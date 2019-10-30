Zeytinde ‘coğrafi işaret’ merakımız sürüp gidiyor

Ama hâlâ üretimde İspanya, İtalya, Yunanistan’dan sonra geliyoruz. Suriye’de kargaşa nedeniyle üretimi azalmış durumda, yoksa onun da gerisinde olacaktık. “Etkin bir oyuncu olacağız” lafları hâlâ boş... Zeytinle uğraşan çok parlak gençler var, sadece Türkiye’de değil, dünyada da etkin bir oyuncu olmaya kararlılar. Bunlar girişimcilik ruhunu, yenilikçi bakış açısını kaybetmezler dileriz. 80+15 kuruşluk primlerle kalitede güçbirliği sağlanamıyor. Hele zeytinin iki yıldan beri fiyatı hiç artmadıkça...
Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, “Zeytinde ilk hasat etkinliğini yapan, ilk kez duygusal analiz laboratuvarını kuran, UZZK’dan akreditasyon alan, Türkiye’de ilk coğrafi işareti alan Ayvalık olduysa (bu işareti ilk önce Milas aldı), AB coğrafi işaretini alan ilk zeytinyağının da yine Ayvalık zeytinyağı olmasını hedefliyoruz” dedi festival açılışında.
ZEYTİNYAĞI YETERİNCE TÜKETİLMİYOR
Siz istediğiniz kadar ‘erken hasat, soğuk sıkım’ yapın, istikrarlı bir üretim yapısını oturtamadık.
“Dışarıya tonlarca zeytinyağı satılmasına rağmen bir Türk markası çıkarıp uluslararası pazarda neden hâkimiyet sağlayamıyoruz” sorusu havada uçup gidiyor. Dediğimiz gibi, öyle başarılı ve temiz iş yapan çocuklarımız var ama onları kimse dinlemiyor.
Ayvalık’ta bu yıl hoş olmayan bir ‘çekişmeye’ tanık olundu. Zeytinliği olmayan, piyasadan yağ toplayarak ihracat yapan, tekel konumundaki bir yabancı firma önceden basın tanıtımını yaptı... Bir hafta sonra da Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediyesi’nden Mesut Engin, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ve Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal’ın katılımıyla ikinci bir etkinlik halkın büyük ilgisini çekti. Kapsamı geçen yıllara göre daha ağırlıklıydı. Cunda’daki lokantalar iyi iş yaptı. Gazeteciler olarak birbirimize sorduk: “Güvenilir bir ürün olarak anılmasına rağmen, zeytinyağında istenen tüketim seviyesine neden ulaşılamıyor?”
Malum, bunun birçok nedeni var. Bu hem kaliteyi, hem de ihracatı olumsuz etkiliyor. Öncelikle zeytin yetiştiren ve zeytinyağı işleyen işletmelerin yapısal sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Üretimi, kaliteyi ve verimi arttırmayı teşvik edecek yönde teknik uygulama ve teknolojilerin desteklenmesi, üreticilerin dış piyasalarında rekabeti arttıracak şekilde prim desteklerinin verilmesi önem arz ediyor.
İSMAİL SAYMAZ’A İGD’DEN ÖDÜL
İSTANBUL Gazeteciler Derneği’nin (İGD) ‘Zirvedeki Gazeteciler’ ödülleri sahiplerini buldu. Firuzköy Sosyal Tesisleri’ndeki ödül töreninde başta Avcılar Belediye Başkanı avukat Turan Hançerli, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile belediye çalışanları ve gazeteciler katıldı. İGD Başkanı Mehmet Mert, basın mensuplarının yaşadıkları sıkıntıları anlatırken TİK’in raporuna göre, Türkiye’deki gazete ve dergi sayısının yüzde 2.6 azalarak 5 bin 962 olduğunu, yıllık tirajlarının da bir önceki yıla göre yüzde 17.6 oranında azaldığına dikkat çekti. Ödül kazanan gazeteciler de şunlar:
Haber: ‘Ver parayı seç öğretmenini’, Seyhan Avşar (Cumhuriyet).
Foto: ‘İtfaiye okulunu neden açtınız’ haber fotoğrafıyla Şenal Badur (Kent Yaşam).
Röportaj: Sokak röportajları ile İstanbul Times gazetesi.
Sayfa düzeni: Engin Çağlar (Yenigün).
Yazar: ‘Şehvetiye Tarikatı’ kitabıyla İsmail Saymaz.
Haber Sitesi: Burak Zihni (Gazetedamga).
Gelecek vaat eden gazeteciler: Sibel Gülersöyler (Sözcü), Tolga Öztürk (Denge).
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Barış Emregül (Yerel Medya),
İGD Özel Ödülleri: OdaTV (Kurumsal), Cihan Güner-KRT Genel Yayın Yönetmeni (Kişisel).
ALDANMAYIN!
- Ülkemizde zeytin hasadı ve bununla birlikte zeytinyağı üretimi, bölgeye, çeşide ve hangi kalitede üretileceğine bağlı olarak ekim sonu gibi başlar. Aralık, hadi bilemedin, ocak ayı, daha da bilemedin şubat sonu biter.
- Zeytinyağının kabul gören ömrü 24 aydır. Ancak bu süre ‘üretim’den itibaren başlar, ‘dolum’dan itibaren değil. Piyasada ‘bilinen’ pek çok marka var ki, 24 aylık sürenin başlangıcı olarak ‘dolum’ tarihini kullanıyor. Aldanmayın.
- Renk asla bir kalite göstergesi değildir. Zeytinyağında renk; çeşide, bölgeye, mevsime ve daha birçok nedene bağlıdır. Dahası, renk ve tat zeytinyağının parmak izi gibidir.
- Zeytinin rengine zeytinin sıkımı sırasında kolayca müdahale edilebilir. Basarsın yeşil yaprakları, yemyeşil bir yağ çıkar. Sakın rengine aldanmayın.
- ‘Zeytin sütü’, ‘göbek yağı’, ‘ilk yağ’, ‘köylü sızması’, hepsi palavradır. Aroma tek başına bir kalite göstergesi değildir. Bunun tadı var, acılığı var, yakıcılığı var. Aldanmayın!
EMEKLİ PROMOSYON BEKLİYOR
EMEKLİ, banka promosyonu için yeni yılı bekliyor. 12 milyonu aşkın emekliye Mart 2017’de üç yıllık ödenen promosyonlar sabit ve dar gelirli kitlenin bütçesine az da olsa katkı sağlamıştı.
SGK ile 17 banka arasında imzalanan protokol uyarınca aylığı bin liranın altında olanlara 300, bin ile iki bin lira arasındakilere 375, iki bin liranın üzerinde olanlara ise 450 lira tutarında promosyon ödenmişti. Üç yıllık ödenen promosyonun süresi aralık sonunda bitiyor. Gözler 2020’de verilecek yeni tutarda.
Zeytinde ‘coğrafi işaret’ merakımız sürüp gidiyor
TÜRKİYE’de 165 milyon zeytin ağacı var, ekim alanları da her geçen artıyor.
Ama hâlâ üretimde İspanya, İtalya, Yunanistan’dan sonra geliyoruz. Suriye’de kargaşa nedeniyle üretimi azalmış durumda, yoksa onun da gerisinde olacaktık. “Etkin bir oyuncu olacağız” lafları hâlâ boş... Zeytinle uğraşan çok parlak gençler var, sadece Türkiye’de değil, dünyada da etkin bir oyuncu olmaya kararlılar. Bunlar girişimcilik ruhunu, yenilikçi bakış açısını kaybetmezler dileriz. 80+15 kuruşluk primlerle kalitede güçbirliği sağlanamıyor. Hele zeytinin iki yıldan beri fiyatı hiç artmadıkça...
Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, “Zeytinde ilk hasat etkinliğini yapan, ilk kez duygusal analiz laboratuvarını kuran, UZZK’dan akreditasyon alan, Türkiye’de ilk coğrafi işareti alan Ayvalık olduysa (bu işareti ilk önce Milas aldı), AB coğrafi işaretini alan ilk zeytinyağının da yine Ayvalık zeytinyağı olmasını hedefliyoruz” dedi festival açılışında.
ZEYTİNYAĞI YETERİNCE TÜKETİLMİYOR
Siz istediğiniz kadar ‘erken hasat, soğuk sıkım’ yapın, istikrarlı bir üretim yapısını oturtamadık.
“Dışarıya tonlarca zeytinyağı satılmasına rağmen bir Türk markası çıkarıp uluslararası pazarda neden hâkimiyet sağlayamıyoruz” sorusu havada uçup gidiyor. Dediğimiz gibi, öyle başarılı ve temiz iş yapan çocuklarımız var ama onları kimse dinlemiyor.
Ayvalık’ta bu yıl hoş olmayan bir ‘çekişmeye’ tanık olundu. Zeytinliği olmayan, piyasadan yağ toplayarak ihracat yapan, tekel konumundaki bir yabancı firma önceden basın tanıtımını yaptı... Bir hafta sonra da Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediyesi’nden Mesut Engin, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ve Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal’ın katılımıyla ikinci bir etkinlik halkın büyük ilgisini çekti. Kapsamı geçen yıllara göre daha ağırlıklıydı. Cunda’daki lokantalar iyi iş yaptı. Gazeteciler olarak birbirimize sorduk: “Güvenilir bir ürün olarak anılmasına rağmen, zeytinyağında istenen tüketim seviyesine neden ulaşılamıyor?”
Malum, bunun birçok nedeni var. Bu hem kaliteyi, hem de ihracatı olumsuz etkiliyor. Öncelikle zeytin yetiştiren ve zeytinyağı işleyen işletmelerin yapısal sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Üretimi, kaliteyi ve verimi arttırmayı teşvik edecek yönde teknik uygulama ve teknolojilerin desteklenmesi, üreticilerin dış piyasalarında rekabeti arttıracak şekilde prim desteklerinin verilmesi önem arz ediyor.
İSMAİL SAYMAZ’A İGD’DEN ÖDÜL
İSTANBUL Gazeteciler Derneği’nin (İGD) ‘Zirvedeki Gazeteciler’ ödülleri sahiplerini buldu. Firuzköy Sosyal Tesisleri’ndeki ödül töreninde başta Avcılar Belediye Başkanı avukat Turan Hançerli, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile belediye çalışanları ve gazeteciler katıldı. İGD Başkanı Mehmet Mert, basın mensuplarının yaşadıkları sıkıntıları anlatırken TİK’in raporuna göre, Türkiye’deki gazete ve dergi sayısının yüzde 2.6 azalarak 5 bin 962 olduğunu, yıllık tirajlarının da bir önceki yıla göre yüzde 17.6 oranında azaldığına dikkat çekti. Ödül kazanan gazeteciler de şunlar:
Haber: ‘Ver parayı seç öğretmenini’, Seyhan Avşar (Cumhuriyet).
Foto: ‘İtfaiye okulunu neden açtınız’ haber fotoğrafıyla Şenal Badur (Kent Yaşam).
Röportaj: Sokak röportajları ile İstanbul Times gazetesi.
Sayfa düzeni: Engin Çağlar (Yenigün).
Yazar: ‘Şehvetiye Tarikatı’ kitabıyla İsmail Saymaz.
Haber Sitesi: Burak Zihni (Gazetedamga).
Gelecek vaat eden gazeteciler: Sibel Gülersöyler (Sözcü), Tolga Öztürk (Denge).
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Barış Emregül (Yerel Medya),
İGD Özel Ödülleri: OdaTV (Kurumsal), Cihan Güner-KRT Genel Yayın Yönetmeni (Kişisel).
ALDANMAYIN!
- Ülkemizde zeytin hasadı ve bununla birlikte zeytinyağı üretimi, bölgeye, çeşide ve hangi kalitede üretileceğine bağlı olarak ekim sonu gibi başlar. Aralık, hadi bilemedin, ocak ayı, daha da bilemedin şubat sonu biter.
- Zeytinyağının kabul gören ömrü 24 aydır. Ancak bu süre ‘üretim’den itibaren başlar, ‘dolum’dan itibaren değil. Piyasada ‘bilinen’ pek çok marka var ki, 24 aylık sürenin başlangıcı olarak ‘dolum’ tarihini kullanıyor. Aldanmayın.
- Renk asla bir kalite göstergesi değildir. Zeytinyağında renk; çeşide, bölgeye, mevsime ve daha birçok nedene bağlıdır. Dahası, renk ve tat zeytinyağının parmak izi gibidir.
- Zeytinin rengine zeytinin sıkımı sırasında kolayca müdahale edilebilir. Basarsın yeşil yaprakları, yemyeşil bir yağ çıkar. Sakın rengine aldanmayın.
- ‘Zeytin sütü’, ‘göbek yağı’, ‘ilk yağ’, ‘köylü sızması’, hepsi palavradır. Aroma tek başına bir kalite göstergesi değildir. Bunun tadı var, acılığı var, yakıcılığı var. Aldanmayın!
EMEKLİ PROMOSYON BEKLİYOR
EMEKLİ, banka promosyonu için yeni yılı bekliyor. 12 milyonu aşkın emekliye Mart 2017’de üç yıllık ödenen promosyonlar sabit ve dar gelirli kitlenin bütçesine az da olsa katkı sağlamıştı.
SGK ile 17 banka arasında imzalanan protokol uyarınca aylığı bin liranın altında olanlara 300, bin ile iki bin lira arasındakilere 375, iki bin liranın üzerinde olanlara ise 450 lira tutarında promosyon ödenmişti. Üç yıllık ödenen promosyonun süresi aralık sonunda bitiyor. Gözler 2020’de verilecek yeni tutarda.