‘Eşikte’ bekleyenleri heyecan sardı... İstanbul’un beşlisi

CHP’de ‘eşikte’ bekleyen isimler var.
Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül, Dr. Mehmet Bekaroğlu, Cemal Canpolat, Akif Hamzaçebi.
‘İstanbul’un beşlisi’ diyorlar bu isimlere...
Gürsel Tekin, geçen hafta Kılıçdaroğlu ile Ankara’da ünlü bir balıkçıda yemek yedi.
Kılıçdaroğlu, “Nereyi istersin” diye sordu. Tekin’in İzmir ve Kadıköy’ün adlarını telaffuz ettiği öne sürüldü.
Kılıçdaroğlu’nun kafasında ‘abi formülü’ ile Gürsel Tekin Esenyurt’a, Cemal Canpolat Küçükçekmece’ye, Akif Hamzaçebi Beykoz’a, Mehmet Bekaroğlu Üsküdar’a ve Mustafa Sarıgül de Eyüp’e yakıştırılıyor.
Tuncay Özkan da dahil, bu isimler ‘adaylık’ konusunda taktiksel olarak konuşmuyorlar; tartışmaya girmiyorlar.
ŞİŞLİ’YE YENİ ADAY ADAYI
2014’de Kâğıthane’de belediye başkan adayı olan Serdar Kurşun’un bu dönem Şişli’den aday gösterilmesi için Şişli örgütünün harekete geçtiği belirtiliyor. Kurşun, 2014 yerel seçiminde bütün üyelerle yapılan önseçimde yüzde 58 oyla aday olmuştu.
Deri, tekstil ve turizm alanlarında faaliyet gösteren şirketleri bulunan Kurşun, geçen dönem Kâğıthane’de ilçe belediyesinin kaybedilmesinden sonra CHP’nin oyunu yüzde 29.6’ya (76.3 bin) çıkartmıştı. İl genel meclisinde de CHP’nin oyunun yüzde 36.5 (94.1 bin) olması kendi oyuyla aradaki farka dikkat çekmiş, ancak bunun ‘çalıntı’ oylardan kaynaklandığı, durumun yargıya intikal etmesi sonucu ‘oy hırsızlığının’ tescillendiği gazetelerde yer almıştı.
KILIÇDAROĞLU’NA ELEŞTİRİ
İstanbul’da CHP’li bir üye, haklı olarak Kılıçdaroğlu’na sert çıkıyor:
“Kafanızda her iki aday da belliyse (İmamoğlu ve Yavaş) niye kamuoyu araştırmaları yaparak devletin partiye yaptığı yardım parasını çarçur ettiniz; o paranın içinde sizin tabirinizle işçinin, köylünün, tüm kamu çalışanlarının verdiği vergiler yok mu? Adaylarınız belli ise niye partinin milletvekillerini, çalışma arkadaşlarını, yoldaşlarını vuruşturdunuz? Niye Muharrem İnce ziyaretinize geldiğinde “Bırak eğilim yoklamasını Muharrem, adayım belli” demediniz? Niye TV’lere çıkıp “Adaylara aynı mesafedeyim” diye konuştunuz?
KİTAPLAR
- ONUR Öymen, 18 yıl önce yazdığı ‘Geleceği Yazmak’ (Remzi Kitabevi) kitabını güncelleştirmiş; çok değerli bilgileri çok doğru bir yaklaşımla bütünleştirilmiş. Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin neresinde olduğumuz da irdeleniyor kitapta.
- PROF. Dr. Bingür Sönmez ve Reyhan Yıldız’ın yazdığı ‘Ateşe Dönen Dünya Sarıkamış’ Türkiye’de ilk kez yayınlanan belgelerle 10. baskıya ulaştı. Bingür Sönmez, “Sarıkamış bir destandır” sloganını hiç eksik etmiyor.
- ÇOCUKLARLA yürüttüğü felsefe çalışmalarıyla tanınan ‘Çocuklar için Felsefe’ eğitmeni Özge Özdemir’in ‘En İyisini Yapmak Mümkün mü?’ ve ‘Kavga Çare Olur mu?’ isimli kitapları, Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık) tarafından yayımlandı.
- Gazeteci-yazar Levent Gökmen Demirciler’in ikinci kitabı ‘Zemheride Aşk’ Tortuga Yayınları’ndan çıktı.
CAHİT ARF’I NE KADAR TANIYORUZ
CUMHURİYETİMİZİN yetiştirdiği, uluslararası başarıların sahibi, matematik dehası, ‘Arf Teoremi’nin sahibi, TÜBİTAK’ın ilk Bilim Kurulu Başkanı, yurtdışında önüne çıkan tüm imkânları ülkesi lehine değerlendiren ve çalışmalarını sürdürmek için vatanını tercih eden büyük Türk bilim insanı Ordinaryüs Profesör Cahit Arf’i, aramızdan ayrılışının 21. yılında (dün) saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şâd olsun.
Çok kişi, kâğıt 10 TL’de Atatürk’le beraber Cahit Arf’ın ve onun ünlü ‘Arf Denklemi’nin olduğuna dikkat etmiyor. Hatırlatalım! Türker ERTÜRK
MESAJ PANOSU
- TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği’nin 34 yıldır aralıksız olarak düzenlediği ‘Yılın Basın Fotoğrafları’ yarışmasının başvuruları başladı. Türkiye’nin en uzun soluklu fotoğraf yarışması, medya dünyasının da en prestijli ödülleri arasında yer alıyor. Yarışmanın toplam para ödülü ise 40 bin TL. ‘Yılın Basın Fotoğrafı’ eserinin sahibi ise 8 bin TL ödül kazanacak. İletişim fakülteleri ile güzel sanatlar fotoğraf bölümü öğrencileri için de ‘Ara Güler Özendirme Ödülü’ koyuldu. Başvurular 31 Ocak’ta sona erecek. www.tfmd.org.tr
‘YENİ ADANA’ 101 YAŞINDA
- YENİ Adana gazetesi 101. yaşını kutladı. Yerel ve ulusal anlamda 101 yıldır aralıksız yayınını sürdüren, Türkiye’nin en kıdemli gazetesi olmasının yanında, bir o kadar önemli olan da Atatürkçü, laik ve Cumhuriyetçi çizgisinden ödün vermemesi, her zaman devrimlerin ve dönüşümlerin sesi olması sebebiyle, Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin dediği gibi “Yeni Adana, Adana’nın ve Türkiye’nin bir kültür varlığıdır.” Adanalılar olarak hem saygı hem de gurur duyuyoruz. Ziya YERGÖK
‘Eşikte’ bekleyenleri heyecan sardı... İstanbul’un beşlisi
CHP’de ‘eşikte’ bekleyen isimler var.
Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül, Dr. Mehmet Bekaroğlu, Cemal Canpolat, Akif Hamzaçebi.
‘İstanbul’un beşlisi’ diyorlar bu isimlere...
Gürsel Tekin, geçen hafta Kılıçdaroğlu ile Ankara’da ünlü bir balıkçıda yemek yedi.
Kılıçdaroğlu, “Nereyi istersin” diye sordu. Tekin’in İzmir ve Kadıköy’ün adlarını telaffuz ettiği öne sürüldü.
Kılıçdaroğlu’nun kafasında ‘abi formülü’ ile Gürsel Tekin Esenyurt’a, Cemal Canpolat Küçükçekmece’ye, Akif Hamzaçebi Beykoz’a, Mehmet Bekaroğlu Üsküdar’a ve Mustafa Sarıgül de Eyüp’e yakıştırılıyor.
Tuncay Özkan da dahil, bu isimler ‘adaylık’ konusunda taktiksel olarak konuşmuyorlar; tartışmaya girmiyorlar.
ŞİŞLİ’YE YENİ ADAY ADAYI
2014’de Kâğıthane’de belediye başkan adayı olan Serdar Kurşun’un bu dönem Şişli’den aday gösterilmesi için Şişli örgütünün harekete geçtiği belirtiliyor. Kurşun, 2014 yerel seçiminde bütün üyelerle yapılan önseçimde yüzde 58 oyla aday olmuştu.
Deri, tekstil ve turizm alanlarında faaliyet gösteren şirketleri bulunan Kurşun, geçen dönem Kâğıthane’de ilçe belediyesinin kaybedilmesinden sonra CHP’nin oyunu yüzde 29.6’ya (76.3 bin) çıkartmıştı. İl genel meclisinde de CHP’nin oyunun yüzde 36.5 (94.1 bin) olması kendi oyuyla aradaki farka dikkat çekmiş, ancak bunun ‘çalıntı’ oylardan kaynaklandığı, durumun yargıya intikal etmesi sonucu ‘oy hırsızlığının’ tescillendiği gazetelerde yer almıştı.
KILIÇDAROĞLU’NA ELEŞTİRİ
İstanbul’da CHP’li bir üye, haklı olarak Kılıçdaroğlu’na sert çıkıyor:
“Kafanızda her iki aday da belliyse (İmamoğlu ve Yavaş) niye kamuoyu araştırmaları yaparak devletin partiye yaptığı yardım parasını çarçur ettiniz; o paranın içinde sizin tabirinizle işçinin, köylünün, tüm kamu çalışanlarının verdiği vergiler yok mu? Adaylarınız belli ise niye partinin milletvekillerini, çalışma arkadaşlarını, yoldaşlarını vuruşturdunuz? Niye Muharrem İnce ziyaretinize geldiğinde “Bırak eğilim yoklamasını Muharrem, adayım belli” demediniz? Niye TV’lere çıkıp “Adaylara aynı mesafedeyim” diye konuştunuz?
KİTAPLAR
- ONUR Öymen, 18 yıl önce yazdığı ‘Geleceği Yazmak’ (Remzi Kitabevi) kitabını güncelleştirmiş; çok değerli bilgileri çok doğru bir yaklaşımla bütünleştirilmiş. Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin neresinde olduğumuz da irdeleniyor kitapta.
- PROF. Dr. Bingür Sönmez ve Reyhan Yıldız’ın yazdığı ‘Ateşe Dönen Dünya Sarıkamış’ Türkiye’de ilk kez yayınlanan belgelerle 10. baskıya ulaştı. Bingür Sönmez, “Sarıkamış bir destandır” sloganını hiç eksik etmiyor.
- ÇOCUKLARLA yürüttüğü felsefe çalışmalarıyla tanınan ‘Çocuklar için Felsefe’ eğitmeni Özge Özdemir’in ‘En İyisini Yapmak Mümkün mü?’ ve ‘Kavga Çare Olur mu?’ isimli kitapları, Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık) tarafından yayımlandı.
- Gazeteci-yazar Levent Gökmen Demirciler’in ikinci kitabı ‘Zemheride Aşk’ Tortuga Yayınları’ndan çıktı.
CAHİT ARF’I NE KADAR TANIYORUZ
CUMHURİYETİMİZİN yetiştirdiği, uluslararası başarıların sahibi, matematik dehası, ‘Arf Teoremi’nin sahibi, TÜBİTAK’ın ilk Bilim Kurulu Başkanı, yurtdışında önüne çıkan tüm imkânları ülkesi lehine değerlendiren ve çalışmalarını sürdürmek için vatanını tercih eden büyük Türk bilim insanı Ordinaryüs Profesör Cahit Arf’i, aramızdan ayrılışının 21. yılında (dün) saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şâd olsun.
Çok kişi, kâğıt 10 TL’de Atatürk’le beraber Cahit Arf’ın ve onun ünlü ‘Arf Denklemi’nin olduğuna dikkat etmiyor. Hatırlatalım! Türker ERTÜRK
MESAJ PANOSU
- TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği’nin 34 yıldır aralıksız olarak düzenlediği ‘Yılın Basın Fotoğrafları’ yarışmasının başvuruları başladı. Türkiye’nin en uzun soluklu fotoğraf yarışması, medya dünyasının da en prestijli ödülleri arasında yer alıyor. Yarışmanın toplam para ödülü ise 40 bin TL. ‘Yılın Basın Fotoğrafı’ eserinin sahibi ise 8 bin TL ödül kazanacak. İletişim fakülteleri ile güzel sanatlar fotoğraf bölümü öğrencileri için de ‘Ara Güler Özendirme Ödülü’ koyuldu. Başvurular 31 Ocak’ta sona erecek. www.tfmd.org.tr
‘YENİ ADANA’ 101 YAŞINDA
- YENİ Adana gazetesi 101. yaşını kutladı. Yerel ve ulusal anlamda 101 yıldır aralıksız yayınını sürdüren, Türkiye’nin en kıdemli gazetesi olmasının yanında, bir o kadar önemli olan da Atatürkçü, laik ve Cumhuriyetçi çizgisinden ödün vermemesi, her zaman devrimlerin ve dönüşümlerin sesi olması sebebiyle, Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin dediği gibi “Yeni Adana, Adana’nın ve Türkiye’nin bir kültür varlığıdır.” Adanalılar olarak hem saygı hem de gurur duyuyoruz. Ziya YERGÖK