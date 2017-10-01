Dolarda 3.60 TL borsada 105 bin kritik seviye

Geçen haftanın en önemli gündemi ‘orta vadeli program ve K.Irak’ oldu. Ancak programdan çok vergi artışları tartışıldı. Programın açıklanmasının ardından borsada satış, döviz kurlarında ise yukarı hareketlenmeler oldu. Borsada çıkış, dolar/TL kurunda düşüş trendi kırıldı. Borsada tepki alımlarının devamı açsından 105.000 seviyesinin üzerinde kalınması önemli. Dolarda ise ilk direnç noktası 3.60-3.65 olarak görülüyor.

GÜNDEME bağlı olarak gerilen piyasalarda yeni denge arayışı sürüyor. Son günlerde gelen satışlarla çıkış trendini kaybeden ve her gün yeni bir gelişme ile neredeyse kum torbasına dönen borsa haftanın son günlerinde toparlanmaya çalıştı. Dolar/TL kuru ise yükselişin ardından biraz sakinleşirken gösterge tahvil bono faiz oranlarında yukarı yönlü hareketlenmeler görüldü. Borsada çıkış, dolar/TL kurunda düşüş trendi kırıldı, başka bir tanımla makas değişimi yaşandı. Ocak ayından bu yana düşüş gösteren Türkiye’nin CDS oranları (kredi risk primi) yükseldi. Zorlaşan gündem ile birlikte piyasaları taşıyacak, olumlu fiyatlamaya konu olabilecek beklenti ihtiyacı sürüyor. Bu açıdan gerek sermaye gerekse para piyasalarında yeni denge arayışları gündeme geldi. Borsada destekler, döviz kurlarında direnç noktaları konuşulmaya başladı.

BASKIYA NASIL TEPKİ VERECEK

Piyasaları tedirgin eden gelişmelerin başında K.Irak ve ABD merkez bankası (Fed) geliyor. K.Irak’ta Türkiye ve bölge ülkelerinin ısrarlı iptal çağrılarına rağmen referandum gerçekleşti. Türkiye, İran ve Irak doğal olarak karşı tedbirler almaya başladı. Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ziyareti ve Irak’ın toprak bütünlüğünden yana tavır koyması önemli görüldü. Şimdi baskıya K.Irak yönetiminin nasıl tepki vereceği konusu izleniyor. Geri adım olmazsa ki bu yönde şu ana kadar bir sinyal yok, bölgede ve piyasalarda tedirginlik etkileri azalsa da devam eder.

PROGRAMIN ÖNÜNE GEÇTİ

Dış kaynaklı önemli gelişme ise Fed Başkanı Yellen’ın faiz artışı konusundaki vurgu yapan açıklamasıydı. Bu gelişme dolara biraz değer kazandırdı. Bir diğer önemli konu başlığı ise “orta vadeli program” oldu. Programdan çok vergi artışları tartışıldı dense, yeridir. Özellikle finans şirketlerine vergi artışı borsada banka hisselerine satış olarak yansıdı. Vergi konusunun motorlu taşıtlar vergisi, şirketlerin geçmiş yıl kârlarına vergi gibi alt başlıklar içermesi orta vadeli programın önüne geçti. Ayrıca bütçe açığı, ekonomik büyüme ve enflasyon gibi hedeflere temkinli yaklaşıldı. Programdan piyasalara beklenti ihtiyacına cevap verecek malzeme çıkmadı. Zaten programın açıklanmasının ardından borsaya gelen satışlar ile döviz kurlarındaki yukarı hareketlenmeler piyasaların tepkisini göstermesi açısından dikkate değer. Borsa İstanbul’un dış borsalardan bir süredir devam eden olumsuz yönde ayrışması sürüyor.

POLİTİKALARIN DEĞİŞMESİ ZOR

ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı vergi reformu (indirimleri) gerek Dow Jones endeksine, gerekse doların dış piyasalardaki değerlenmesine sınırlı da olsa katkı yaptı. Piyasaların bir diğer sorunu Kuzey Kore. Bu yöndeki gelişmelere daha çok altın fiyatları duyarlılık gösteriyor. Önümüzdeki hafta Türkiye eylül enflasyonu ve ABD tarım dışı istihdam verileri var. Sonuçlarına göre önemli olabilir. Ancak gerek Türkiye, gerekse ABD merkez bankalarının para politikalarını değiştirmeleri zor. Olumsuz fiyatlamanın belli ölçüde fiyatlanması nedeniyle borsada tepki alım denemeleri, döviz ve faiz tarafında kısa süreli sakin seyir görülse de zor gündeme bağlı olarak temkinli görünümün devam ettiğini söylemek mümkün.

BORSADA ÇIKIŞ TRENDİ KIRILDI

ÇIKIŞ trend desteğinin kırılmasıyla başlayan düşüş hareketi tepki alımlarıyla karşılaştı. Tepki çıkışı henüz güç kazanmış değil. 101.000 ve 100.000 ilk destek noktaları olarak geçerliliğini korurken ilk dirençler 104.000-105.000 seviyelerinde. Tepki alımlarının devamı açsından 105.000 seviyesinin üzerinde kalınması önemli olacak. Sonraki dirençler 107.500-108.000 seviyelerinde. 100.000 seviyesinin altına gelinmesi yeni bir satış hareketini beraberinde getirebilir. Yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.

DOLAR/TL KURUNDA TEPKİ ÇIKIŞI

DOLAR/TL kurunda, 3.94 seviyesinden bu yana devam eden düşüş trendi 3.52 seviyesinin üzerinde kırıldı. 3.60-3.65 ilk direnç noktaları olarak görülürken geri çekilmelerde destekler 3.52-3.50 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin üzerinde yükseliş beklentileri korunacak.