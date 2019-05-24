Aytmatov’un kitapları üzerine telif tartışması

KİTAPLARIN yayın hakları 02.02.2017 tarihi itibarıyla yazarın varisleri tarafından Onk Ajans aracılığı ile Nora Kitap’a devredilmiştir.
Ötüken Yayınları 1995 öncesini kapsayan bir istisnaya dayanarak kitapları halen basmaya devam etmektedir. Nora Kitap’tan önceki lisans sahibi Elips Yayıncılık, Ötüken Yayınları’na açtığı davayı kaybetmiş, son tahlilde yargıtaya giden dava yine Ötüken tarafından kazanılmıştır. Ancak burada büyük bir hukuksal garabet var. Ötüken’nin hiçbir savunması kabul edilebilir değil. Kitapları yayınlamak için dayandığı istisna maddesi gereğince kitapların orijinal dilinde yayınlamasını takiben ilk 10 yıl içerisinde Türkiye’de yayınlanmamış olması gerekirken, neredeyse yazarın tüm kitapları bu ilk 10 senelik süreçte Türkiye’de yayınlanmış... Biz bunu hem kitapların fiziksel kopyalarını dava dosyamıza ekleyerek hem de Milli Kütüphane kayıtlarından ispat ettik. Ancak ellerinde Yargıtay kararı olması nedeniyle alt mahkemelerde bizim açtığımız davalar neredeyse yok sayılıyor ve hemen reddediliyor.
Size gönderdiğimiz dosyada yazarın birkaç kitabına ait olarak bizim tarafımızdan yapılan savunmayı göreceksiniz. Bu savunmayı okuduğunuzda davanın tamamına hâkim olabilirsiniz.
Ömer YENİCİ-Epsilon Yayınevi kurucusu ve yöneticisi
DAVA KONUSU 10 KİTAP
- ‘Toprak Ana’, ‘Dişi Kurdun Rüyaları’, ‘Gün Olur Asra Bedel’, ‘Beyaz Gemi’, ‘Yıldırım Sesli Manasçı-Yüzyüze-Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek’ (karma eser), ‘Kızıl Elma-Oğulla Buluşma-Beyaz Yağmur-Asker Çocuğu-Deve Gözü’ (karma eser), ‘Elveda Gülsarı’, ‘Cemile’, ‘Sultan Murat’, ‘Cengiz Han’a Küsen Bulut’, ‘Kasandıra Damgası’. İstanbul Fikri ve Sınai Hakları 1. Hukuk Mahkemesi’nde süren dava, bu eserlerin izinsiz olarak çoğaltılıp dağıtımı üzerine yürüyor.
Buna bir örnek verirsek, Sabahattin Ali’nin vefatının üzerinden 70 yıl geçti. Bu sürenin geçmesiyle birlikte eserleri üzerindeki telif hakları kalkıyor. Birçok yayınevi Ali’nin kitaplarını yayınlamaya başladı. Ancak kızı ve varisi olan Filiz Ali, telif hakları kanununun değiştirilmesini ve 70 yıl şartının kaldırılmasını istiyor. Böylece eser ‘kamu’nun oluyor. Ayrıca Halit Ziya Uşaklıgil’in telif hakkı da 2016’da sona erdi. Olayımızda Epsilon, Ötüken’e karşı yürüttüğü dava ile haksızlığa uğradığını öne sürüyor. Dosya halen Yargıtay’da...
KİTAPLAR
ALEV Coşkun ‘Kuvayı Milliye’nin Kuruluşu’ (Kırmızı Kedi), Tarık Konal ‘Bize Öz Türkçe Yaraşır’ (Kutlu), Gül İrepoğlu ‘Kavuşmak’ (Hepkitap), Ercan Y. Yılmaz ‘On Üç Sıfır Sıfır’ (Sel), Zehra Çelenk ‘Hayatta Kalma Rehberi’ (Everest), Sergen Çirkin ‘Güney Sibirya Arkeolojisi ve Şamanizm’ (Yapı Kredi), Demet Ekmekçioğlu ‘Gizemli Tarih Oyunu’ (Dinozor Çocuk), Özge Bahar Sunar ‘Yağmur Adam ve En Güzel Dans (Redhouse Kidz), Kemal Sayar ‘Özgürlüğün Baş Dönmesi’ (Kapı), Zeynep Uzunbay ‘Kamçılanma Mesafesi’ (Sel), Osman Pamukoğlu ‘Aşılamaz Dağlar ve Girilemez Ormanlardaki Kasırga ‘Şamil’ (İnkılap), Cenk Çalışır ‘Beria’ (Maceraperest Kitapları)
KADIN MUHTAR SAYISI 1065’E YÜKSELDİ
KADIN adayları desteklemek amacıyla kurulan KA.DER, 31 Mart seçimleri için ‘Eşitlik mahallede başlar’ sloganıyla kadın muhtar adayları için özel eğitim programları ve farkındalık kampanyası düzenlemişti. Bu eğitimler ve KA.DER’in gerçekleştirdiği farkındalık kampanyası, kadınların muhtar adaylığına ilgisini önemli ölçüde etkiledi. 674 olan kadın muhtar sayısı, yüzde 71.78 artarak 1065’e yükseldi. KA.DER Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu kadınların sayısının arttırılması için ‘Eşitlik mahallede başlar’ projesini hâlâ yürütüyor.
BİLİYOR MUSUNUZ
KARA TRENE TC AMBLEMİ
- CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Yücel Yılmaz’a çağrıda bulunarak, “TCDD’nin Manisa Yunus Emre Belediyesi’ne kiraya verdiği ‘kara tren’in Balıkesir’e geri getirilmesi için talimat vermesini yürekten alkışlıyorum. Sayın Yılmaz’ın Kuvayı Milliye’nin başşehri Balıkesir’in şehremini olarak belediye tabelasına TC yazdırmak için gereken talimatı vereceğine de yürekten inanıyorum” dediğini...
- 2014’ten beri şeffaf ve denetlenebilir seçim hedefiyle faaliyet gösteren ‘Oy ve Ötesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi için gönüllü kayıtlarını açtığını ve İstanbul’un tamamında seçimi gözlemleyeceğini duyurduğunu (oyveotesi.org)...
- BEDRİ Baykam’ın ‘Sistem Eleştirileri’ kitap tanıtımının 29 Mayıs Çarşamba 18.00’de Taksim Piramid Sanat’ta yapılacağını...
- TURGAY Bülent Göktürk’ün ‘Tarihsel Süreçte Kıbrıs’ konulu söyleşisinin yarın 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde yapılacağını...
- TGC’nin düzenlediği, 27 Mayıs Pazartesi 15.00’de TGC Basın Müzesi’nde yapılacak ‘Meslekte İz Bırakanlar Toplantısı’nda gazeteci-yazar Haldun Taner’in anılacağını...
ADD’DEN DERSİM DAVASI
TUNCELİ’nin adının “Dersim” olarak, belediyece değiştirilmesi, Anayasa’ya ve Atatürk’ün manevi varlığına açıktan saldırıdır. Atatürkçü Düşünce Derneği bu durumu kabul etmeyecektir. Bu nedenle yarın (bugün) Erzurum İdare Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Ankara İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması ve işlemin iptali için dava açacağız. Atatürkçü Düşünce Derneği
Aytmatov’un kitapları üzerine telif tartışması
KİTAPLARIN yayın hakları 02.02.2017 tarihi itibarıyla yazarın varisleri tarafından Onk Ajans aracılığı ile Nora Kitap’a devredilmiştir.
Ötüken Yayınları 1995 öncesini kapsayan bir istisnaya dayanarak kitapları halen basmaya devam etmektedir. Nora Kitap’tan önceki lisans sahibi Elips Yayıncılık, Ötüken Yayınları’na açtığı davayı kaybetmiş, son tahlilde yargıtaya giden dava yine Ötüken tarafından kazanılmıştır. Ancak burada büyük bir hukuksal garabet var. Ötüken’nin hiçbir savunması kabul edilebilir değil. Kitapları yayınlamak için dayandığı istisna maddesi gereğince kitapların orijinal dilinde yayınlamasını takiben ilk 10 yıl içerisinde Türkiye’de yayınlanmamış olması gerekirken, neredeyse yazarın tüm kitapları bu ilk 10 senelik süreçte Türkiye’de yayınlanmış... Biz bunu hem kitapların fiziksel kopyalarını dava dosyamıza ekleyerek hem de Milli Kütüphane kayıtlarından ispat ettik. Ancak ellerinde Yargıtay kararı olması nedeniyle alt mahkemelerde bizim açtığımız davalar neredeyse yok sayılıyor ve hemen reddediliyor.
Size gönderdiğimiz dosyada yazarın birkaç kitabına ait olarak bizim tarafımızdan yapılan savunmayı göreceksiniz. Bu savunmayı okuduğunuzda davanın tamamına hâkim olabilirsiniz.
Ömer YENİCİ-Epsilon Yayınevi kurucusu ve yöneticisi
DAVA KONUSU 10 KİTAP
- ‘Toprak Ana’, ‘Dişi Kurdun Rüyaları’, ‘Gün Olur Asra Bedel’, ‘Beyaz Gemi’, ‘Yıldırım Sesli Manasçı-Yüzyüze-Deniz Kıyısında Koşan Ala Köpek’ (karma eser), ‘Kızıl Elma-Oğulla Buluşma-Beyaz Yağmur-Asker Çocuğu-Deve Gözü’ (karma eser), ‘Elveda Gülsarı’, ‘Cemile’, ‘Sultan Murat’, ‘Cengiz Han’a Küsen Bulut’, ‘Kasandıra Damgası’. İstanbul Fikri ve Sınai Hakları 1. Hukuk Mahkemesi’nde süren dava, bu eserlerin izinsiz olarak çoğaltılıp dağıtımı üzerine yürüyor.
Buna bir örnek verirsek, Sabahattin Ali’nin vefatının üzerinden 70 yıl geçti. Bu sürenin geçmesiyle birlikte eserleri üzerindeki telif hakları kalkıyor. Birçok yayınevi Ali’nin kitaplarını yayınlamaya başladı. Ancak kızı ve varisi olan Filiz Ali, telif hakları kanununun değiştirilmesini ve 70 yıl şartının kaldırılmasını istiyor. Böylece eser ‘kamu’nun oluyor. Ayrıca Halit Ziya Uşaklıgil’in telif hakkı da 2016’da sona erdi. Olayımızda Epsilon, Ötüken’e karşı yürüttüğü dava ile haksızlığa uğradığını öne sürüyor. Dosya halen Yargıtay’da...
KİTAPLAR
ALEV Coşkun ‘Kuvayı Milliye’nin Kuruluşu’ (Kırmızı Kedi), Tarık Konal ‘Bize Öz Türkçe Yaraşır’ (Kutlu), Gül İrepoğlu ‘Kavuşmak’ (Hepkitap), Ercan Y. Yılmaz ‘On Üç Sıfır Sıfır’ (Sel), Zehra Çelenk ‘Hayatta Kalma Rehberi’ (Everest), Sergen Çirkin ‘Güney Sibirya Arkeolojisi ve Şamanizm’ (Yapı Kredi), Demet Ekmekçioğlu ‘Gizemli Tarih Oyunu’ (Dinozor Çocuk), Özge Bahar Sunar ‘Yağmur Adam ve En Güzel Dans (Redhouse Kidz), Kemal Sayar ‘Özgürlüğün Baş Dönmesi’ (Kapı), Zeynep Uzunbay ‘Kamçılanma Mesafesi’ (Sel), Osman Pamukoğlu ‘Aşılamaz Dağlar ve Girilemez Ormanlardaki Kasırga ‘Şamil’ (İnkılap), Cenk Çalışır ‘Beria’ (Maceraperest Kitapları)
KADIN MUHTAR SAYISI 1065’E YÜKSELDİ
KADIN adayları desteklemek amacıyla kurulan KA.DER, 31 Mart seçimleri için ‘Eşitlik mahallede başlar’ sloganıyla kadın muhtar adayları için özel eğitim programları ve farkındalık kampanyası düzenlemişti. Bu eğitimler ve KA.DER’in gerçekleştirdiği farkındalık kampanyası, kadınların muhtar adaylığına ilgisini önemli ölçüde etkiledi. 674 olan kadın muhtar sayısı, yüzde 71.78 artarak 1065’e yükseldi. KA.DER Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu kadınların sayısının arttırılması için ‘Eşitlik mahallede başlar’ projesini hâlâ yürütüyor.
BİLİYOR MUSUNUZ
KARA TRENE TC AMBLEMİ
- CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Yücel Yılmaz’a çağrıda bulunarak, “TCDD’nin Manisa Yunus Emre Belediyesi’ne kiraya verdiği ‘kara tren’in Balıkesir’e geri getirilmesi için talimat vermesini yürekten alkışlıyorum. Sayın Yılmaz’ın Kuvayı Milliye’nin başşehri Balıkesir’in şehremini olarak belediye tabelasına TC yazdırmak için gereken talimatı vereceğine de yürekten inanıyorum” dediğini...
- 2014’ten beri şeffaf ve denetlenebilir seçim hedefiyle faaliyet gösteren ‘Oy ve Ötesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi için gönüllü kayıtlarını açtığını ve İstanbul’un tamamında seçimi gözlemleyeceğini duyurduğunu (oyveotesi.org)...
- BEDRİ Baykam’ın ‘Sistem Eleştirileri’ kitap tanıtımının 29 Mayıs Çarşamba 18.00’de Taksim Piramid Sanat’ta yapılacağını...
- TURGAY Bülent Göktürk’ün ‘Tarihsel Süreçte Kıbrıs’ konulu söyleşisinin yarın 16.00’da Moda Tarihçi Kitabevi’nde yapılacağını...
- TGC’nin düzenlediği, 27 Mayıs Pazartesi 15.00’de TGC Basın Müzesi’nde yapılacak ‘Meslekte İz Bırakanlar Toplantısı’nda gazeteci-yazar Haldun Taner’in anılacağını...
ADD’DEN DERSİM DAVASI
TUNCELİ’nin adının “Dersim” olarak, belediyece değiştirilmesi, Anayasa’ya ve Atatürk’ün manevi varlığına açıktan saldırıdır. Atatürkçü Düşünce Derneği bu durumu kabul etmeyecektir. Bu nedenle yarın (bugün) Erzurum İdare Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Ankara İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması ve işlemin iptali için dava açacağız. Atatürkçü Düşünce Derneği