıfladı. ABD dolar endeksi ve ABD uzun vadeli tahvil faiz oranları geçtiğimiz günlere göre daha sakin seyrederken petrol fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Petrol üzerinde S.Arabistan ve Ortadoğu kaynaklı gelişmeler etkili. Bunları yan yana koyduğumuzda piyasaların iç gündemin etkisinde kaldığı veya ağırlıklı olarak iç dinamikleri fiyatladığı söylenebilir.

KIRILGAN 5’Lİ İÇİNDE

Diğer yandan yabancı bakışını göstermesi açısından Türkiye’nin CDS oranları (risk primi) yükselişini ve piyasalar üzerindeki baskısını sürdürüyor. Geçen haftanın dikkat çeken bir diğer gelişmesi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P’nin Türkiye’yi yeni kırılgan 5’li içerisinde Pakistan, Arjantin, Katar ve Mısır ile birlikte göstermesi oldu. Objektifliği oldukça tartışmalı bir değerlendirmeyi çok ciddiye alıp onun üzerinden karamsar yorumlar yapmak doğru değil. Bununla birlikte finans ve ekonomi çevrelerinin okuduğu bu değerlendirmeleri tamamen yok saymak da aynı ölçüde yanlış olacak. 2017/09 dönem bilançoları borsadaki satıcılı süreç nedeniyle çok da fiyatlamadı, hisse bazlı hareketlilik zayıf kaldı. Borsa yukarı yönlü hareketlendiğinde iyi bilançonun iyi prim olarak geri dönmesi muhtemel bir gelişme olacaktır. Özetlersek geçen haftayı sıkıntılı geçiren piyasalarda önümüzdeki hafta için de farklı bir süreç beklemek için çok geçerli nedenler görülmüyor. Bu durum borsada destek noktalarında tepki alımları, döviz ve faizde düzeltme hareketine bağlı geri çekilmeler için engel değil. Ancak yatırım araçlarında mevcut trendlerin korunması olasılığı yüksek görülüyor.

BORSA 110.500 SEVİYESİNİN ÜZERİNDE KALAMADI

BORSADA çıkış hareketi yerini düşüşe bıraktı. Çıkışın devamı ve gücünü koruması açısından 110.500 seviyesinin üzerinde kalması önemliydi. Hatırlarınsa geçtiğimiz hafta endeksin 110.500 seviyesinin üzerinde tutunmaması durumunda düşüş habercisi olan “boğa tuzağı” görünümünden bahsetmiştik. Bu durum gerçeklik kazandı. Tutunma noktaları 108.500 ve 107.000-105.000 olarak görülüyor. 107.000-105.000 daha önemli. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 110.500 seviyesini artık direnç olarak görmek gerekecek. Bu seviyeye hareketlenmelerde satışla karşılaşılabilir. Sonraki dirençler 112.500 ve 115.000 seviyelerinde. Destek noktalarında tepki alımları görülse de satış baskısı korunabilir.

DOLAR/TL KURUNDA DİRENÇLERE DİKKAT

DOLAR/TL kurunda çıkış hareketi sürüyor. Ancak zirve seviyelerine yaklaştıkça çıkış ivmesi düşmeye başladı. 3.90-3.94 önemli direnç seviyeleri. Bu seviyelere hareketlenmelerde tekrar satışlar görülebilir. 3.94 zirvesinin üzerinde 4’lü fiyatlar gündeme gelebilir. Ancak 3.94 aşılamaz ise düşüş formasyonlarından “çift tepe” sözlerini duyabiliriz. Geri çekilmelerde destek seviyeleri 3.80-3.79 olarak görülüyor. Bu seviyenin üzerinde çıkış trendi korunacak. 3.79 seviyesinin altında verilecek destek noktaları 3.75-3.70 seviyelerinde. 3.94 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri kâr satışlarıyla karşılaşabilir.

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