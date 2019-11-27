‘Yönetmem, yönlendiririm’

AKP’den iki dönem Enerji Bakanlığı yapan Mehmet Hilmi Güler’le konuşurken “Ben çalışan değil yönlendiren bir işinsanıyım. Takımı ben kurarım” dedi. Size kendisini tanıtmak isterim.
Büyük dedesi Süleyman Felek, Ordu’nun ilk kurucu belediye başkanı, babası Mehmet Bahattin CHP’li; yerelde köşe yazarlığı ile bir anlamda gazetecilik yapıyor. Babası iyi bir keman virtüözüymüş.
Ailenin fındık işi de var. Eski eşinin babası Hasan Fehmi İlter eski Muğla milletvekili... Ordu’da liseyi bitirdikten sonra ODTÜ’yü kazanıyor. Metalürji mühendisi oluyor. Adnan Kahveci ile ODTÜ’den yakın arkadaş olduklarını anlatıyor. “Kahveci ANAP’ın, ben de AKP’nin kurucusu oldum” diye de ekliyor.
Bakanlığından sonra siyasete üç dönem ara veriyor. AR-GE ve proje çalışmalarının yanında iş dünyasına da danışmanlık yapıyor.
Hatırlatalım: Ordu hep siyasi çekişmeler içinde yer alır. Ordu’da siyaset karmaşıktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine ‘abilik’ yaparak parti içi çekişmeleri sonlandırmasını istiyor.
Aynı zamanda “bölgede havza bazında yerel yönetim çalışması yapmasını” da istiyor Erdoğan...
Güler, bir grup gazeteci ile sabah kahvaltısında bize barkovizyon gösterisi eşliğinde Ordu’nun kalkınmasına yönelik projelerini ele alan bir sunum gerçekleştirdi. Ordu’da klasik belediyecilik anlayışından farklı olarak projeler geliştirdiklerini belirtiyor. “Belediyeciliğin görevleri arasında ‘sosyal ve ekonomik kalkınma’ tanımı vardır. Biz üretim ağırlıklı bir kalkınma ve belediyecilik modeli kurmak istiyoruz. Stratejimizi ‘düşünen Ordu, üreten Ordu, yarışan Ordu’ düşüncesiyle oluşturduk. Önce zenginliklerimizi ortaya çıkarma, düşünme ve üretmeye yönelik bir görüş hâkim olsun istedik. ‘Düşünen Ordu’ derken, hem sosyal projeler hem de kültürel projeler üretelim istiyoruz. Ordu kültürü ve sanatıyla yaşanabilir bir şehir olsun, nitelikli tarımıyla başta fındık olmak üzere ekonomik zenginliğini oluştursun ve bunları ülkenin ekonomisine katkıda bulunarak sürdürsün istiyoruz” diyor.
İktidar ve muhalefet belediyeleri, Eskişehir gibi Ordu’yu da örnek almalıdır.
KARADENİZ-AKDENİZ YOLU
Güler vizyon projelerini anlatırken, Karadeniz-Akdeniz yolu ve Ünye konteyner limanının önemine dikkat çekti ve şöyle konuştu: “Bakanlığım döneminde 135 yıllık bir tarihi olan Karadeniz-Akdeniz yolu projesini başlatmıştım. Bu konuda proje hazırlıklarımız sürüyor. Karadeniz’den başka Türki cumhuriyetlere de hizmet verecektir. Karadeniz’in en büyük limanı olacaktır. Akdeniz bölgesinden Karadeniz ülkelerine ihracat yapılmak istendiğinde bu yoldan karayolu ile gelen ihraç ürünleri, Ordu-Ünye konteyner limanından Karadeniz etrafındaki ülkelere rahatlıkla ulaşabilecek. Halen bu yol üzerindeki illerin Karadeniz ülkelerine yıllık ihracat miktarı toplam 1.4 milyar dolar. Orta ve uzun vadede bu rakam çok daha artacak, dolayısıyla bu vizyon proje ile Ordu ve Karadeniz daha da önem kazanacak.”
FINDIK TOPLAMADA YENİ MODEL
"DÜNYANIN en fazla fındık üretiminin gerçekleştirildiği Ordu, çeşitli sebeplerle kendi fındığını toplamıyor, il dışından gelen işçilere fındık toplatıyordu. Yaptığımız hesaplamalara göre hasat dönemi olan ağustos ayında dışarıdan gelip fındık toplayanlar eski parayla Ordu’nun 45 trilyon lirasını alıp gidiyorlar. Kurduğumuz tarım şirketi eliyle ‘Fındığı da biz toplatalım, işçileri de sigortalı yapalım’ dedik ve ekipler kurup fındık topladık.
YUMURTA DAĞITACAĞIZ
Sigortalı ekiplerimiz sadece ağustos ayında değil, hasat sonrası ve yeni dönem hasat öncesine kadar olan süreçte bahçelerin temizlenmesi, ilaçlanması, gübrelenmesini de yapıyor. Tabii bu arada fındık 1 ay toplandıktan sonra bahçeler boş kalıyor. Fındık bahçeleri bir nevi mera gibidir. Bahçeleri de gezen tavuk, koyun, kuzulara açtık. Organik yumurta üretimiyle hayvancılığa büyük katkı sağlayacağız. Süt gibi neden yumurta da dağıtmayalım halkımıza!”
(Ordu’yu ve fındığı yazmaya devam edeceğiz.)
DÜNYA TURİZM DEVLERİ BELEK’TE
9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılış konuşmasıyla yarın Antalya Belek’te başlayacak. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen kongrenin ana teması ‘Geleceğin turizmi, turizmin geleceği’...
AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı, “Kongrede ‘Daha iyi nasıl oluruz’un yanıtını arayacağız. 1500’ün üzerinde katılım bekliyoruz, ünlü turizmciler aramızda olacak” dedi. Almanya’nın turizm ve perakende sektörünün önde gelen kuruluşlarından REWE Group’un CEO’su Sören Hartmann, kongrede başkonuşmacı olarak yerini alacak. Kongrenin ana sponsoru Denizbank... Hakan Ateş, İlker Aycı ve Osman Ayık kendi sektörleriyle ilgili konuşacaklar.
CHP’DE İLÇELER KAYNIYOR
CHP İstanbul ilçelerinde mahalle delege seçimleri bitmek üzereyken, ilçe başkanlığında tabandan gelen isimler belirginleşmeye başladı. Eyüp ilçe başkanlığında muhalifleri temsilen ‘mavi’ listelerde makine mühendisi Ali Ekber Cömert’in ismi ön plana çıkarken, ilçe başkan adayı Saim Diken mahallesinden delege seçilemedi. Mevcut Eyüp ilçe başkanı Sinan Akçiçek aday olmayacağını duyurdu. Arnavutköy’de ilçe başkanı tarımcı Ruhi Tuncel ile eski ilçe başkanı elektrik mühendisi Nazım Asan’ın kapışacakları söyleniyor. Fatih’te ise mevcut ilçe başkanı Gökhan Gençel, belediye başkan adayı Soner Özimer ile partide gençlik kollarından ilçe ve il yöneticiliğine kadar birçok örgüt görevlerinde bulunan Serdar Gür ismi kulislerde konuşulan isimlerden.
‘Yönetmem, yönlendiririm’
AKP’den iki dönem Enerji Bakanlığı yapan Mehmet Hilmi Güler’le konuşurken “Ben çalışan değil yönlendiren bir işinsanıyım. Takımı ben kurarım” dedi. Size kendisini tanıtmak isterim.
Büyük dedesi Süleyman Felek, Ordu’nun ilk kurucu belediye başkanı, babası Mehmet Bahattin CHP’li; yerelde köşe yazarlığı ile bir anlamda gazetecilik yapıyor. Babası iyi bir keman virtüözüymüş.
Ailenin fındık işi de var. Eski eşinin babası Hasan Fehmi İlter eski Muğla milletvekili... Ordu’da liseyi bitirdikten sonra ODTÜ’yü kazanıyor. Metalürji mühendisi oluyor. Adnan Kahveci ile ODTÜ’den yakın arkadaş olduklarını anlatıyor. “Kahveci ANAP’ın, ben de AKP’nin kurucusu oldum” diye de ekliyor.
Bakanlığından sonra siyasete üç dönem ara veriyor. AR-GE ve proje çalışmalarının yanında iş dünyasına da danışmanlık yapıyor.
Hatırlatalım: Ordu hep siyasi çekişmeler içinde yer alır. Ordu’da siyaset karmaşıktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine ‘abilik’ yaparak parti içi çekişmeleri sonlandırmasını istiyor.
Aynı zamanda “bölgede havza bazında yerel yönetim çalışması yapmasını” da istiyor Erdoğan...
Güler, bir grup gazeteci ile sabah kahvaltısında bize barkovizyon gösterisi eşliğinde Ordu’nun kalkınmasına yönelik projelerini ele alan bir sunum gerçekleştirdi. Ordu’da klasik belediyecilik anlayışından farklı olarak projeler geliştirdiklerini belirtiyor. “Belediyeciliğin görevleri arasında ‘sosyal ve ekonomik kalkınma’ tanımı vardır. Biz üretim ağırlıklı bir kalkınma ve belediyecilik modeli kurmak istiyoruz. Stratejimizi ‘düşünen Ordu, üreten Ordu, yarışan Ordu’ düşüncesiyle oluşturduk. Önce zenginliklerimizi ortaya çıkarma, düşünme ve üretmeye yönelik bir görüş hâkim olsun istedik. ‘Düşünen Ordu’ derken, hem sosyal projeler hem de kültürel projeler üretelim istiyoruz. Ordu kültürü ve sanatıyla yaşanabilir bir şehir olsun, nitelikli tarımıyla başta fındık olmak üzere ekonomik zenginliğini oluştursun ve bunları ülkenin ekonomisine katkıda bulunarak sürdürsün istiyoruz” diyor.
İktidar ve muhalefet belediyeleri, Eskişehir gibi Ordu’yu da örnek almalıdır.
KARADENİZ-AKDENİZ YOLU
Güler vizyon projelerini anlatırken, Karadeniz-Akdeniz yolu ve Ünye konteyner limanının önemine dikkat çekti ve şöyle konuştu: “Bakanlığım döneminde 135 yıllık bir tarihi olan Karadeniz-Akdeniz yolu projesini başlatmıştım. Bu konuda proje hazırlıklarımız sürüyor. Karadeniz’den başka Türki cumhuriyetlere de hizmet verecektir. Karadeniz’in en büyük limanı olacaktır. Akdeniz bölgesinden Karadeniz ülkelerine ihracat yapılmak istendiğinde bu yoldan karayolu ile gelen ihraç ürünleri, Ordu-Ünye konteyner limanından Karadeniz etrafındaki ülkelere rahatlıkla ulaşabilecek. Halen bu yol üzerindeki illerin Karadeniz ülkelerine yıllık ihracat miktarı toplam 1.4 milyar dolar. Orta ve uzun vadede bu rakam çok daha artacak, dolayısıyla bu vizyon proje ile Ordu ve Karadeniz daha da önem kazanacak.”
FINDIK TOPLAMADA YENİ MODEL
"DÜNYANIN en fazla fındık üretiminin gerçekleştirildiği Ordu, çeşitli sebeplerle kendi fındığını toplamıyor, il dışından gelen işçilere fındık toplatıyordu. Yaptığımız hesaplamalara göre hasat dönemi olan ağustos ayında dışarıdan gelip fındık toplayanlar eski parayla Ordu’nun 45 trilyon lirasını alıp gidiyorlar. Kurduğumuz tarım şirketi eliyle ‘Fındığı da biz toplatalım, işçileri de sigortalı yapalım’ dedik ve ekipler kurup fındık topladık.
YUMURTA DAĞITACAĞIZ
Sigortalı ekiplerimiz sadece ağustos ayında değil, hasat sonrası ve yeni dönem hasat öncesine kadar olan süreçte bahçelerin temizlenmesi, ilaçlanması, gübrelenmesini de yapıyor. Tabii bu arada fındık 1 ay toplandıktan sonra bahçeler boş kalıyor. Fındık bahçeleri bir nevi mera gibidir. Bahçeleri de gezen tavuk, koyun, kuzulara açtık. Organik yumurta üretimiyle hayvancılığa büyük katkı sağlayacağız. Süt gibi neden yumurta da dağıtmayalım halkımıza!”
(Ordu’yu ve fındığı yazmaya devam edeceğiz.)
DÜNYA TURİZM DEVLERİ BELEK’TE
9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılış konuşmasıyla yarın Antalya Belek’te başlayacak. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen kongrenin ana teması ‘Geleceğin turizmi, turizmin geleceği’...
AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı, “Kongrede ‘Daha iyi nasıl oluruz’un yanıtını arayacağız. 1500’ün üzerinde katılım bekliyoruz, ünlü turizmciler aramızda olacak” dedi. Almanya’nın turizm ve perakende sektörünün önde gelen kuruluşlarından REWE Group’un CEO’su Sören Hartmann, kongrede başkonuşmacı olarak yerini alacak. Kongrenin ana sponsoru Denizbank... Hakan Ateş, İlker Aycı ve Osman Ayık kendi sektörleriyle ilgili konuşacaklar.
CHP’DE İLÇELER KAYNIYOR
CHP İstanbul ilçelerinde mahalle delege seçimleri bitmek üzereyken, ilçe başkanlığında tabandan gelen isimler belirginleşmeye başladı. Eyüp ilçe başkanlığında muhalifleri temsilen ‘mavi’ listelerde makine mühendisi Ali Ekber Cömert’in ismi ön plana çıkarken, ilçe başkan adayı Saim Diken mahallesinden delege seçilemedi. Mevcut Eyüp ilçe başkanı Sinan Akçiçek aday olmayacağını duyurdu. Arnavutköy’de ilçe başkanı tarımcı Ruhi Tuncel ile eski ilçe başkanı elektrik mühendisi Nazım Asan’ın kapışacakları söyleniyor. Fatih’te ise mevcut ilçe başkanı Gökhan Gençel, belediye başkan adayı Soner Özimer ile partide gençlik kollarından ilçe ve il yöneticiliğine kadar birçok örgüt görevlerinde bulunan Serdar Gür ismi kulislerde konuşulan isimlerden.