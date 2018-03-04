Gözler dışarıda

Piyasalar olağandışı bir gelişme olmazsa bir süre daha dış kaynaklı gelişmelere göre hareket edecek görünümü hâkim. Dışarıda ise son günlerdeki düşüşlere rağmen hâlâ orta ve uzun dönem primli görünümünü koruyan borsa grafikleri var. Dış baskı altındaki piyasalarda temkinli görünüm sürebilir.

SON günlerde iç gündemin piyasalar üzerindeki etkisi azalırken dış kaynaklı gelişmeler yön vermeye başladı. Yeni ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı Jerome Powell’in Kongre’de yaptığı sunumda “daha fazla kademeli faiz artışına” vurgu yapan açıklamaları sonrası dolar değer kazanırken ABD tahvil faiz oranlarında yükseliş, dış borsalarda ise düşüş görüldü. Bu durum haliyle iç piyasalara da yansıdı. Bu gelişmenin etkisi geçmeden ABD Başkanı Trump sahne aldı ve çelik ithalatına yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 gümrük tarifesi uygulayacağını açıkladı. Borsalar bunu olumsuz yönde fiyatlamaya başladı. Diğer yandan ABD’nin çelik ithalatında 6. sırada olması nedeniyle Türkiye’ye ve demir çelik şirketlerine etkileri konusu tartışıldı. Dip not olarak vermek gerekirse, belki ideolojik bir tartışmanın konusu olacak ama olayın bir diğer yönü, kapitalizmin babası ABD’nin serbest ticaret ilkelerine ters düşecek korumacılık yapması. 2008 küresel krizinde ABD’de devlet şirketlere para yardımı yapıp mortgage şirketlerini kamulaştırınca ABD’li ünlü borsacılarından biri “Çin’den fazla komünist olduk” demişti. Demek ki ülke çıkarları söz konusu olunca böyle uygulamalar olabiliyor. Ama piyasanın takıldığı yani pek hayra yormadığı nokta, Trump’ın bu söylemelerinin bir “ticaret savaşı” başlatacağı endişesi. Çin Ticaret Bakanlığı, Çin’in çıkarlarına zarar verirse korumaya yönelik önlemler alacağız, diyerek bu yönde ilk sinyali cuma günü verdi. AB komisyonu da “AB’nin sanayisini korumaktan kaçınmayacağız” dedi. Bir diğer soru, bu uygulama demir çelik dışında diğer ürünlere de bulaşacak mı? Bu yönde bir işaret yok ama bakalım zaman ne gösterecek?

MART ARTIŞI KESİN

Piyasalarda önümüzdeki hafta sonuçlarına göre önemli olabilecek gündemler var. 5 Mart Pazartesi enflasyon verileri, 7 Mart Çarşamba Türkiye Merkez Bankası toplantısı, 9 Mart Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verileri var. Enflasyonda geçen yıla göre düşüş eğiliminin korunması beklenirken piyasa Merkez Bankası’ndan bu aşamada faiz değişikliği beklenmiyor. ABD tarım dışı istihdam verileri 21 Mart’taki Fed toplantısı için bir veri sağlayacak ama Fed’in faiz politikası başkan Powell’in açıklamalarıyla netleşti zaten. Mart toplantısında faiz artırımına kesin gözü ile bakılırken daha çok 2018’de faiz artırım sayısı tartışılıyor. Türkiye’nin devam eden Afrin operasyonuna piyasaların duyarsızlığı sürüyor. Diğer yandan 2017 yıl sonu bilançoları hisse bazlı hareketliliğe neden oluyor.

Piyasalar olağandışı gelişme olmazsa bir süre daha dış kaynaklı gelişmelerle hareket edecek görünümde. Dışarıda ise son günlerdeki düşüşlere rağmen orta ve uzun dönem primli görünümünü koruyan borsa grafikleri var. Dow Jones endeksi lokomotif olmak üzere “hisse senetlerinden kaçış” başladı söylemi için erken ama borsalarda tepki yükselişi sonrası tekrar düşüş eğilimi öne çıkmış durumda. Dış borsaların bu görünümü korunursa yeni beklenti ve hikaye bulmakta zorlanan, dış ticaret ve cari açık, yüksek enflasyon gibi bazı makro ekonomik kırılganlıklar barındıran iç piyasaların direnmesi zor olacak. 9-16 Şubat haftalarında yaklaşık 1.2 milyar dolar satış yapan yabancı yatırımcılar 23 Şubat haftası hisse senetlerinde 148 milyon dolar, tahvil bonoda 241 milyon dolarlık alımdalar. Yabancı satışların devamının gelmemesi olumlu ancak dış borsalardaki tahribat sürerse bunun çok fazla bir anlamı kalmayacak.

BORSA DİRENÇLERE TAKILDI

BORSADA tepki çıkışı satışla karşılaştı. Endeks 118.400’ün üzerinde kalamayınca geçen haftalarda bahsettiğimiz düşüş formasyonlarından “ters omuz baş omuz” olasılığı gündemdeki yerini korudu. Geri çekilmelerde destek noktaları 115.500-115.000 ve 114.000-113.500. Trend değişikliğinden söz etmek için 114.000-113.500 daha önemli. Yukarı yönlü hareketlenmelerde dirençler 118.400-119.200 ve 121.500. Destek noktalarında tepki alımı olsa da satış baskısı korunabilir.

DOLAR/TL KURUNDA 3.85 ÖNEMLİ

DOLAR/TL kurunda yatay hareket devam ediyor. Geri çekilmelerde 3.77-3.72 ilk destek seviyeleri iken yatay hareketin tamamlanması ve çıkışın devamı için ise 3.85 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Bu durumda 3.90-3.98 sonraki direnç seviyeleri. Geri çekilmeler tepki alımları alımlarıyla karşılaşabilir.