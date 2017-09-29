Alanyalı Mevlüt Uysal’ın memleketinde gazeteler coştu: ‘İstanbul’un fetih günü’

Yeni Alanya gazetesi ‘İstanbul’u fetih günü’ manşetini atarken, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve gazetenin sahibi Mehmet Ali Dim şunları yazdı:

“Alanya’da Uysal heyecanı yaşıyoruz. Türkiye’nin 919 ilçesinden biri olan Alanya, Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği Bakanı ve son olarak Dışişleri Bakanı çıkarmasının ardından bugün de Avrupa’nın en büyük, dünyanın 7. büyük kenti İstanbul’a ‘Belediye Başkanı’ çıkarıyor. (Çıkardı)”

Alanya doğumlu olan Mevlüt Uysal, ilk ve lise öğrenimini Alanya’da yaptı. Teknik liseyi birinci olarak bitirdiği için yönetmelik gereğince İstanbul Hukuk Fakültesi’ne girme hakkını kazandı. İstanbul’da avukatlık yapmaya başladı. Bu arada, Erdoğan’ın yakın arkadaşı ve avukatı AKP Milletvekili ve eski Bakan Hayati Yazıcı’nın avukatlık bürosunda yer aldı. Bazı davalarda Erdoğan’ın avukatlığını üstlendi. Eşi Çaycumalı olan Uysalların dört

çocukları var.

UYSAL ‘EŞİTLİK’ VAAT ETTİ

İBB’de seçim oturumunda yer nedeniyle tartışmalar çıktı. CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Didem Engin ve Engin Altay itiş kakış arasında kendilerine zorla yer buldu. CHP adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Özenli, herkesi dinleyen bir yönetim” vaat etti ve şöyle konuştu: “İstanbul’un ormanına, denizine, tarım alanlarına özen göstereceğim. 5000 yıllık tarihe sahip çıkacağım. Herkese eşit mesafede olacağım, yüksek binalara izin vermeyeceğim. Halka ve meclis üyelerine hesap vereceğim. Parsel bazında plan değişikliği yaptırmayacağım. Bütün ilçelere eşit davranacağım; sosyal belediyeciliği vaat ediyorum.”

AKP adayı Mevlüt Uysal, kendi adaylığı sürecinin Kadir Topbaş’ın istifasının ertesinde başladığını özellikle vurguladı ve “Bizim davamız sıradan bir hareket değildir. 1994 yılında metro yoktu, bugün 150 km metro var. Gaz maskesi ile dolaşılıyordu, çöp dağları vardı, İstanbul’u lale bahçeleri ile donattık. 1994 öncesinde su kıtlığı vardı, Sayın Cumhurbaşkanımız bunların üstesinden geldi. İSMEK ile binlerce kişiye meslek edindirdik. Az laf çok iş yapacağız, herkese aynı mesafede duracağım.”

Mevlüt Uysal, Başakşehir’de yaklaşık 470 milyon TL’lik bir bütçeyi yönetiyordu. “En büyük bütçeler sıralamasındaki yerimiz üçüncü sıra” demişti.

BAŞAKŞEHİR’DE ÜÇ DANIŞTAY KARARINI UYGULAMADI

CHP Başakşehir ilçe başkanı, mali müşavir Özgür Karabat, “Biz kendisini kanun tanımaz bir başkan diye tanıyoruz. Çünkü Başakşehir’de üç Danıştay kararını hâlâ uygulamadı” dedi. Karabat seçim sonrasında şunları söyledi:

“Başakşehir halkının olan göletin yerini ihale etti. Satış iznini Meclis’ten kavgalı bir ortamda çıkarttı. CHP Grubu yargıya götürdü.

Bölge İdare Mahkemesi belediyeyi haklı buldu. Bunun üzerine CHP’li üyeler Danıştay’a başvurdu. Danıştay, Meclis’in satış kararı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. CHP satış izninden başka ihaleyi yargıya taşıdı. Bununla ilgili olarak Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Başka bir dava ise Şelale Park’la yapılan büyük bir restoran idi. Danıştay bina için yıkım kararı verdi. Ancak onu da uygulamadı Uysal... Başakşehir’deki muhalifleri kendisini bu nedenle ‘yasa tanımayan başkan’ olarak tanıyorlar.”

ALANYA, ‘BÜYÜKŞEHİR’ STATÜSÜ BEKLİYOR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın 27 Eylül’de “Bütünşehir Yasası” açıklamalarına ilişkin konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki “30 büyükşehirde uygulanan Bütünşehir Yasası, Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi biraz daha yaygınlaştırılacak. Birçok şehir daha buna katılacak” dedi. Erdoğan, 2017’nin başında mevcut mevzuattan kaynaklı, il belediyeleri ile merkez ilçe belediyeleri arasında hizmet sunumunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çalışma yapılması talimatını vermişti. Erdoğan, gerekirse büyükşehir olmak için gerekli nüfus kriterinin düşürülerek, büyükşehir sayısının arttırılabileceğine dikkat çekmişti. Yeni Alanya gazetesi, “Alanya büyükşehir olabilir” diye bir yorum yaptı. Gazeteci M. Ali Dim “Bu açıklamalar, Türkiye’de birçok kriteriyle yaklaşık 50 ilden büyük olan Alanya’nın umutlarını yeniden yeşertti” diye yazdı.

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