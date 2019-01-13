Altın yine parlıyor

Fed faiz arttırım beklentilerinin azalmasıyla ABD dolarındaki zayıflama altına yükseliş olarak yansıdı. Altının güvenli liman özelliği korunuyor. Altının dış piyasalardaki fiyatında (ons/dolar) kısa dönem için 1.300 ve 1.360-1.375 teknik hedefler olarak önemli görülüyor. İç piyasalarda gram/TL fiyatında da kısa dönem için 222 seviyesi ilk destek olarak öne çıkarken 232 ve 238-240 ilk direnç seviyeleri.
DÖVİZ kurları ve borsada yükseliş, gösterge faizde düşüş görülüyor. Beklentilerin oldukça üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verilerinin ABD ekonomisinde durgunluk beklentilerini hafifletmesi, ABD-Çin ticari görüşmelerinden henüz net bir açıklama yapılmasa da anlaşma konusundaki iyi niyet beyanları, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı açıklamalarda faiz arttırımının yavaşlayacağı vurgusunun dış ve iç piyasalara olumlu fiyatlaması sürüyor. Fed faiz arttırımlarına ara verirse bu duruma en fazla Türkiye’nin de bulunduğu gelişen piyasalar sevinecektir. Ancak piyasaları taşıyacak güçlü beklentiler olmayınca borsalarda görülen yükseliş denemeleri daha çok tepki boyunda kalıyor. Fed faiz arttırım beklentilerinin azalmasına bağlı olarak ABD dolarında görülen zayıflama altına yükseliş olarak yansıdı. Altının güvenli liman özelliği korunuyor. Diğer yandan ABD-Çin ticaret görüşmeleriyle ilgili olumlu beklentiler petrol ve emtia fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Bir yandan ekonomik durgunluk beklentisiyle Fed faiz arttırımlarına ara vermeden söz ederken diğer yandan açıklanan veriler ABD ekonomisinin güçlü görünümün koruduğunu gösteriyor gibi de bir durum söz konusu.
NEFES ALDIRIR
İç piyasalarda ise geçen hafta hemen her gün birbiri ardına gelen teşvik paketleri gündemde. Futbol kulüplerinin borç yapılandırmasıyla başlayıp kredi kartı ve KOBİ’leri hatta 2.5 milyona yakın ailenin elektrik faturalarına uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayan teşviklerde esas oyuncu kamu bankaları oldu. Bütçe ve diğer özel bankalara da biraz yük gelse de ağırlıklı olarak teşvikler Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yürütülüyor. Ancak her ne kadar bütçe dışı görülse de oluşacak görev zararının daha sonra Hazine’den karşılanması bilinen bir uygulama. Teşviklerin yaklaşan yerel seçim öncesi olması seçim ekonomisi gibi söylemleri de beraberinde getiriyor haliyle. Her ne sebeple olursa olsun yavaşlayan ekonomiyle birlikte işsizlik ve gelir kayıplarıyla kur ve faiz artışına bağlı olarak borçlarını döndürmekte zorlananlara ve reel sektöre biraz nefes aldıracağı bir gerçek. Ancak sermaye ve para piyasalarına etkileri sınırlı kalabilir. Bunda bütçe disiplini ve Merkez Bankası parasal sıkılaştırmaya devam ederken tekrar genişlemeci mali bir politikaya mı yöneliyor kaygısı da etkili olabilir. Bu açıdan teşviklerin devamının gelip gelmeyeceği konusu önemli olacak.
OLUMLU GELİŞME
İç gündemin diğer konu başlıkları, 16 Ocak Merkez Bankası faiz kararı, Hazine’nin dış tahvil borçlanması, Suriye konusu ve cari denge verileri var. Büyük bir sürpriz olmazsa piyasalar Merkez Bankası’ndan faiz değişimi beklemiyor. Suriye konusunda Türkiye-ABD arasında bazı görüş ayrılıklarının daha belirgin bir hal alması durumunda piyasa duyarlılığı olumsuz yönde artabilir. Ekonomideki yavaşlama ithalatta daralmaya neden oldu. Ancak özellikle ihracat artışına bağlı olarak kasımda da cari fazlanın sürmesi olumlu bir gelişme. Hazine Nisan 2029 vadeli tahvil ihracıyla 2 milyar dolar borçlanırken faiz yüzde 7.68 oldu. Faiz yine yüksek görüldü. Hazinenin şubat ve mart aylarında yoğunlaşacak borç ödemelerine bağlı olarak Merkez Bankası ve kamu kuruşlarının kârının Hazine’ye devrinin öne çekilmesi önemli bir hamle. Bunun borçlanma tutarını azaltacak olmasının faiz oranları üzerindeki olası etkileri yakından izlenecek. Şubat-martta Hazine itfanın altında borçlanacak. Dövizdeki temkinli görünüme karşılık borsada toparlanma çabaları sürüyor.
BORSADA TEPKİ ÇIKIŞI SÜRÜYOR
BORSADA tepki yükseliş devam ediyor. 92.500 ve 94.000 ilk direnç seviyeleri olarak görülürken tepki çıkışının devamı ve kısa dönem düşüş trendinin kırılması için 94.000 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Sonraki direnç 96.800 seviyesinde. Destekler ise 90.000-89.300 ve 87.500 seviyelerinde bulunuyor. 94.000 seviyesinin geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.
GÜVENLİ LİMAN
ALTINDA son dönemde çıkış hareketi görülüyor. Küresel ekonomideki durgunluk emareleri ve buna bağlı olarak ABD Merkez Bankası’nın faiz arttırımlarına ara vereceği beklentilerinin ABD dolarının değer kaybettirmesi altındaki yükselişi destekledi. Ayrıca önümüzdeki döneme ilişkin belirsizlikler, ABD Çin ticaret savaşı, Brexit ve bazı jeopolitik risklerin öne çıkmasıyla altının güvenli liman özelliğinin tekrar hatırlanması altındaki yükselişe katkı yapan diğer gelişmeler oldu. Altının dış piyasalardaki fiyatında (ons/dolar) 2011 zirvesinden başlayan düşüş trendinin 2018 yılında kırılmasıyla yükseliş hareketi başlamıştı. Kısa dönem için 1.300 ve 1.360-1.375 teknik hedefler olarak önemli görülürken geri çekilmelerde 1.276 ve 1.260 tutunma noktaları. İç piyasalarda gram/TL fiyatında ise dış piyasalardaki altın fiyatının etkisinden daha çok dolar/TL kuru izleniyor. Kısa dönem için 222 seviyesi ilk destek olarak öne çıkarken 232 ve 238-240 ilk direnç seviyeleri. Mevcut parametrelere göre bu aşamada iç ve dış piyasalardaki gelişmeler gerekse teknik görünüm altında yükseliş hareketini destek vermeye devam ediyor.
DOLAR/TL DÜŞÜŞLERE TEPKİ GELİYOR
BORSADA tepki yükselişleri güç kazanamazken düşüşler alım fırsatı olarak görülüp tepki alımlarıyla karşılaşıyor. Dip oluşturma çabası öne çıkmış durumda. İlk destekler 5.40-5.33 seviyelerinde görülürken sonraki destekler 5.22-5.15 seviyelerinde. İlk dirençler ise 5.54-5.63 seviyelerinde. Tepki çıkışının güç kazanması için 5.63 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 5.83-5.92 seviyelerinde. Tepki yükselişi etkisini sürdürebilir.
Altın yine parlıyor
Fed faiz arttırım beklentilerinin azalmasıyla ABD dolarındaki zayıflama altına yükseliş olarak yansıdı. Altının güvenli liman özelliği korunuyor. Altının dış piyasalardaki fiyatında (ons/dolar) kısa dönem için 1.300 ve 1.360-1.375 teknik hedefler olarak önemli görülüyor. İç piyasalarda gram/TL fiyatında da kısa dönem için 222 seviyesi ilk destek olarak öne çıkarken 232 ve 238-240 ilk direnç seviyeleri.
DÖVİZ kurları ve borsada yükseliş, gösterge faizde düşüş görülüyor. Beklentilerin oldukça üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdam verilerinin ABD ekonomisinde durgunluk beklentilerini hafifletmesi, ABD-Çin ticari görüşmelerinden henüz net bir açıklama yapılmasa da anlaşma konusundaki iyi niyet beyanları, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı açıklamalarda faiz arttırımının yavaşlayacağı vurgusunun dış ve iç piyasalara olumlu fiyatlaması sürüyor. Fed faiz arttırımlarına ara verirse bu duruma en fazla Türkiye’nin de bulunduğu gelişen piyasalar sevinecektir. Ancak piyasaları taşıyacak güçlü beklentiler olmayınca borsalarda görülen yükseliş denemeleri daha çok tepki boyunda kalıyor. Fed faiz arttırım beklentilerinin azalmasına bağlı olarak ABD dolarında görülen zayıflama altına yükseliş olarak yansıdı. Altının güvenli liman özelliği korunuyor. Diğer yandan ABD-Çin ticaret görüşmeleriyle ilgili olumlu beklentiler petrol ve emtia fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Bir yandan ekonomik durgunluk beklentisiyle Fed faiz arttırımlarına ara vermeden söz ederken diğer yandan açıklanan veriler ABD ekonomisinin güçlü görünümün koruduğunu gösteriyor gibi de bir durum söz konusu.
NEFES ALDIRIR
İç piyasalarda ise geçen hafta hemen her gün birbiri ardına gelen teşvik paketleri gündemde. Futbol kulüplerinin borç yapılandırmasıyla başlayıp kredi kartı ve KOBİ’leri hatta 2.5 milyona yakın ailenin elektrik faturalarına uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayan teşviklerde esas oyuncu kamu bankaları oldu. Bütçe ve diğer özel bankalara da biraz yük gelse de ağırlıklı olarak teşvikler Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yürütülüyor. Ancak her ne kadar bütçe dışı görülse de oluşacak görev zararının daha sonra Hazine’den karşılanması bilinen bir uygulama. Teşviklerin yaklaşan yerel seçim öncesi olması seçim ekonomisi gibi söylemleri de beraberinde getiriyor haliyle. Her ne sebeple olursa olsun yavaşlayan ekonomiyle birlikte işsizlik ve gelir kayıplarıyla kur ve faiz artışına bağlı olarak borçlarını döndürmekte zorlananlara ve reel sektöre biraz nefes aldıracağı bir gerçek. Ancak sermaye ve para piyasalarına etkileri sınırlı kalabilir. Bunda bütçe disiplini ve Merkez Bankası parasal sıkılaştırmaya devam ederken tekrar genişlemeci mali bir politikaya mı yöneliyor kaygısı da etkili olabilir. Bu açıdan teşviklerin devamının gelip gelmeyeceği konusu önemli olacak.
OLUMLU GELİŞME
İç gündemin diğer konu başlıkları, 16 Ocak Merkez Bankası faiz kararı, Hazine’nin dış tahvil borçlanması, Suriye konusu ve cari denge verileri var. Büyük bir sürpriz olmazsa piyasalar Merkez Bankası’ndan faiz değişimi beklemiyor. Suriye konusunda Türkiye-ABD arasında bazı görüş ayrılıklarının daha belirgin bir hal alması durumunda piyasa duyarlılığı olumsuz yönde artabilir. Ekonomideki yavaşlama ithalatta daralmaya neden oldu. Ancak özellikle ihracat artışına bağlı olarak kasımda da cari fazlanın sürmesi olumlu bir gelişme. Hazine Nisan 2029 vadeli tahvil ihracıyla 2 milyar dolar borçlanırken faiz yüzde 7.68 oldu. Faiz yine yüksek görüldü. Hazinenin şubat ve mart aylarında yoğunlaşacak borç ödemelerine bağlı olarak Merkez Bankası ve kamu kuruşlarının kârının Hazine’ye devrinin öne çekilmesi önemli bir hamle. Bunun borçlanma tutarını azaltacak olmasının faiz oranları üzerindeki olası etkileri yakından izlenecek. Şubat-martta Hazine itfanın altında borçlanacak. Dövizdeki temkinli görünüme karşılık borsada toparlanma çabaları sürüyor.
BORSADA TEPKİ ÇIKIŞI SÜRÜYOR
BORSADA tepki yükseliş devam ediyor. 92.500 ve 94.000 ilk direnç seviyeleri olarak görülürken tepki çıkışının devamı ve kısa dönem düşüş trendinin kırılması için 94.000 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Sonraki direnç 96.800 seviyesinde. Destekler ise 90.000-89.300 ve 87.500 seviyelerinde bulunuyor. 94.000 seviyesinin geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.
GÜVENLİ LİMAN
ALTINDA son dönemde çıkış hareketi görülüyor. Küresel ekonomideki durgunluk emareleri ve buna bağlı olarak ABD Merkez Bankası’nın faiz arttırımlarına ara vereceği beklentilerinin ABD dolarının değer kaybettirmesi altındaki yükselişi destekledi. Ayrıca önümüzdeki döneme ilişkin belirsizlikler, ABD Çin ticaret savaşı, Brexit ve bazı jeopolitik risklerin öne çıkmasıyla altının güvenli liman özelliğinin tekrar hatırlanması altındaki yükselişe katkı yapan diğer gelişmeler oldu. Altının dış piyasalardaki fiyatında (ons/dolar) 2011 zirvesinden başlayan düşüş trendinin 2018 yılında kırılmasıyla yükseliş hareketi başlamıştı. Kısa dönem için 1.300 ve 1.360-1.375 teknik hedefler olarak önemli görülürken geri çekilmelerde 1.276 ve 1.260 tutunma noktaları. İç piyasalarda gram/TL fiyatında ise dış piyasalardaki altın fiyatının etkisinden daha çok dolar/TL kuru izleniyor. Kısa dönem için 222 seviyesi ilk destek olarak öne çıkarken 232 ve 238-240 ilk direnç seviyeleri. Mevcut parametrelere göre bu aşamada iç ve dış piyasalardaki gelişmeler gerekse teknik görünüm altında yükseliş hareketini destek vermeye devam ediyor.
DOLAR/TL DÜŞÜŞLERE TEPKİ GELİYOR
BORSADA tepki yükselişleri güç kazanamazken düşüşler alım fırsatı olarak görülüp tepki alımlarıyla karşılaşıyor. Dip oluşturma çabası öne çıkmış durumda. İlk destekler 5.40-5.33 seviyelerinde görülürken sonraki destekler 5.22-5.15 seviyelerinde. İlk dirençler ise 5.54-5.63 seviyelerinde. Tepki çıkışının güç kazanması için 5.63 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 5.83-5.92 seviyelerinde. Tepki yükselişi etkisini sürdürebilir.