Emeği korumak için ücret tartışması: Asgari ücret ücreti mi yoksa istihdam mı artırmalı

TÜRKİYE işsizliğin yüksek olduğu bir ülke. Yani sayıları milyonlarla ifade edilen bir kısım yurttaş işsiz ve dolayısıyla yarı aç-yarı tok geziyor. Peki “Bu neden böyle?” dediğinizde yatırımcı ya da işverenin verdiği cevap çok doğru ve nettir:

“Piyasa belli; iç ya da dış piyasaya satma şansınız sınırlıysa daha fazla üretemezsiniz, üretemeyince işçi çalıştıramazsınız. İthal malların rekabeti karşısında dua edin bu kadarını da çalıştırabildiğimize.”



Siz böyle bir durumda “Ben emekten yanayım” diyen bir politikacı olsanız ne yapmanız gerekir?



Devlet eliyle ücretleri yükseltmek demek olan asgari ücret daha da yükselsin deyip Öncelikle hasbelkader iş bulmuşların refahını arttırmaya mı çalışırsınız yoksa işsiz ve dolayısıyla aç gezenlerin nasıl olup da üretime sokulabileceğini mi düşünürsünüz?



Bunlardan hangisi emeğinden başka sermayesi olmayan geniş kitlelere ve dolayısıyla milli ekonomiye yararlı olur hiç düşündünüz mü? Örnekle anlatalım:



- 100 kişinin çalıştırıldığı konfeksiyon atölyesinde piyasa koşulları değişmemişken asgari ücreti %50 arttırırsanız patron bu yükü çekemeyeceğinden yeni duruma uyabilmek için 30 işçiyi atar ya da batar.



- Asla böyle olsun demeyiz ama mevcut asgari ücretten daha az ücrete çalışmaya can atan, milyonlarca muhtaç varsa ve asgari ücret baskısını kaldırırsanız, ücret maliyeti düşeceğinden satış şansı artar belki 30 kişi daha işe alınır.



Bu işlere yön verebilecek konumda olanların şunu bilmesi gerekir:



Asgari ücret emek talebinin yüksek olduğu zengin ekonomilerde emeğe hizmet eder. Bizdeki gibi işsizliğin kol gezdiği ülkelerde asgari ücreti yukarı çekmek, istihdamı aşağı çekmekle aynı etkiyi gösterir.



- İşsizlerle birlikte çalışanlara da bir yarar sağlansın, daha fazla işçinin karnı doysun istiyoruz denecekse, öncelikle devletin işçi ile işveren arasına girip üretimden aldığı ‘pay’a karşı çıkılmalıdır.



Tabii istihdam üzerinden kaldırılacak o yükün bu sefer hangi hallerde, kimin ve neyin üzerine konacağını da açık açık söyleyerek.



Asgari ücret seviyesinin düşüklüğü, çalışanın refahını kısan bir ‘neden’ değil, mevcut ekonomik yapının “sonucu”dur. Yeterli değildir denecekse öncelikle bu durumu yaratan o çarpık yapıya itiraz edilmelidir.



Bülent SOYLAN-Yeminli Mali Müşavir



GÜNÜN SÖZÜ



“Görülen o ki, devletin başına demek ki ‘devlet’ geçmeyecekmiş.”



Hasan Alp FAKIOĞLU



GÜL KAYSERİ’YE CENAZEYE GELDİ

AKP’LİLER ORTADAN KAYBOLDU

KAYSERİ’den iki bilgi sunmak istiyoruz.



BEĞENDİK’in Ankara, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Bursa’da 46 mağazası bulunuyor. Bu mağazaların kurucusu ve sahibi 71 yaşındaki Mehmet Beğendik Ankara’da vefat etti; doğum yeri olan Kayseri’de de önceki gün toprağa verildi. Başarılı bir işadamı olarak tanınıyordu Beğendik. Cenazesi ikindi namazında Cami-i Kebir Camisinde kılındı ve Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular katıldı.



Tarifeli uçakla Kayseri’ye gelen ve İstanbul’a dönen Gül, Beğendik ailesinin yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze töreninde Gül’ün yanında tarafı olan siyasiler bir yana AKP’li olan kişilerin de görüntü vermemesi dikkat çekti. Kayseri Belediye Başkanlığı ve milletvekilliğinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığına getirilen Mehmet Özhaseki, şimdiki KBB Mustafa Çelik, eski bakan Taner Yıldız, AKP İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve partililer cenaze töreninde yoktular.



Bu isimlerin çoğu Gül tarafından siyaset sahnesine sokulmuştu. Bize Kayseri’den bir okurumuz şu yorumu yaptı:



“Korkunun ve endişenin egemen olduğu bir kültürün, demokrasinin gerçek anlanmda yerleşmediği hazin bir tabloya hüzün bir şekilde tanık olduk.”



CHP’YE KADIN BAŞKAN

İkinci haber, Kayseri’de CHP’nin İl Başkanlığına ilk kez bir kadın seçilmesiydi. Pazar günkü kongrede iki aday yarıştı, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arığ’ın desteklediği, jeoloji mühendisi Ümit Solak Özer, Av. İbrahim İlbas’ı 41 oyla geçti. Solak, Orta Anadolu’da ilk kez sağcı veya sol olsun ilk kez bir partinin İl Başkanı olmuş oldu.



BİLİYOR MUSUNUZ



KAFTANCIOĞLU SERT ÇIKTI



CHP İstanbul İl Başkanlığına soyunan PM üyesi Dr. Canan Kaftancıoğlu bir açıklama yaparak “Hakkında 2012 yılında bir twitter açıklamamı kasıtlı cımbızlayarak beni yıpratacağını zanneden “gardrop Atatürkçüleri’ni” bir daha gerçek Atatürkçülere zarar veremesinler diye o gardıroplarına kilitlemek üzere de adayım. O zaman ben “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sözünün devamındaki mesajında “Mustafa Kemal’in yoldaşlarıyız” demiştim” dediğini...

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden alınmasından sonra dün yapılan seçimlerde başkanlığa aday olan Av. Merve Öztopaloğlu, Bülent Tatar, Affan Keçeci ve Eyüp Birgün’ün adaylıklarının geri çektirilerek Bülent Tezcan’ın önerisi üzerine ‘abi formülü’ sonucu CHP’li Meclis üyesi Tahir Doğaç’ın (71) ismi üzerinde karar kalındığını; Doğaç’ın daha önce Merkez Bankası’nda çalıştığı ve belediyeye bağlı Beltaş’ta yönetim kurulu üyesi olduğunu...

TEKİRDAĞ’ın en küçük ilçesi, antik kent Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Tekirdağ’da büyükşehir bünyesinde yaklaşık 50 gazeteciye 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle akşam yemeği verdiğini, belediyenin çalışmalarını anlatırken, kendisi hakkında termik santral, demir-çelik ve liman yatırımları hakkında çevresel karşı çıkışları nedeniyle Kaptan Grubu’nun çıkardığı bir gazetenin kendisine ağır hakaretler ettiğini örnekleriyle anlattığını...



ÖYMEN VE ORAL’IN KİTABI



GAZETECİ-yazar Altan Öymen ve çizer Tan Oral’ın 36 yıl önce Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan yazı dizisinin ‘01 Adana’ (Doğan Kitap) kitabını Çukurova Kitap Fuarı’nda 14 Ocak pazar günü 15.30’da imzayacağını...

PINAR Ayhan’ın, Atatürk’ü, Cumhuriyet’i ve yakın tarihimizi alışılmışın dışında, daha önce duyulmamış olaylar ve gerçek hayat öyküleriyle anlattığı, tek kişilik müzikal belgeseli “Orada Duruverseydi Zaman”ı 20 Ocakta Fulya Sanat’ta 20.30’da sergileyeceğini...



ARAKLI’DA ÇÖP SORUNUYLA İLGİLİ TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

BÖLGEDE daha uygun yer yokmuş gibi önce ilçenin akciğeri “Turp Ormanına” şimdi de nüfusun en yoğun olduğu mahallerin tam ortasına çöp tesisi kurulmak isteniyor. Oysa Doğu Karadeniz Bölgesindeki illerin çöpüne çok daha uygun yer bulunabilirdi. Bulunmadı. Dahası bu doğrultuda hiç çapa sarf edilmedi.



Yetkililerin itiraz cümlelerinde atıfta bulundukları vahşi çöp depolanması kavramıyla da bilinçli olarak örtülü destek verildi. Oysa, vahşi çöp depolaması yıllar önce terk edilmiş bir sistemdi ve tartışma gündeminin de konusu değildi.



Simdi, Araklı kamuoyu aşağıdaki soruya cevap arıyor!



Niçin? Yer bulma arayışları yıllardır Araklı’nın dışına çıkamıyor ve daha uygun yerler varken özellikle insan yaşamı adına en olumsuz yerler tercih ediliyor.



Mantıklı bir cevap sorunun da çözümü olacaktır.



Faruk ÇEBİ



MHP POLİTİKASININ KÜRTLERE YANSIMASI NASIL OLUR?

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 2019’daki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediğini ifade etmesinin ardından değişik kesimler konuya farklı bir bakış açısı getirdi. Büyük bir nüfus kitlesine sahip olan Kürt vatandaşlarımızın bakış açısı da günümüz siyasetini yakından ilgilendirmektedir. Türkiye’de (Kürt nüfusu 1965’teki sayımda 8 milyon) Günümüzde 15 milyondan fazla bir nüfusa sahip olan Kürt vatandaşlarımızın; Devlet Bahçeli’nin destek açıklamasını olumlu bulmaktadırlar.



İstanbul başta olmak üzere, bütün Türkiye’ye yayılan Kürt vatandaşlarımız, ülkenin sosyal,ekonomik ve siyasal gidişatına katkıda bulunmaktadırlar. Günümüz dünyasındaki gelişim ve değişimi yakından takip eden Kürtler, Aydın, Muğla, Kayseri, Yozgat, Trabzon, Rize, Ankara, Konya vb. yerlerdeki MHP’li vatandaşlar ile bütünlük içinde yaşamışlar ve akraba evliliği yapmışlardır. Geçmişte de Kürtler arasında MHP’nin bir zemini olduğunu unutmamak gerekir.



MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş; “Güneydoğu sorunu için her türlü fedakarlığa” hazırım ifadelerini sıkça kullanarak Kürtler ile bütünleşme yoluna giderek; Malatya, Bingöl, Elazığ belediye başkanlıklarını almıştı. MHP geçmiş yıllarda Kürtlerden büyük destek görmüştü. Şanlıurfa’daki Arap aşiretleri, Kayı Boyundan gelen, Karakeçili aşireti ve bir çok aşiretin değişik zamanlarda MHP’yi destekledikleri bilinmektedir. Kürtler ile bütünleşen MHP, Iğdır’da, Şanlıurfa’da, Adıyaman’da, Elazığ’da, Erzurum’da ve birçok yerde vekil çıkartmıştı. Devlet Bahçeli ve ekibinin, Kürtler ile ilgili izleyeceği yakınlaştırıcı politikalarda; şefkatli, birleştirci ve destekleyici üslubunun önemli olduğunu hatırlatmak gerekir.



Yrd.Doç.Dr.Ramazan TOPDEMİR



