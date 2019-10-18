638 sayfalık rapor 23 dakikada okunmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra 15 yıldır ayda beş gün olan toplantı sayısını iki güne düşürdü. Geçen pazartesi gününden sonra ekim toplantısının ikincisi yapıldı. Kürsüde AKP’li Göksel Gümüşdağ vardı. Meclis gündemine bakıldığında, meclise havale edilen dosya sayısı 153 adetti, bunun 109’u imarla ilgiliydi. Raporların toplam sayfa sayısı da 628 idi.
Âdettir; raporlar meclis üyelerine okusun diye önceden gönderilir.
Dosyalar dün saat 15.07’de mail atıldı. Meclisin oturumu ise 15.30’da başladı.
Daha önce raporlar meclis üyelerine iki saat önceden gönderiliyor, AKP ve CHP gruplarında görüşülüyordu. Karşıt görüşleri olan meclis üyeleri gruplarında itirazda bulunabiliyordu.
AKP ve CHP grubunda bu raporlar oylanarak karar alınıyor güya!
Peki raporlar ortada yokken ne tartışılıyor, ne oylanıyor?
23 dakikada 638 sayfa raporu okumak, anlamak ve görüş oluşturup karar vermek mümkün mü?
Bu olası bir şey değil...
Peki meclis üyeleri neyi denetleyecek? Rapor yok, İstanbul’un kaderini belirleyen meclis raporlarından kimsenin haberi yok. Nerede katılımcı demokrasi? Esasında meclis üyeleri neye oy verdiklerini bilmiyorlar.
Vah ki vah!
2004-2009 yıllarında köşemizde bu tür uygulamalar için ‘Kanlı imar cuması’ diye başlık atmıştık.
628 sayfa bir rekordu. Dün bu rekor 638 sayfa ile egale edildi.
Geçen hafta bir cenazede karşılaştığımız Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e “Eskiden İBB’de daha çok oturum günü vardı, şimdi neden iki güne indirildi?” dediğimizde şu yanıtı vermişti:
“Çok gün olursa AKP’nin engellemeleri artıyor. Aslında ben iki günü bile fazla bulurum, bir gün yeter artar bile.”
Peki meclis üyeleri bu dosyalar üzerinde hiç kafa yormayacak mı?
İBB meclisinin ‘rant meclisi’ kimliğinden uzaklaşması gerekiyor.
BİRGİT VE TOPUZ CHP’NİN ‘KOZMİK ODASI’ İDİLER
Eski CHP milletvekili, bakan ve gazeteci Orhan Birgit (92) ile kendisinden bir gün önce hayatını kaybeden Ali Topuz’a (87) birlikte Kadıköy Süreyya Operası’nda bir tören düzenlendi. İki arkadaş daha sonra M.Ü. İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan öğle namazından sonra toprağa verildiler. Topuz, Çamlıca Mezarlığı’nda; Birgit de Sakızağacı Şehitliği’nde toprağa verildiler.
Her ikisi de CHP’nin örnek siyasetçileriydi diyebiliriz.
İnönü ile mücadelede Ecevit’in yanında yer aldılar.
Orhan Birgit, Ecevit hükümetlerinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı; Topuz da İmar ve İskan Bakanlığı görevlerinde bulundular.
Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve arkadaşlarıyla birlikte büyüttüğü Cumhuriyet’in temel değerleriyle barışık bir kuşağın mensupları olarak büyüdüler.
Birgit hukukçu bir gazeteci, Topuz ise bir mimar olarak mesleklerinin seçkin birer üyesiyken, Türkiye’ye hizmetin yolu olarak siyasete atılmayı seçtiler. Tek bir amaçları vardı pek çok siyaset arkadaşları gibi: ‘Memleketin halini düzeltmek’. Onlar tepeden inme birer siyasetçi olmadılar. Siyasi yolculukları, ilçe örgütü üyeliğinden başlayıp il yöneticiliğine kadar uzanan zorlu bir yolculuktu. Her ikisi de CHP’nin en alt seviyesindeki örgütlerinden adım adım en üste doğru yürüdüler. Onlara CHP’ye ve Türkiye demokrasisine verdikleri eşsiz katkılar nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Onlar, ömürlerini yaşadıkları ülkeye ve bu ülkenin güzel insanlarına adadılar” dedi.
Cenaze törenine CHP’nin örgüt, milletvekili ve yerel yönetim kadrolarının büyük çoğunluğu katıldı.
Görülebilen isimler: Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın, Muharrem İnce, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Prof. Dr. Nurettin Sözen, milletvekilleri Özgür Özel, Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel, Seyit Torun, İlhan Kesici, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Celal Doğan.
TEŞBİHTE HATA OLMAZ
TIPTA ve başka konularda bir operasyonun gerekliliği geçmişte tartışmalıysa, buna rağmen yapılan veya yapılmış bir ameliyatın geç çıkan komplikasyonlarını tedavi etmek zordur, uzun sürer. Bazen de istenilen, beklenen, düşünülen sonuç alınamaz.
Prof. Dr. Cengiz KUDAY
OKUYUNUZ
Şerafettin Turan hocamızı özlemle anıyoruz. Yahya AKSOY
Sendika ağaları akıllarını başlarına toplamalı. Şükrü KARAMAN
KİTAPLAR
SİVİL Atasoy ‘Çürük Elmalar Masum Mahkûmlar’ (Doğan), Atilla Coşkun ‘Nâzım’ın Siyasal Yaşamı ve Davaları’ (Nâzım Hikmet Vakfı), Orhan Bahtiyar ‘Barut Kokulu Çiçekler’ (Aya Kitap), Aytekin Karaçoban ‘1000+1’ (Ürün), Atilla Birkiye ‘Şehirlerarası Arzu’ (Özgür), Aba Müslim Çelik ‘İlhan’ın Paltosu Kanlı’ (Tekin), Tomris Alpay ‘Gülsün, Agavni, Zilha’ (Ayizi), Mustafa Kemal Erdemol ‘Yurtsever Kasırgalar, Feminist Pastalar’ (A7 Kitap)
638 sayfalık rapor 23 dakikada okunmaz
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra 15 yıldır ayda beş gün olan toplantı sayısını iki güne düşürdü. Geçen pazartesi gününden sonra ekim toplantısının ikincisi yapıldı. Kürsüde AKP’li Göksel Gümüşdağ vardı. Meclis gündemine bakıldığında, meclise havale edilen dosya sayısı 153 adetti, bunun 109’u imarla ilgiliydi. Raporların toplam sayfa sayısı da 628 idi.
Âdettir; raporlar meclis üyelerine okusun diye önceden gönderilir.
Dosyalar dün saat 15.07’de mail atıldı. Meclisin oturumu ise 15.30’da başladı.
Daha önce raporlar meclis üyelerine iki saat önceden gönderiliyor, AKP ve CHP gruplarında görüşülüyordu. Karşıt görüşleri olan meclis üyeleri gruplarında itirazda bulunabiliyordu.
AKP ve CHP grubunda bu raporlar oylanarak karar alınıyor güya!
Peki raporlar ortada yokken ne tartışılıyor, ne oylanıyor?
23 dakikada 638 sayfa raporu okumak, anlamak ve görüş oluşturup karar vermek mümkün mü?
Bu olası bir şey değil...
Peki meclis üyeleri neyi denetleyecek? Rapor yok, İstanbul’un kaderini belirleyen meclis raporlarından kimsenin haberi yok. Nerede katılımcı demokrasi? Esasında meclis üyeleri neye oy verdiklerini bilmiyorlar.
Vah ki vah!
2004-2009 yıllarında köşemizde bu tür uygulamalar için ‘Kanlı imar cuması’ diye başlık atmıştık.
628 sayfa bir rekordu. Dün bu rekor 638 sayfa ile egale edildi.
Geçen hafta bir cenazede karşılaştığımız Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e “Eskiden İBB’de daha çok oturum günü vardı, şimdi neden iki güne indirildi?” dediğimizde şu yanıtı vermişti:
“Çok gün olursa AKP’nin engellemeleri artıyor. Aslında ben iki günü bile fazla bulurum, bir gün yeter artar bile.”
Peki meclis üyeleri bu dosyalar üzerinde hiç kafa yormayacak mı?
İBB meclisinin ‘rant meclisi’ kimliğinden uzaklaşması gerekiyor.
BİRGİT VE TOPUZ CHP’NİN ‘KOZMİK ODASI’ İDİLER
Eski CHP milletvekili, bakan ve gazeteci Orhan Birgit (92) ile kendisinden bir gün önce hayatını kaybeden Ali Topuz’a (87) birlikte Kadıköy Süreyya Operası’nda bir tören düzenlendi. İki arkadaş daha sonra M.Ü. İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan öğle namazından sonra toprağa verildiler. Topuz, Çamlıca Mezarlığı’nda; Birgit de Sakızağacı Şehitliği’nde toprağa verildiler.
Her ikisi de CHP’nin örnek siyasetçileriydi diyebiliriz.
İnönü ile mücadelede Ecevit’in yanında yer aldılar.
Orhan Birgit, Ecevit hükümetlerinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı; Topuz da İmar ve İskan Bakanlığı görevlerinde bulundular.
Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve arkadaşlarıyla birlikte büyüttüğü Cumhuriyet’in temel değerleriyle barışık bir kuşağın mensupları olarak büyüdüler.
Birgit hukukçu bir gazeteci, Topuz ise bir mimar olarak mesleklerinin seçkin birer üyesiyken, Türkiye’ye hizmetin yolu olarak siyasete atılmayı seçtiler. Tek bir amaçları vardı pek çok siyaset arkadaşları gibi: ‘Memleketin halini düzeltmek’. Onlar tepeden inme birer siyasetçi olmadılar. Siyasi yolculukları, ilçe örgütü üyeliğinden başlayıp il yöneticiliğine kadar uzanan zorlu bir yolculuktu. Her ikisi de CHP’nin en alt seviyesindeki örgütlerinden adım adım en üste doğru yürüdüler. Onlara CHP’ye ve Türkiye demokrasisine verdikleri eşsiz katkılar nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Onlar, ömürlerini yaşadıkları ülkeye ve bu ülkenin güzel insanlarına adadılar” dedi.
Cenaze törenine CHP’nin örgüt, milletvekili ve yerel yönetim kadrolarının büyük çoğunluğu katıldı.
Görülebilen isimler: Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın, Muharrem İnce, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Prof. Dr. Nurettin Sözen, milletvekilleri Özgür Özel, Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel, Seyit Torun, İlhan Kesici, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Celal Doğan.
TEŞBİHTE HATA OLMAZ
TIPTA ve başka konularda bir operasyonun gerekliliği geçmişte tartışmalıysa, buna rağmen yapılan veya yapılmış bir ameliyatın geç çıkan komplikasyonlarını tedavi etmek zordur, uzun sürer. Bazen de istenilen, beklenen, düşünülen sonuç alınamaz.
Prof. Dr. Cengiz KUDAY
OKUYUNUZ
Şerafettin Turan hocamızı özlemle anıyoruz. Yahya AKSOY
Sendika ağaları akıllarını başlarına toplamalı. Şükrü KARAMAN
KİTAPLAR
SİVİL Atasoy ‘Çürük Elmalar Masum Mahkûmlar’ (Doğan), Atilla Coşkun ‘Nâzım’ın Siyasal Yaşamı ve Davaları’ (Nâzım Hikmet Vakfı), Orhan Bahtiyar ‘Barut Kokulu Çiçekler’ (Aya Kitap), Aytekin Karaçoban ‘1000+1’ (Ürün), Atilla Birkiye ‘Şehirlerarası Arzu’ (Özgür), Aba Müslim Çelik ‘İlhan’ın Paltosu Kanlı’ (Tekin), Tomris Alpay ‘Gülsün, Agavni, Zilha’ (Ayizi), Mustafa Kemal Erdemol ‘Yurtsever Kasırgalar, Feminist Pastalar’ (A7 Kitap)