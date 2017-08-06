3.50 lira dolara baraj oldu

PİYASALARDA iyimserlik sürüyor. Borsada kâr satış denemelerine rağmen çıkış hareketi devam ederken dolar/TL kuru ve gösterge tahvil bono faiz oranları ise yatay seyrini koruyor. Euro/TL dış piyasalarda değer kazanan Euro’nun etkisiyle yeni zirve denemesi yaptı. Euro/TL hareketi dışında geçen hafta çok da farklı bir seyir yoktu. Piyasalar çıkış trendini sürdüren borsadan çok dış piyasalarda doların değer kaybı, olumlu hava ve yoğun sıcak para girişlerine rağmen dolar/TL’nin neden 3.50 seviyesinin altına gelmediği konusu ile Euro/TL kuruna odaklanmış durumda. Dolar/TL kurunun 3.50 seviyesinin üzerinde tutunması için içeride ve dışarıda ilk akla gelen nedenler olarak, dış ticaret ve cari açıktaki artış, alıcı geldiğini göstermesi açısından bankalardaki yabancı para mevduatındaki yükseliş, dışarıda ise TL’nin dışında önemli bazı gelişen ülke para birimlerinin de dolardaki düşüşe kayıtsız kalması sayılabilir. Dolar değer kaybederken bazı ülke para birimleri değer kazandı, bazılarında ise kayıplar sürüyor. Euro hareketinin dayanakları ağırlıklı olarak, dış piyasalarda dolardaki zayıflama ve Euro bölgesi ekonomilerindeki toparlanma gibi gerekçelere dayanıyor.

İHRACATTA ETKİLİ

Doların değer kaybında ise, başkan Trump’a ve icraatlarına olan desteğin azalması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım ve bilanço küçültme operasyonlarında yavaş ve temkinli davranacağı varsayılmaları etkili. Bir diğer ayrıntı ise, ABD’nin parası değer kaybederken borsası rekor kırıyor, Almanya’nın parası değer kazanırken borsasının değer kaybediyor, olması. Bu durum kur değişimlerinin reel ekonomiler üzerindeki etkisinin fiyatlanması için ise erken bir tepki olarak görülebilir. Ağırlıklı olarak dolar ile ithalat yapan ve borçlanan, Euro ile ihracat yapan Türkiye için doların değer kaybı, Euro’nun güçlenmesi lehte bir durum. Dolardaki zayıflama aynı zamanda dışarıdan gelen portföy yatırımları (carry trade) açısından da olumlu bir katkı sağlıyor. Ancak kurların son yıllarda ihracat ve dış ticaret verilerine etkileri oldukça azalmış durumda. Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin biraz üzerinde gelmesi sonrası dolar değer kazandırırken Euro’da kâr satışlarına neden oldu. Ancak etkisi sınırlı kalabilir.

DIŞARIDA YÜKSELİYOR

Son verilerde Fed’in faiz politikasını değiştirmesi zor. Geçen haftanın tartışılan verileri arasında temmuza ait enflasyon ve hazirana göre zayıflayan dış ticaret verileri dikkat çekti. Enflasyon (TÜFE) tek haneye inerken çekirdek enflasyonu ve üretici fiyat enflasyonundaki yükselişler nedeniyle piyasalar verilere temkinli baktı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın da ifade ettiği üzere, parasal sıkılaştırmanın devam edeceği beklentisi nedeniyle son enflasyon verilerine bağlı olarak merkez bankasının faiz indirimi yönünde karar alması zor görülüyor. Bütçe açığı da malum zaten. Almanya hariç Dow Jones (ABD) başta olmak üzere dış borsalardaki yükseliş hareketleri sürüyor. Kurlardaki dalgalanma ve borsanın önemli direnç bölgesine yaklaşmasına rağmen olumlu seyir korunuyor.

DOLAR/TL KURUNDA DESTEKLER KORUNUYOR

DOLAR/TL kurunda yatay hareket sürüyor. 3.51-3.52 ilk destek noktaları. Bu seviyeye geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir. Sonraki destekler 3.47 ve 3.44 seviyelerinde. Yukarı yönlü hareketlenmelerde satışla karşılaşması muhtemel dirençler ise 3.58 ve 3.65 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı için 3.65 seviyesi geçilmesi gerekecek. Destek noktalarında tepki alımlarının görüldüğü ancak direnç seviyelerinin geçilmekte zorlanıldığı görünüm sürebilir.

BORSADA 110 BİNE DİKKAT

BORSADA çıkış trendi devam etmekle birlikte önemli dirençlere yaklaşıldı. Bu durum “yükseklik korkusu” ve kâr satışlarını da beraberinde getirse de çıkış trendi korunuyor. 110.000 çıkış kanal direnci olması açısından önemli. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. 110.000 üzerinde ise çıkışın devamıyla sonraki dirençler 112.000 ve 113.000 seviyelerinde. Geri çekilmelerde ilk destek ise 106.000’de. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak. Aksi takdirde 104.000 sonraki destek noktası. 110.000 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.