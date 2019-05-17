Ortak irade böyle doğdu

Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’ta anlattığı Samsun’a çıkış öyküsünde, genel olarak üç görüş ileri sürülmekte olduğunu söyler: “Birincisi, İngiliz himayesini talep etmek. İkincisi, Amerikan mandasını talep etmek. Üçüncüsü ancak yöresel kurtuluş çareleri aramaktı. Ben, bu kararların hiçbirisinde isabet görmedim. Osmanlı ülkeleri hepten parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk’ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı... Son konu onun da paylaşılmasıydı. O halde ciddi ve hakiki karar ne olabilirdi? Efendiler, bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da ulusal egemenliğe dayalı kayıtsız şartsız ve bağımsız bir Türk devleti kurmak.”
Ve eylemini bu hedefe kilitlenerek başlatmıştı. Bunun yolu da “milletin bağrından doğan ortak irade ve isteğe dayanmaktı.” Atatürk, 19 Mayıs’ta 18 arkadaşı ile Samsun’a çıktı... Bu irade böyle gerçekleşti. Bandırma Vapuru’nun Samsun’a çıkışının 100. yıldönümü kutlu olsun!
GÜNÜN SÖZÜ
“Düşündüğünü söylemekten korkmaya başlarsa bir kişi, düşünmekten de korkmaya başlar.” Vedat TÜRKALİ
‘KAFKAS TEBEŞİR DAİRESİ’ GELİR AKLIMA
Kültür ve sanat dünyasından Dr. Tekin Özertem, Başkent Üniversitesi’nin aylık ‘Bütün Dünya’ dergisinin mayıs sayısında yayımlanan ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ başlıklı yazısında diyor ki:
“Ne zaman yargı ve yargıçların kararları üzerine gölge düşse hep Bertolt Brecht’in ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ adlı oyununu hatırlarım. Oyunun antikahramanı olan Azdak’ın temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin yargılama ilkelerine ve önceden belirlenmiş hukuk kurallarına uymayı boşlayan tavrı gelir aklıma.”
Özertem, Aristoteles’in Atina’da yargıçların nasıl görev yaptıklarına dikkat çeken yazısına değindikten sonra, yargıçlığın sadece para kazanmak için yapılan bir meslek olup olmaması üzerinde düşünülmesi gerektiğini söylüyor ve yargıçlığın ‘laf ola beri gele bir iş olmadığını’ vurguluyor ve şöyle devam ediyor:
“Onurlu, dürüst, eşitlikçi, haktan yana, kanuna kitaba saygılı biri olmanın yanı sıra insanları sevmeyi, saymayı da gerektirir. Bir başka önemli özelliği de güçlü bir kişiliğe sahip
olma, siyasal erkin ve sermayenin karşısında eğilmeyip dik durabilme gücüne sahip olabilmektir. Bu nedenle yargıç olarak görev yapacak kişilerin hem eğitimleri hem de seçimleri ayrı bir özeni gerektirir.”
BİLİYOR MUSUNUZ
CHP’de Avcılar’da ilçe yönetimi, belediye meclis, il disiplin kurulu üyeliklerinde bulunan Hasan Togay’ın “Avcılar’da ilçe başkanı yok, yönetim yok. 52.000 seçmen sandığa gitmemiş, mücadele bayrağını açıyorum, ilçe başkanlığına aday olmak istiyorum” dediğini...
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın Sağlık Bakanı’na kritik tedavi ve ameliyatların yapıldığı Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nin, halen yapımı süren şehir hastanesine taşınması ile ilgili “Ulaşım konusu hastalara daha fazla zorluk çıkarmayacak mıdır” diye sorduğunu...
19 MAYIS ETKİNLİKLERİ
KADIKÖY Belediyesi ‘1919’dan Bugüne ve Yarına’ konulu panelin yarın 10.30’da Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi’nde; Prof. Dr. Sina Akşin, Dr. Alev Coşkun, Prof. Dr. Zafer Toprak, Sinan Meydan’ın konuşmacı olacağı ve Mehmet Ali Güller’in yöneteceği ‘100. yılında 19 Mayıs’ panelinin ise pazar günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde 16.00’da yapılacağını...
MİMARLAR Odası’nın düzenlediği ‘19 Mayıs’ın 100 Yıllık İzleri’ konulu sempozyumun yarın Ankara Mimarlar Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceğini...
‘SİZ yeter ki şarkı söylemek isteyin’ çağrısıyla Kadıköy’de kurulan çok sesli popüler müzik korosu ‘PoliPop’un hem baharın gelişini hem de 19 Mayıs 1919’un 100. yılını kutlayacağı konserin 20 Mayıs Pazartesi Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde saat 21.00’da yapılacağını...
TGB’nin ‘19 Mayıs 100. Yıl Yürüyüşü’nün pazar günü 15.00’de Dolmabahçe’de; konserin 18.00’de KüçükÇiftlik Park’ta yapılacağını...
PROF. Dr. Erol Manisalı’nın ‘Siyasal İslam, Batıcılık ve Batılılık Kıskacında Türkiye’ konulu söyleşisinin yarın 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde yapılacağını...
EN BÜYÜK DEVRİM: UYGARLIK DÖNÜŞÜMÜ
İletişim ne herhangi gücün ne de politikacıların kontrol edebilecekleri bir araç değil. Elektronik iletişim araçlarının ve onlara bağlı informatik devrimin toplumların etkinlik alanlarında kurduğu evrensel ve küresel bir iletişim ağının oluşumu, insanlık tarihinde en büyük devrim, bütün insanlığı bir araya getirecek bir uygarlık dönüşümüdür.
Bunun boyutlarını gelişmiş ülkeler yavaş yavaş anlıyorlar. Ulaşımla iletişim neredeyse entegre oldu. Çin, Türkiye’de, Türkiye, Çin’de. Uluslararası ticaret ve finans elektronik iletişim üzerine kurulu. Politikacıların bunu kontrol edebileceklerini sanmaları sadece cahilliklerinden. Cahillerin beynini yıkaması, eğitimin dengesini bozması gibi gençlik gösterilerine karşın iletişim dünyaya gerçek insan özgürlüğü getirebilir.
Fakat küresel kapitalizmin programlarına daha bir süre hizmet edeceği de kesin. Fakat iletişim devrimi Sanayi Devrimi’nin tacıdır. Eğer önündeki engelleri aşar, insanları telefonlarının esiri yapmazsa geleceğin bütünleşmiş dünyasının kurucusu olabilir.
Prof. Dr. Doğan KUBAN (herkesebilimteknoloji.com)
KİTAPLAR
Osman Pamukoğlu ‘Aşılamaz Dağlar ve Girilemez Ormanlardaki Kasırga-Şamil’ (İnkılap), Erol Manisalı ‘Siyasal İslam, Batıcılık ve Batılılık Kıskacında Türkiye’ (Tarihçi), Nejat İşler ‘Ben Hep Senin Yanındaydım’ (Can), Afşar Çelik ‘Adayımızsın Hayrettin’ (Bilgi), Gülten Başol ‘Nasreddin Hoca ve 13. Yüzyıl Hümanizması’ (Kategori), Şeref Düzyatanlar ‘Ecnebi-Şeref’in Doğuşu’ (Kırmızı Kedi), Eşref Karadağ ‘Torbadaki Maksim Gorki’ (Bilgi), Tuğba Doğan ‘Nefaset Lokantası’ (Yapı Kredi), Yaşar Aksoy ‘Hasan Tahsin-Yürekler Selanik’ (Kırmızı Kedi), Sultan Komut ‘Öte’ (Everest), Onur Bilge Kula ‘Eleştirel Aydınlanma ve Sanat’ (Tekin), Ömer Şahan ‘Sınav Kaygısı Neden Var? Nasıl Azalır?’ (Pozitif), Cemal Kafadar ‘İki Cihan Âresinde-Osmanlı Devletinin Kuruluşu’ (Metis), Selami Genli ‘Ben Kimim? Tımarhane II’ (Bilgi), İlkay Kara ‘Bir Politik Anlatı Olarak Ahmet Kaya Şarkıları’ (İletişim), Hasan Gören ‘Anadolu Kültürel Birikiminin Bedelini Acılarla Ödüyor’ (Yapı Kredi), Tülin Kozikoğlu ‘Sırası Mı Şimdi’ (İletişim), Irmak Zileli ‘Bozuk Saat’ (ON8), Didem Gülçin Erdem ‘Boşluklara Doğru İlerleyelim’ (Edebi Şeyler), Aslı Tohumcu ‘Herkesin Evine Döndüğü Gün’ (Can Çocuk)
Ortak irade böyle doğdu
Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’ta anlattığı Samsun’a çıkış öyküsünde, genel olarak üç görüş ileri sürülmekte olduğunu söyler: “Birincisi, İngiliz himayesini talep etmek. İkincisi, Amerikan mandasını talep etmek. Üçüncüsü ancak yöresel kurtuluş çareleri aramaktı. Ben, bu kararların hiçbirisinde isabet görmedim. Osmanlı ülkeleri hepten parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk’ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı... Son konu onun da paylaşılmasıydı. O halde ciddi ve hakiki karar ne olabilirdi? Efendiler, bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da ulusal egemenliğe dayalı kayıtsız şartsız ve bağımsız bir Türk devleti kurmak.”
Ve eylemini bu hedefe kilitlenerek başlatmıştı. Bunun yolu da “milletin bağrından doğan ortak irade ve isteğe dayanmaktı.” Atatürk, 19 Mayıs’ta 18 arkadaşı ile Samsun’a çıktı... Bu irade böyle gerçekleşti. Bandırma Vapuru’nun Samsun’a çıkışının 100. yıldönümü kutlu olsun!
GÜNÜN SÖZÜ
“Düşündüğünü söylemekten korkmaya başlarsa bir kişi, düşünmekten de korkmaya başlar.” Vedat TÜRKALİ
‘KAFKAS TEBEŞİR DAİRESİ’ GELİR AKLIMA
Kültür ve sanat dünyasından Dr. Tekin Özertem, Başkent Üniversitesi’nin aylık ‘Bütün Dünya’ dergisinin mayıs sayısında yayımlanan ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ başlıklı yazısında diyor ki:
“Ne zaman yargı ve yargıçların kararları üzerine gölge düşse hep Bertolt Brecht’in ‘Kafkas Tebeşir Dairesi’ adlı oyununu hatırlarım. Oyunun antikahramanı olan Azdak’ın temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin yargılama ilkelerine ve önceden belirlenmiş hukuk kurallarına uymayı boşlayan tavrı gelir aklıma.”
Özertem, Aristoteles’in Atina’da yargıçların nasıl görev yaptıklarına dikkat çeken yazısına değindikten sonra, yargıçlığın sadece para kazanmak için yapılan bir meslek olup olmaması üzerinde düşünülmesi gerektiğini söylüyor ve yargıçlığın ‘laf ola beri gele bir iş olmadığını’ vurguluyor ve şöyle devam ediyor:
“Onurlu, dürüst, eşitlikçi, haktan yana, kanuna kitaba saygılı biri olmanın yanı sıra insanları sevmeyi, saymayı da gerektirir. Bir başka önemli özelliği de güçlü bir kişiliğe sahip
olma, siyasal erkin ve sermayenin karşısında eğilmeyip dik durabilme gücüne sahip olabilmektir. Bu nedenle yargıç olarak görev yapacak kişilerin hem eğitimleri hem de seçimleri ayrı bir özeni gerektirir.”
BİLİYOR MUSUNUZ
CHP’de Avcılar’da ilçe yönetimi, belediye meclis, il disiplin kurulu üyeliklerinde bulunan Hasan Togay’ın “Avcılar’da ilçe başkanı yok, yönetim yok. 52.000 seçmen sandığa gitmemiş, mücadele bayrağını açıyorum, ilçe başkanlığına aday olmak istiyorum” dediğini...
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’ın Sağlık Bakanı’na kritik tedavi ve ameliyatların yapıldığı Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nin, halen yapımı süren şehir hastanesine taşınması ile ilgili “Ulaşım konusu hastalara daha fazla zorluk çıkarmayacak mıdır” diye sorduğunu...
19 MAYIS ETKİNLİKLERİ
KADIKÖY Belediyesi ‘1919’dan Bugüne ve Yarına’ konulu panelin yarın 10.30’da Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi’nde; Prof. Dr. Sina Akşin, Dr. Alev Coşkun, Prof. Dr. Zafer Toprak, Sinan Meydan’ın konuşmacı olacağı ve Mehmet Ali Güller’in yöneteceği ‘100. yılında 19 Mayıs’ panelinin ise pazar günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde 16.00’da yapılacağını...
MİMARLAR Odası’nın düzenlediği ‘19 Mayıs’ın 100 Yıllık İzleri’ konulu sempozyumun yarın Ankara Mimarlar Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceğini...
‘SİZ yeter ki şarkı söylemek isteyin’ çağrısıyla Kadıköy’de kurulan çok sesli popüler müzik korosu ‘PoliPop’un hem baharın gelişini hem de 19 Mayıs 1919’un 100. yılını kutlayacağı konserin 20 Mayıs Pazartesi Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde saat 21.00’da yapılacağını...
TGB’nin ‘19 Mayıs 100. Yıl Yürüyüşü’nün pazar günü 15.00’de Dolmabahçe’de; konserin 18.00’de KüçükÇiftlik Park’ta yapılacağını...
PROF. Dr. Erol Manisalı’nın ‘Siyasal İslam, Batıcılık ve Batılılık Kıskacında Türkiye’ konulu söyleşisinin yarın 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde yapılacağını...
EN BÜYÜK DEVRİM: UYGARLIK DÖNÜŞÜMÜ
İletişim ne herhangi gücün ne de politikacıların kontrol edebilecekleri bir araç değil. Elektronik iletişim araçlarının ve onlara bağlı informatik devrimin toplumların etkinlik alanlarında kurduğu evrensel ve küresel bir iletişim ağının oluşumu, insanlık tarihinde en büyük devrim, bütün insanlığı bir araya getirecek bir uygarlık dönüşümüdür.
Bunun boyutlarını gelişmiş ülkeler yavaş yavaş anlıyorlar. Ulaşımla iletişim neredeyse entegre oldu. Çin, Türkiye’de, Türkiye, Çin’de. Uluslararası ticaret ve finans elektronik iletişim üzerine kurulu. Politikacıların bunu kontrol edebileceklerini sanmaları sadece cahilliklerinden. Cahillerin beynini yıkaması, eğitimin dengesini bozması gibi gençlik gösterilerine karşın iletişim dünyaya gerçek insan özgürlüğü getirebilir.
Fakat küresel kapitalizmin programlarına daha bir süre hizmet edeceği de kesin. Fakat iletişim devrimi Sanayi Devrimi’nin tacıdır. Eğer önündeki engelleri aşar, insanları telefonlarının esiri yapmazsa geleceğin bütünleşmiş dünyasının kurucusu olabilir.
Prof. Dr. Doğan KUBAN (herkesebilimteknoloji.com)
KİTAPLAR
Osman Pamukoğlu ‘Aşılamaz Dağlar ve Girilemez Ormanlardaki Kasırga-Şamil’ (İnkılap), Erol Manisalı ‘Siyasal İslam, Batıcılık ve Batılılık Kıskacında Türkiye’ (Tarihçi), Nejat İşler ‘Ben Hep Senin Yanındaydım’ (Can), Afşar Çelik ‘Adayımızsın Hayrettin’ (Bilgi), Gülten Başol ‘Nasreddin Hoca ve 13. Yüzyıl Hümanizması’ (Kategori), Şeref Düzyatanlar ‘Ecnebi-Şeref’in Doğuşu’ (Kırmızı Kedi), Eşref Karadağ ‘Torbadaki Maksim Gorki’ (Bilgi), Tuğba Doğan ‘Nefaset Lokantası’ (Yapı Kredi), Yaşar Aksoy ‘Hasan Tahsin-Yürekler Selanik’ (Kırmızı Kedi), Sultan Komut ‘Öte’ (Everest), Onur Bilge Kula ‘Eleştirel Aydınlanma ve Sanat’ (Tekin), Ömer Şahan ‘Sınav Kaygısı Neden Var? Nasıl Azalır?’ (Pozitif), Cemal Kafadar ‘İki Cihan Âresinde-Osmanlı Devletinin Kuruluşu’ (Metis), Selami Genli ‘Ben Kimim? Tımarhane II’ (Bilgi), İlkay Kara ‘Bir Politik Anlatı Olarak Ahmet Kaya Şarkıları’ (İletişim), Hasan Gören ‘Anadolu Kültürel Birikiminin Bedelini Acılarla Ödüyor’ (Yapı Kredi), Tülin Kozikoğlu ‘Sırası Mı Şimdi’ (İletişim), Irmak Zileli ‘Bozuk Saat’ (ON8), Didem Gülçin Erdem ‘Boşluklara Doğru İlerleyelim’ (Edebi Şeyler), Aslı Tohumcu ‘Herkesin Evine Döndüğü Gün’ (Can Çocuk)