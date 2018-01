Delegenin üçte ikisi PM adayı

1267 delegeden 800 delege Parti Meclisi için aday. Partiyi ‘güçlendirecek’ proje yokken, delegelerin yarısından fazlasının aday olmak istemesi ilginç bir durum. Buna karşılık CHP Genel Merkezi’nde adeta in cin top oynuyor. Bu durum MYK üyelerinin delege üzerindeki etkisinin olmadığı anlamına geliyor. Anlaşılan bu kurultayda il hatta İstanbul, Ankara ve İzmir’de büyük ilçe başkanları etkili olacak.



Mevcut MYK üyeleri ‘çifte huzursuzluk’ yaşıyor. Bir yandan ‘delege’ desteğinin zayıflığı, diğer yandan da ‘siyaseti bırakacağım’ diyen Haluk Koç’un, yeniden PM adaylığına soyunması bir yana, PM listesi yazılımını Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hazırlayacak tek isim olduğu kulisleri hareketlendirdi.



Haluk Koç bu kadar etkili mi? Evet, nitekim Özgür Karakoç isimli genel müdürü ve arkadaşlarını büyük kurultay delegesi olarak seçtirerek CHP’de ‘maaşlı delege’ sistemine geçildi esprileri yapıldı.



Ya genel başkan seçimi ne olacak?



Tek aday propagandasını kesmek için dün Kemal Kılıçdaroğlu’na giden Muharrem İnce kendisine destek veren yaklaşık 200’e yakın ismi iletti. Kılıçdaroğlu “Divana verirsin diye” dilekçeyi almadı. Yani İnce’nin aday olamama riski yok.



CHP Tüzüğü ‘iki aşamalı’ bir seçim öngörüyor. 3 Şubat Cumartesi günü genel başkan seçimi yapılacak. 1267 delegenin salt çoğunluğunu, oy kullansın kullanmasın 634 oy alan ilk turda genel başkan olacak. Burada ince bir nokta var. Hemen hemen her seçimde 150 kadar delege oy kullanmıyor.



Bu da adayların ilk turda seçilmesini güçleştiriyor. Geçen seçim Kemal Kılıçdaroğlu 740 oy ile seçilmişti. Ama şimdiki soru “Bu sefer eski gücü var mı?” Ancak bir milletvekili “Doğu ve Güneydoğu ile sol delegenin kendisine mesafeli durduğunu” söylüyor.



Muharrem İnce’nin önünü açacak olan gayri-memnunlar olacak. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce 470-500 oy aldığı takdirde seçim ikinci tura kalır ve seçilmesi tehlikeye girer. Bu da bir yorum.





İSİMLERDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

PM’ye adaylıklarını koyacaklar arasında çeşitli isimler ortaya çıkıyor. CHP’de bütün örgütleri bilen ve tanıyan bir partili olarak, ‘İstanbul Gerçeği’ sitesinin Genel Yayın Yönetmeni İmam Bakır Üküş’e, çevresinin ısrarı ile PM’ye aday olması konusunda baskı yapıldığı dikkat çekiyor.



Haluk Koç’un ‘olur’u, Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu’nun desteği ile Murat Özçelik ve Merve Kavakçı’nın eşi Cihangir İslam’ın olacakları kulislere yayılırken, uzun süre STK’larda çalışan, Üsküdar’dan Sosyal İnovasyon Merkezi kurucusu Suat Özçağdaş PM’ye adaylık konusunda iddialı olduğunu söyledi. İnşaat Müh. Canan Sezenler adaylığını uzun bir bildiriyle açıkladı.



Kılıçdaroğlu’na yakın bir PM üyesi “2016 seçimlerindeki kadroda değişiklik pek olmayacak; yani yeni kadro yok” diye konuştu.



İnce’nin kurultayda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday tespitinin CHP’nin kayıtlı 1.2 milyon üyesinin katılımıyla yapılmasını önereceği belirtiliyor.



Örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CNN’de “Sayın Kılıçdaroğlu, anahtar listeyi yapabilecek yetiye sahip” diyerek Genel Başkan’ın ‘tek seçici’ olduğunu ima etti.





EMEKLİ MAAŞLARI SÜREKLİ ERİYOR

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin TBMM’deki konuşmasında çarpıcı bir konuyu gündeme getiriyor: “AKP hükümetinin 2008 yılında, ‘reform yapıyoruz’ diyerek getirdiği sosyal güvenlik düzenlemeleri sonucunda yeni emekli olacakların aylık bağlama oranları % 60’lardan bugün % 28’e kadar düşürüldü. Yani 2008’den itibaren emekli olanların maaşları her geçen gün daha da azaltılıyor. Bu yıl emekli olup sadece 718 lira maaş alan emeklilerimiz bile var.” Didem Engin, AKP hükümetlerince azaltılan emekli maaşlarına değinerek “AKP, hatalı politikaları sonucunda oluşan sosyal güvenlik açığını, emeklilerimizin maaşlarında kesintiye giderek kapatmaya çalışıyor” diye konuştu.





'ÜLKE İYİ BİR YÖNE DOĞRU EVRİLİYOR'

KADİR Has Üniversitesi’nin geleneksel ‘Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması 2017 sonuçları açıklandı. Halkın işsizlik ve hayat pahalığından şikâyeti arttı, Türk halkının en önemli sorunu, ağırlığı geçen yıla göre azalsa da yine terör... Terörün yanı sıra FETÖ hâlâ ciddi bir sorun olarak görülüyor.

Bu çalışmayı üniversitenin Türkiye Çalışmaları Merkezi adına Rektör Prof. Mustafa Aydın açıklarken “Ülke iyi bir yöne doğru evriliyor” dedi ve şöyle ekledi: “Veriler her şeyin geçen yıla göre daha iyi olduğunu gösteriyor.”

Anketin açıklanmasında Rektör Yardımcısı Hasan Bülent Kahraman, Prof. Dr. Osman Zaim, Prof. Dr. Banu Baybars Hawks ve Dr. Cihan Dizdaroğlu da bulundu.

Araştırma 11 Aralık ile 7 Ocak arasında 18 yaş üzeri bin kişi ile yüzyüze görüşülerek 26 kentte yapıldı.

TERÖR VE FETÖ

- Araştırmada, Türk halkı 2017 yılında terör ve ardından FETÖ ile mücadeleyi Türkiye’nin en önemli sorunları olarak görüyor. 2016’da yüzde 35’lik oranla en önemli sorun olarak görülen terör, bu yıl yüzde 29’a gerilese de, halen ülke gündeminde birinci sıradaki yerini korudu. 2015 yılında sadece yüzde 1,3’lük bir kesimin sorun olarak nitelendirdiği FETÖ ise, 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişiminin etkisiyle radikal bir artış göstermiş ve yüzde 25,2’lik oranla ülkenin en önemli ikinci sorunu haline gelmişti. Bu yıl da yüzde 18,1’lik oranıyla FETÖ halen ikinci en önemli sorun olmaya devam ediyor. “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna “işsizlik” yanıtını verenler yüzde 10,5’ten bu sene yüzde 17’ye; “hayat pahalılığı” yanıtını verenler ise yüzde 9,8’den yüzde 13,2’ye yükseldi.

Ekonominin en önemli gündem maddeleri: işsizlik, TL’nin değer kaybetmesi ve gıda ürünleri fiyatlarındaki artış olarak dikkat çekiyor.

Araştırma sonuçlarına göre, hükümetin dış politikasını başarılı bulanların oranı yüzde 35,2’den yüzde 45,9’a yükseldi. Halkın AB üyeliğini destekleme oranında üç yıl devam eden düşüş eğilimi bu yıl yükselişe geçti (%59.2) NATO üyeliğinin devam etmesini destekleyenlerin oranı da yüzde 59,2 olarak tespit edildi.

ABD OLAĞAN ŞÜPHELİ

- Geçen yıl Türkiye için tehdit oluşturduğu düşünülen ülkeler arasında yüzde 73,3’lük oran ile İsrail ilk sırada yer alıyordu. Bu yıl Amerika (64,3) başa geçti. %61,4 oranıyla İsrail de ikinci sırada yer aldı.

En dost ülke yine Azerbaycan (67,8). Bunu KKTC ve Rusya takip etti.

Hükümetin Suriye politikasına destek yüzde 29,5’ten yüzde 32,3’e, bu yıl da yüzde 38,5’e yükseldi.

KURUMLARA DUYULAN GÜVEN ARTTI

- Araştırma sonuçlarına göre kamuoyuna en çok güvendiği kurumlar sorulduğunda, ilk defa polis ve jandarma önde çıktı. Geçtiğimiz yıl yüzde 49,4’lük oran ile en çok cumhurbaşkanlığı kurumuna güvendiğini belirten halk, bu yıl yüzde 62,3 oranında polis; yüzde 60,8 oranında ise jandarma yanıtını verdi. Kurumlara duyulan güvenin genel olarak artış göstermesiyle oranlar yükseldi. Orduya duyulan güven de yüzde 47,4’ten yüzde 60’a çıktı ve üçüncü sırada yer aldı. Cumhurbaşkanlığı ise geçen yıla göre yüzde 7’lik artış sağladı ve yüzde 56,5’lik oranla dördüncü en güvenilir kurum oldu.

- En az güvenilen kurum ise yüzde 35 ile yine medya oldu. Geçen yıl 15,1’te kalan medya, bu yıl yüzde 20’lik bir kesimden güven kazansa da listede yukarılara çıkamadı.





BİLİYOR MUSUNUZ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın, Kişi başı turizm gelirinin dip yaptğını; Dünya turizm geliri içindeki payımızın % 2’ye düştüğünü, Dubai’nin 2016’da elde ettiği 28.5 milyar dolarlık gelire yetişemediğini açıkladığını...



TÜRKİYE Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK), Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin tekrar ivme kazanması için, yarın Taxim Hill Hotel’de AB’nin Türkiye Temsilcisi Christian Berger ve AB Müsteşarı Selim Yenel başta olmak üzere 20 uzmanın katılacağı bir sempozyum yapacağını...



ANTALYA Tanıtım Vakfı çatısı altında kurulan Antalya Kadın Müzesi tarafından düzenlenen 3. Prof. Dr. Jale İnan Antalya Yılın Kadını Ödülü’nün 1 Şubat 17.00’de Akra Otel’de düzenlenecek törenle sahibini bulacağını; tören öncesi Murat Yetkin’in konuşmacı olduğu, Yeliz Gül Ege’nin moderatörlüğünde ‘Erkek Feminist Olur Mu?’ söyleşisinin yapılacağını...



ESRA Carus’un ‘Direnmeden Kırılmak’ isimli sergisinin 7 Şubat-4 Mart tarihleri arasında Arnavutköy Galeri Selvin’de izlenebileceğini...





GÜNÜN SÖZÜ: “Bir toplum üretmek istiyorsa Köy Enstitüsü, üretmeden tüketmek istiyorsa AVM kurar.” / Üstün DÖKMEN