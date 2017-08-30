Çanakkale manifestosu: ‘Bu düzen değişecektir’

CHP’li İlhan Kesici, eski ANAP’lı Bakan Prof. Dr.Yüksel Yalova, eski ANAP Milletvekili, ilahiyatçı Abdülbaki Erdoğmuş, eski milletvekili ve EMEP Kurucu Başkanı Levent Tüzel, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ve KP kurucularından eski milletvekili ve bakan Ertuğrul Yalçınbayır adalet kavramının ne kadar yaşamsal ve vazgeçilmez olduğunun altını çizdi. Belki de adaletin bu iktidar tarafından kıskaca alındığının açık ifadesi olduğunu dile getirdiler. İlhan Kesici ilk kez adalet kavramının ve kampanyasının en anlamlı değerlendirmeye neden olduğunu söyledi ve Kemal Kılıçdaroğlu’na samimi teşekkürlerini iletirken sözlerini şöyle bitirdi: “2019 seçimi 1950’den bu yana yapılan seçimlerin anası olacaktır, en önemlisidir. 2019’un galibi siz olacaksınız, biz olacağız... Bundan eminim, hiç kuşkum yok.” Kesici, yoğun alkış aldı.

Çanakkale savaşlarının en önemli mekânında, Eceabat Kocadere’deki 57. Alay’ın konuşlandığı ormanlık sahada -Conk Bayırı’nın biraz ilerisinde- yapılan paneli yaklaşık 3 bin kişinin izlemesi şaşırtıcı sayıldı. Çünkü konuşmacıların hiçbiri CHP kökenli değildi. Farklı bir ses duyuyorlardı, en keskin eleştiriler de onlardan geldi. Ancak hepsi bu işin CHP öncülüğüyle olabileceği konusunda hemfikirdi. Tüzel ile Taş, CHP dışı sosyalist soldan geliyordu. Diğerleri ise muhafazakâr ve merkez sağda siyaset yapmışlardı. Kesici son dönemde CHP’de siyaset yapmış olsa da o da merkez sağda başlamıştı.

Yüksel Yalova konuşmasına, siyasi bir kavram olarak Türkiye’de beliren Adalet kavramının buradaki özgünlüğüne değindi. “Kavramı dünya literatürüne kazandıran CHP Genel Başkanı’nı kutluyorum” dedi. Yalova, konuşması boyunca Türk tarihinden, Kutadgu Bilig’den, Magna Carta’dan da örnekler verdi. Ve Latince bir özdeyişle bitirdi. “Bırakın dünya yıkılsın, yeter ki adalet yerini bulsun.”

Tüzel, günün en ilginç konuşmalarından birini yaptı. HDP’nin de içinde olduğu bütün muhalefet güçlerinin “Demokrasi” paydası altında, tek parti yönetimine karşı birleşmesi gerektiğini söyledi. Tüzel, bunun yerel seçimlerde ve sonrasında hayata geçirilmesinin şart olduğunu, Türkiye’nin esas meselesinin bu olduğunu söyledi. Alkış topladı.

Taş ise, laiklik ve vatan kavramları üzerinde dururken, gerçek laikliğin dine de özgürlük getireceğini vurguladı. Kimin yerli kimin milli olup olmadığının bugün, Karadeniz bile Katar şeyhlerine parça parça verilirken, iyice anlaşıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu’ndan son söz (Kurultayın kapanış konuşmasında çok sert ifadeler kullandı): ‘Demokrasi, adalet ve huzur’ çatısının kurulduğunu, bir güç oluşturulduğunu belirterek son söz olarak, “Bu düzen değişecektir” dedi.

Yani Ecevit’li CHP’nin büyük çıkış yaptığı 1970’li yılların ortasındaki CHP’ye göndermede bulundu.

Bu slogan Ecevit’in bayraklaşan sloganı olmuş ve onu iktidara taşımıştı.

‘ADALETİ UYGULAMAYANLAR DİNDAR OLAMAZ’

ANAP Diyarbakır Milletvekili, ilahiyatçı Abdülbaki Erdoğmuş bir hayli çarpıcı olan konuşmasında, “Uydurulmuş dini sahih dine; cehaleti, karanlığı, hamaseti akla, bilime, bilgiye tercih eden bu coğrafyanın toplumları olarak sadece üzerinde yaşadığımız topraklar ve birbirimiz için değil, dünya için, insanlık için bir tehdit oluşturduğumuzu ifade etmeliyim” dedi.

Erdoğmuş., “Adaleti uygulamayanlar dindar olamaz” dedikten sonra Martin Luther King’in ifadesiyle, “Herhangi bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalet için tehdittir” diye belirtti. “Zulüm üreten bir devlet anlayışımız var” görüşünü ortaya koyan Erdoğmuş sözlerini, “Adaletin yolu sağ ve soldan geçmez, tek yolu vicdandır” cümlesiyle bitirdi.

NEDEN ÇANAKKALE? BUNDAN SONRA NE OLACAK?

EVET... CHP son iki ay içinde Adalet Yürüyüşü’nü gerçekleştirdi, mitingi de yaptı. Ardından Adalet Kurultayı’nı topladı; milyonlarca insan heyecanlandı, umut bekledi. Bir CHP yetkilisi, Çanakkale’nin kurultay için bilinçli bir seçim olduğunu, hem etnik hem de sosyolojik olarak toplumun bütün kesimlerini içeren bir alan olması nedeniyle bütün zorlukları göze alarak seçtiklerini söyledi. Peki, CHP biz görevmizi yaptık diye köşesine mi çekilecek? Benzer çalışmaları devam mı ettirecek? Adalet, Anadolu topraklarına Çanakkale Boğazı’ndan girdi mi, giremedi mi? Bunu da zaman gösterecek...

‘ZİNCİRLERİ KIRA KIRA ‘GELİYORUZ’

CHP Bursa Milletvekili Av. Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun söylediği “Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey, adaleti adım adım kura kura hey’ parçası dillere pelesenk olmuş. Sadettin Kaynak’ın ‘Gemim geliyor baştan’ şarkısının uyarlaması olan bu parça, katılımcıların adalet motivasyonunu yükseltmiş denilebilir. Bu şarkı CHP’nin yeni bir marşı olabilir mi?

YAZARDAN DARBECİ ÇIKMAZ

CHP milletvekili Utku Çakırözen’in başkanlığında tutuklu gazeteciler ve kapatılan medya organları konulu çalıştaya, Av. Ergin Cinmen, Av. Figen Çalıkuşu, Murat Aksoy’un eşi Şehriban Aksoy, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, TGC Başkanı Turgay Olcayto, Ali Bulaç’ın vekili Mehmet Devecioğlu, Yol TV’den Işıl Celal Ülgen, Erdem Gül, Bülent Utku, Birgün gazetesinden Doğan Tılıç, İMC ve Yol TV temsilcileri katıldı. Avukat Çalıkuşu, “Bir yazı ya da söz cebir ve şiddet ile bir tutulabilir mi? Yazıdan cebir, şiddet, yazardan darbeci çıkar mı” diye Ahmet Altan’ın ünlü sözünü yineledi.

DİSK DE, HAK İŞ DE VARDI

CHP PM üyesi Ali Öztunç’un yönettiği, ‘RTÜK ve TRT’ başlıklı çalıştayda, MHP’nin kanalı Bengitürk’ün ‘hayır’ oyu vereceği için işten atılan Genel Yayın Yönetmeni Murat İde de vardı. Yaşam TV’nin Ankara Haber Müdürü Sibel Hürtaş da vardı Sendikalardan da Hak-İş’in de DİSK’in de, Eğitim-İş’in de Eğitim Sen’in de sözcüleri yer aldı. Toplumun tüm kesimleri çalıştayda seslerini duyurdu.