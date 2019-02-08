KİT’siz kalkınma olmaz

KİT’ler (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) istihdam, yatırım, fiyat istikrarı, teknoloji girdisi sağladıklarından yeniden açılmalıdır.
KİT’ler 1932’de Atatürk ve 1952’de Adnan Menderes dönemlerinde, özel sektörün gerek sermaye gerekse ve bilgi eksikliğinden kurulmuşlardır. Hiçbir doktriner yönü yoktur. Konu sadece ekonomiktir. KİT’ler bir hiç uğruna kapatılmış, yerine tesisler kurulmamış ve sadece onun nakitleri alıcılar tarafından harcanmıştır. Özel sektörün bu tesisleri yapacak sermayesi de olmamıştır 2004-2019 arasında... Teknoloji girdisini de sağlayamamışlardır. Kendileri hazır işleyen tesisleri ele geçirmişlerdir. Gazete haberlerinden ve hükümetin açıklamalarından anlaşıldığına göre, örneğin Soma’da işçiler bir KİT olan ‘TKİ’ kanalıyla istihdam edilmiştir. Politikacıların yurt gezilerinde en çok muhatabı ‘işsizlik ve yörelerine bir fabrika kurulması’ isteğidir. Devletin bunu yapabilmesi sadece devlet eliyle, belki de yüzde 50+yüzde 50 özel formülüyle mümkün olur. Öyle milyar dolarlık tesislere de gerek yoktur. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, ‘81 ile fabrikalar kuracağız’ demeci KİT’lerin yeniden açılacağının bir emaresidir. KİT’siz bir kalkınma olmaz. Eskiden zarar eden bir KİT yoktu. Sadece, TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) ve TCDD 1’er milyar TL zarar ederlerdi.
Özel sektörcüler anlasınlar ki herkes liberaldir. İster kendileri ister kamu yapsın, herkes kendi işletsin. Aslan ÖZMEN
SİYASETİN MİZAHI
GAZETECİLER Beşiktaş’ı her gün yazmalı, geçen dönemleri ile geleceği kıyaslamalı. Evet, Fatmagül’ün suçu neydi?.. Biz tren kalktıktan sonra mendil sallayanları istemiyoruz. Kartal Belediye Başkanı’na yapılanlara ağla...
OKUYUNUZ
KILIÇDAROĞLU, KOCADON’U KURTARAMADI
- CHP için en sıkıntılı bölgelerden biri Muğla ve Bodrum oldu. Kılıçdaroğlu, Mehmet Kocadon’u yeniden PM’ye sundu. Ancak 60 üyenin 40’ı Kocadon’a ret oyu kullandı. Kılıçdaroğlu, Bodrum’a yerleşen, aralarında ünlü gazetecilerin de olduğu isimlerden görüşler aldı ve Yalıkavak’ta iki dönem belediye başkanlığı yapan Mustafa Saruhan’ı açıkladı. Saruhan, İYİ Parti’ye geçen, eski Konacık Belediye Bakanı Mehmet Tosun ile yarışacak. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı da Muğla büyükşehir için ‘bağımsız’ adaylığını ilan etti.
CHP-İYİ PARTİ ARASINDA KAOS
- İBB Meclis üyeliklerinde CHP ile İYİ Parti arasında kaos yaşanıyor. CHP’nin büyükşehire meclis üyesi gönderdiği ilçelerde ilk sıralara İYİ Partili adaylar da yazılacak; bu durum örgüt içerisinde rahatsızlık yaratıyor, dolayısıyla CHP’li meclis üyeleri İBB Meclisi’nde daha az temsil edilmiş olacak. Örgüt emekçileri, “Bu nasıl protokol? Bütün maddeler İYİ Parti lehine yazılmış” diyorlar.
BİLİYOR MUSUNUZ
- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, enflasyon artışının yanında vergi, prim ve kira ücretlerinin altında ezilen esnafın sorunları konusunda yeni açılan işletmelere en az 2 yıl vergi muafiyeti getirilmesi önerisinde bulunduğunu...
- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in, Sicil gazetesine göre 1.8 milyon işyerinin mevcut olduğunu, Ocak’ta 25 bin işyerinin açılıp, 11 bininin kapandığını; yüzde 2.9 işyerinin resen terkin (işi bıraktığı tespit edilen veya bilinen adreslerinde bulunamayan) edildiğini açıkladığını...
- DİL Derneği Beşir Göğüş Türk Dilini Ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü’nün, Ayla Çınaroğlu’na 12 Şubat Salı 18.00’de Çankaya Belediyesi ÇSM’de verileceğini...
- CHP Şişli belediye başkan adayı Muammer Keskin’in yarın seçim çalışmalarına start vereceğini, kampanyayı yeni kadro ile yürüteceklerini...
MESAJ PANOSU
- HAZİNENİN bilançosu kâr-zarar cetveli olmaz. Çünkü Hazine kâr etmez. Hazine kâr ederse toplum zarar ediyor demektir. Mahfi EĞİLMEZ
- CHP’den daha iyi muhalefet yapacağına inandığım, ‘Cesur Kadınlar Partisi’ kurmanın zamanı geldi sanırım. Vicdan temelli, sosyal adalet için yola çıkacak ve erkek egemen siyasete dur diyecek! Tuluhan TEKELİOĞLU
KİT’siz kalkınma olmaz
KİT’ler (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) istihdam, yatırım, fiyat istikrarı, teknoloji girdisi sağladıklarından yeniden açılmalıdır.
KİT’ler 1932’de Atatürk ve 1952’de Adnan Menderes dönemlerinde, özel sektörün gerek sermaye gerekse ve bilgi eksikliğinden kurulmuşlardır. Hiçbir doktriner yönü yoktur. Konu sadece ekonomiktir. KİT’ler bir hiç uğruna kapatılmış, yerine tesisler kurulmamış ve sadece onun nakitleri alıcılar tarafından harcanmıştır. Özel sektörün bu tesisleri yapacak sermayesi de olmamıştır 2004-2019 arasında... Teknoloji girdisini de sağlayamamışlardır. Kendileri hazır işleyen tesisleri ele geçirmişlerdir. Gazete haberlerinden ve hükümetin açıklamalarından anlaşıldığına göre, örneğin Soma’da işçiler bir KİT olan ‘TKİ’ kanalıyla istihdam edilmiştir. Politikacıların yurt gezilerinde en çok muhatabı ‘işsizlik ve yörelerine bir fabrika kurulması’ isteğidir. Devletin bunu yapabilmesi sadece devlet eliyle, belki de yüzde 50+yüzde 50 özel formülüyle mümkün olur. Öyle milyar dolarlık tesislere de gerek yoktur. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, ‘81 ile fabrikalar kuracağız’ demeci KİT’lerin yeniden açılacağının bir emaresidir. KİT’siz bir kalkınma olmaz. Eskiden zarar eden bir KİT yoktu. Sadece, TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) ve TCDD 1’er milyar TL zarar ederlerdi.
Özel sektörcüler anlasınlar ki herkes liberaldir. İster kendileri ister kamu yapsın, herkes kendi işletsin. Aslan ÖZMEN
SİYASETİN MİZAHI
GAZETECİLER Beşiktaş’ı her gün yazmalı, geçen dönemleri ile geleceği kıyaslamalı. Evet, Fatmagül’ün suçu neydi?.. Biz tren kalktıktan sonra mendil sallayanları istemiyoruz. Kartal Belediye Başkanı’na yapılanlara ağla...
OKUYUNUZ
KILIÇDAROĞLU, KOCADON’U KURTARAMADI
- CHP için en sıkıntılı bölgelerden biri Muğla ve Bodrum oldu. Kılıçdaroğlu, Mehmet Kocadon’u yeniden PM’ye sundu. Ancak 60 üyenin 40’ı Kocadon’a ret oyu kullandı. Kılıçdaroğlu, Bodrum’a yerleşen, aralarında ünlü gazetecilerin de olduğu isimlerden görüşler aldı ve Yalıkavak’ta iki dönem belediye başkanlığı yapan Mustafa Saruhan’ı açıkladı. Saruhan, İYİ Parti’ye geçen, eski Konacık Belediye Bakanı Mehmet Tosun ile yarışacak. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı da Muğla büyükşehir için ‘bağımsız’ adaylığını ilan etti.
CHP-İYİ PARTİ ARASINDA KAOS
- İBB Meclis üyeliklerinde CHP ile İYİ Parti arasında kaos yaşanıyor. CHP’nin büyükşehire meclis üyesi gönderdiği ilçelerde ilk sıralara İYİ Partili adaylar da yazılacak; bu durum örgüt içerisinde rahatsızlık yaratıyor, dolayısıyla CHP’li meclis üyeleri İBB Meclisi’nde daha az temsil edilmiş olacak. Örgüt emekçileri, “Bu nasıl protokol? Bütün maddeler İYİ Parti lehine yazılmış” diyorlar.
BİLİYOR MUSUNUZ
- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, enflasyon artışının yanında vergi, prim ve kira ücretlerinin altında ezilen esnafın sorunları konusunda yeni açılan işletmelere en az 2 yıl vergi muafiyeti getirilmesi önerisinde bulunduğunu...
- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in, Sicil gazetesine göre 1.8 milyon işyerinin mevcut olduğunu, Ocak’ta 25 bin işyerinin açılıp, 11 bininin kapandığını; yüzde 2.9 işyerinin resen terkin (işi bıraktığı tespit edilen veya bilinen adreslerinde bulunamayan) edildiğini açıkladığını...
- DİL Derneği Beşir Göğüş Türk Dilini Ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü’nün, Ayla Çınaroğlu’na 12 Şubat Salı 18.00’de Çankaya Belediyesi ÇSM’de verileceğini...
- CHP Şişli belediye başkan adayı Muammer Keskin’in yarın seçim çalışmalarına start vereceğini, kampanyayı yeni kadro ile yürüteceklerini...
MESAJ PANOSU
- HAZİNENİN bilançosu kâr-zarar cetveli olmaz. Çünkü Hazine kâr etmez. Hazine kâr ederse toplum zarar ediyor demektir. Mahfi EĞİLMEZ
- CHP’den daha iyi muhalefet yapacağına inandığım, ‘Cesur Kadınlar Partisi’ kurmanın zamanı geldi sanırım. Vicdan temelli, sosyal adalet için yola çıkacak ve erkek egemen siyasete dur diyecek! Tuluhan TEKELİOĞLU