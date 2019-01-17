EXPO 2016 alanı ne olacak?

EXPO 2016 Antalya alanının 2016 yılından bu yana atıl bir şekilde beklediğini açıklayan eski Antalya Belediye Başkanı ve İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Meclis’te bir çağrıda bulunarak “Gelin, STK’larla birlikte bu alanın nasıl kullanılması gerektiğini belirleyelim. Muhalefeti de dinleyin, ben bilirim anlayışını terk edin. Bu tutumunuzun ülkeye maliyeti büyük oluyor” dedi.
Subaşı, Aksu’da TİGEM’e bağlı 1008 dönümlük çiftlik arazisi üzerine 150-200 milyonluk liralık bir düzenlemeyle yapılabilecek EXPO alanının tramvay hattı gibi altyapı çalışmalarıyla 2 milyar liraya inşa edildiğini ifade etti. Subaşı, “hem verimli tarım arazisi kaybolması hem de EXPO Kanunu’nda tanınan istisnalar sebebiyle burada denetim ve gözetim yapılamamasından” yakındı. EXPO Kanunu’nun düzeltilmesini isteyen Subaşı, “Sivil toplumu küstürerek yaptığınız EXPO, hiçbir alanda bekleneni vermedi. Bu alanı yeniden ele alalım ve burayı çekim merkezi haline getirelim” dedikten sonra Bakan Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:
1- Kanun uyarınca Sayın Bakan başkanlığında toplanması gereken EXPO 2016 Antalya Yönetim Kurulu ile Kanun uyarınca Antalya Valiliği başkanlığında toplanması gereken EXPO Konseyi toplantı düzenliyor mu?
2- Bakanlığınızın Antalya İl Müdürlüğü’ne devredilen EXPO alanının aylık bakım ve işletme gideri ne kadardır?
3- Bakanlığınızın ve EXPO Genel Sekreterliği’nin EXPO alanının çekim merkezi olması ve fonksiyon kazanması için ne gibi çalışma ve projeleri vardır?
2014’ÜN SÖZÜ
- “Fuar 6 ay sonra bitince burası atıl kalmayacak. EXPO göleti, kulesi, botanik parkları ve kongre merkezi gibi kalıcı eserler bırakacağız.” Mehdi EKER-2014 Nisan
BEBEK BEZİ AİLELERİ İSYAN ETTİRDİ
ÇOCUKLU her ailenin en temel ihtiyaçlarından olan bebek bezlerine son bir yılda yüzde 80’i aşan zam yapılması aileleri isyan ettirdi. change.org’da aileler 14 bine yakın imza toplayarak en bilindik markaya tepki gösteriyor ve “Haziran 2018’de 104 TL olan bez fiyatı Kasım 2018’de 174 TL oldu. Her ay yapılan zamlar ile bugün, Ocak 2019’da 219 TL’ye satılıyor” diyorlar. “Bu zamların kurdaki artış ile açıklanması da mümkün değildir. Aynı dönemlerde Euro kurundaki artış oranı yüzde 31 iken, bezdeki fiyat artışı yüzde 61 oldu. Ayrıca Türkiye’de belli oranda TL maliyetleri ile üretilen bir üründe daha düşük zam oranı beklenir” diye de ekliyorlar.
Bakanlar Ruhsar Pekcan ve Fahrettin Koca siteyi okurlarsa soruna çözümü de bulabilirler.
YURTTA SULH CİHANDA SULH
KOALİSYON güçleri Suriye’yi hayalet ülke haline getirdi fakat devlet ayakta.
Muhtemelen yakında yeni anayasa yazımı tamamlanacak ve anayasa gereği seçimler yapılacak, Esad büyük bir çoğunlukla seçimleri kazanacak ve Suriye’ye demokrasi gelmiş olacak!
Milyonlarca insanın yerlerinden olması, mülkiyet kayıpları, göçler, göç yollarında ölümler, Akdeniz’in, Ege’nin insan mezarlığı haline gelmesi hep bu Batı medeniyetinin demokrasi sevdası nedeniyle oldu. Tarih, Irak-İran savaşları ile başlatılan Ortadoğu yağmasını/katliamını, Batı medeniyetinin suç siciline büyük puntolarla yazacak!
“Yurtta sulh cihanda sulh” diyenlere dudak bükünlere ders olsun! S.Ö.
7 BİN 116 SORU ÖNERGESİNDEN 4 BİN 708’İ YANITLANMADI
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 27. dönemde TBMM’ye kaç kanun teklifi, kaç soru önergesi ve kaç Meclis araştırma önergesi verildiğini ve bunlarının kaçının kabul edilip kaçının bakanlar tarafından yanıtlandığını sordu. Antmen’in soru önergesine yanıt veren TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, 27. dönem başından bu yana tüm partilerin toplamda 7 bin 116 soru önergesi verdiğini belirterek bunların sadece 323’ünün süresi içinde yanıtlandığını aktardı. Bu 7 bin 116 soru önergesinin 4 bin 708’inin ise hiç yanıtlanmadığı ortaya çıktı. Yanıta göre, CHP 5 bin 508, HDP 789, İYİ Parti 623, MHP 166, SP 17, DP 3, TİP 2, ve bağımsız vekiller de 8 soru önergesi verdi.
Muhalefetin verdiği kanun tekliflerinin hiçbirinin ele alınmadığı ve yasalaşmadığı bir Meclis olur mu?
BİLİYOR MUSUNUZ
- TÜRKİYE’nin siber güvenlik alanında dışa bağımlılığı yüzde 97 oranında olduğunu belirten CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün Bakan Mehmet Cahit Turhan’a kaç kişi ve kurumun bilgilerinin siber yollarla sızdırıldığını sorduğunu...
- ZİRAAT Bankası’nın tüm personeline 31 Mart gününe kadar izin kullanımını yasaklandığını...
- GAZETECİ-yazar Orhan Karaveli’nin bu cumartesi 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde ‘Atatürk’ü Tanımanın Önemi’ konusunda okurlarıyla bir söyleşi yapacağını...
EXPO 2016 alanı ne olacak?
EXPO 2016 Antalya alanının 2016 yılından bu yana atıl bir şekilde beklediğini açıklayan eski Antalya Belediye Başkanı ve İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Meclis’te bir çağrıda bulunarak “Gelin, STK’larla birlikte bu alanın nasıl kullanılması gerektiğini belirleyelim. Muhalefeti de dinleyin, ben bilirim anlayışını terk edin. Bu tutumunuzun ülkeye maliyeti büyük oluyor” dedi.
Subaşı, Aksu’da TİGEM’e bağlı 1008 dönümlük çiftlik arazisi üzerine 150-200 milyonluk liralık bir düzenlemeyle yapılabilecek EXPO alanının tramvay hattı gibi altyapı çalışmalarıyla 2 milyar liraya inşa edildiğini ifade etti. Subaşı, “hem verimli tarım arazisi kaybolması hem de EXPO Kanunu’nda tanınan istisnalar sebebiyle burada denetim ve gözetim yapılamamasından” yakındı. EXPO Kanunu’nun düzeltilmesini isteyen Subaşı, “Sivil toplumu küstürerek yaptığınız EXPO, hiçbir alanda bekleneni vermedi. Bu alanı yeniden ele alalım ve burayı çekim merkezi haline getirelim” dedikten sonra Bakan Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:
1- Kanun uyarınca Sayın Bakan başkanlığında toplanması gereken EXPO 2016 Antalya Yönetim Kurulu ile Kanun uyarınca Antalya Valiliği başkanlığında toplanması gereken EXPO Konseyi toplantı düzenliyor mu?
2- Bakanlığınızın Antalya İl Müdürlüğü’ne devredilen EXPO alanının aylık bakım ve işletme gideri ne kadardır?
3- Bakanlığınızın ve EXPO Genel Sekreterliği’nin EXPO alanının çekim merkezi olması ve fonksiyon kazanması için ne gibi çalışma ve projeleri vardır?
2014’ÜN SÖZÜ
- “Fuar 6 ay sonra bitince burası atıl kalmayacak. EXPO göleti, kulesi, botanik parkları ve kongre merkezi gibi kalıcı eserler bırakacağız.” Mehdi EKER-2014 Nisan
BEBEK BEZİ AİLELERİ İSYAN ETTİRDİ
ÇOCUKLU her ailenin en temel ihtiyaçlarından olan bebek bezlerine son bir yılda yüzde 80’i aşan zam yapılması aileleri isyan ettirdi. change.org’da aileler 14 bine yakın imza toplayarak en bilindik markaya tepki gösteriyor ve “Haziran 2018’de 104 TL olan bez fiyatı Kasım 2018’de 174 TL oldu. Her ay yapılan zamlar ile bugün, Ocak 2019’da 219 TL’ye satılıyor” diyorlar. “Bu zamların kurdaki artış ile açıklanması da mümkün değildir. Aynı dönemlerde Euro kurundaki artış oranı yüzde 31 iken, bezdeki fiyat artışı yüzde 61 oldu. Ayrıca Türkiye’de belli oranda TL maliyetleri ile üretilen bir üründe daha düşük zam oranı beklenir” diye de ekliyorlar.
Bakanlar Ruhsar Pekcan ve Fahrettin Koca siteyi okurlarsa soruna çözümü de bulabilirler.
YURTTA SULH CİHANDA SULH
KOALİSYON güçleri Suriye’yi hayalet ülke haline getirdi fakat devlet ayakta.
Muhtemelen yakında yeni anayasa yazımı tamamlanacak ve anayasa gereği seçimler yapılacak, Esad büyük bir çoğunlukla seçimleri kazanacak ve Suriye’ye demokrasi gelmiş olacak!
Milyonlarca insanın yerlerinden olması, mülkiyet kayıpları, göçler, göç yollarında ölümler, Akdeniz’in, Ege’nin insan mezarlığı haline gelmesi hep bu Batı medeniyetinin demokrasi sevdası nedeniyle oldu. Tarih, Irak-İran savaşları ile başlatılan Ortadoğu yağmasını/katliamını, Batı medeniyetinin suç siciline büyük puntolarla yazacak!
“Yurtta sulh cihanda sulh” diyenlere dudak bükünlere ders olsun! S.Ö.
7 BİN 116 SORU ÖNERGESİNDEN 4 BİN 708’İ YANITLANMADI
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 27. dönemde TBMM’ye kaç kanun teklifi, kaç soru önergesi ve kaç Meclis araştırma önergesi verildiğini ve bunlarının kaçının kabul edilip kaçının bakanlar tarafından yanıtlandığını sordu. Antmen’in soru önergesine yanıt veren TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, 27. dönem başından bu yana tüm partilerin toplamda 7 bin 116 soru önergesi verdiğini belirterek bunların sadece 323’ünün süresi içinde yanıtlandığını aktardı. Bu 7 bin 116 soru önergesinin 4 bin 708’inin ise hiç yanıtlanmadığı ortaya çıktı. Yanıta göre, CHP 5 bin 508, HDP 789, İYİ Parti 623, MHP 166, SP 17, DP 3, TİP 2, ve bağımsız vekiller de 8 soru önergesi verdi.
Muhalefetin verdiği kanun tekliflerinin hiçbirinin ele alınmadığı ve yasalaşmadığı bir Meclis olur mu?
BİLİYOR MUSUNUZ
- TÜRKİYE’nin siber güvenlik alanında dışa bağımlılığı yüzde 97 oranında olduğunu belirten CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün Bakan Mehmet Cahit Turhan’a kaç kişi ve kurumun bilgilerinin siber yollarla sızdırıldığını sorduğunu...
- ZİRAAT Bankası’nın tüm personeline 31 Mart gününe kadar izin kullanımını yasaklandığını...
- GAZETECİ-yazar Orhan Karaveli’nin bu cumartesi 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde ‘Atatürk’ü Tanımanın Önemi’ konusunda okurlarıyla bir söyleşi yapacağını...