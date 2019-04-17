6 milyarda bir olabilecek sonuç

DAHA önce Milli Piyango Genel Müdürlüğü ile ilgili iddiaları TBMM gündemine taşıyan Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, ‘10 Numara’ adlı şans oyununun büyük ikramiyesinin 12 adet kazananından 8’inin Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir makineden oynandığının ortaya çıkması üzerine konuya yeniden dikkat çekti.
Tahsin Tarhan, “Milli Piyango Genel Müdürlüğü’ndeki yolsuzlukları dile getirdik. İddiaları Meclis gündemine taşıdık. Hemen akabinde genel müdür görevden alındı. Ancak bu hamle yolsuzlukların üzerini kapatmaya yetmedi” dedi.
ADRESE TESLİM
Tarhan, “12 büyük ikramiyenin 8 tanesi aynı yere aynı adrese çıkıyor, 6 milyarda bir olabilecek olasılıklar gerçekleşiyor. Sorumluların bir an önce tespit edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.
İNSANLIĞIN ORTAK VARLIĞI
NOTRE Dame yangını için onlarca mesaj geldi, sağ olun.
Burası, onun bunun değil, evrensel ve bir insanlığın ortak varlığı.
Bu yüzden “Kalbim daralıyor” diyen bir dünya sanatçısı olan Aliya Vodovozova, sanırım hepimizin yüreğini okuyor. Enkazı yerinde gördüm, onu yeniden ayağa kaldıracak olan ancak ‘insanlık’ olur, bir ülke buna yetmez. Prof. Dr. Kenan MORTAN-PARİS
CHP TRAKYA’YA DİKKAT ETMELİ
'SİZE CHP ve Trakya hakkında düşüncelerimi iletmek istiyorum.
CHP’nin Trakya’da yanlış adaylar göstermesi ve yanlış adaylarda ısrar etmesi umduğu başarıyı elde edememesine yol açtı. Artık Trakya ‘kale’ değil. Üç ilin birçok ilçesini kaybetti. Tekirdağ’da Süleymanpaşa, M. Ereğlisi, Hayrabolu ve Kapaklı; Edirne’de Keşan, Havsa, Lalapaşa; (AKP’li olan beldeler: Esetçe, Subaşı, Yenimuhacir); Kırklareli’nde Pınarhisar, Kofçaz, Pehlivanköy, Demirköy gitti. (AKP’li olan beldeler de Alpullu, B. Mandıra, Kavaklı, Üsküp)
Trakya’nın İstanbul sınırlarındaki Silivri ve Çatalca da AKP’li oldu.
Kırklareli il adayı Mehmet Suna Soykan olayını yazmaya bile gerek yok sanırım. Başarı Lüleburgaz’daki gibi doğru adayla ve yüzde 65.5 oyla olur. Çorlu’da Ahmet Sarıkurt yüzde 50.8, Çerkezköy’de Vahap Akay yüzde 50.2’yi de ‘başarıda’ ihmal etmeyelim... Edirne-Tekirdağ’daki gibi yüzde 44-45 oyla ve yüzde 4 oy farkıyla olmaz. Edirne’de birçok CHP’li oy vermeye bile gitmedi, giden de kahrola kahrola gitti. Yine Süleymanpaşa’da hiç sevilmeyen, halktan kopuk bir aday vardı, sürekli Fransa’ya gitmesiyle ünlüydü ve CHP’lilerden bile birçok kişi oy vermedi. CHP biraz araştırma, anket yapsaydı, Trakya’daki birçok adayının sevilmediğini, benimsenmediğini kolayca görebilirdi. İstanbul’da İmamoğlu gibi temiz, pırıl pırıl ve pek de tanımayan bir adayı tercih eden CHP, Trakya’nın çoğu yerinde denenmiş, yanlış, sevilmeyen adaylarda ısrar etti ve birçok ilçeyi kaybetti.
3 ilin de 2 sini zar zor alabildi. Birinin de başkanını -Mehmet Siyam Kesimoğlu- aday yapmadı ve aday bağımsız alarak tekrar kazandı, CHP adayını da geçerek. Dilerim bundan ders alınır, benimsenmeyen, sevilmeyen ve denemiş adaylarda ısrar edilmez önümüzdeki seçimlerde.”
Daha önceki Trakya yazılarımızı eleştirenlere bu yazı bir kez daha ders olmalıdır. Selçuk AKBULUT
OY UĞRUNA SÖNDÜRÜLEN EĞİTİM OCAKLARI
17 Nisan 1940’ta kuruluş yasası çıkarılan Köy Enstitüleri, Türkiyemiz 21 eğitim bölgesine ayrılarak kurulmuşlardı. Bu eğitim ocaklarına okumak için gelen köylü çocukları çok içlidirler. Onurlarına çok düşkündürler. Alaya tahammülleri yoktur. Ana-babalarına, evlerine, köylerine içtenlikle bağlıdırlar. Bunda o kadar tabiidirler ki... Evet, nasıl olmuşsa olmuş, Türkiye’ye özgü kurulmuş olan Köy Enstitüleri miting meydanlarında -oy uğruna- propaganda malzemesi yapılmıştı.
Bu meşaleyi söndürmedeki entrikacılığı ve kara çalma ahlaksızlığını ortaya koyanları saygıyla anmak mümkün müdür? Köylüden oy toplayarak yine köylüye düşmanlık yapana saygı duyulabilir mi? Dursun ATILGAN
BÜYÜKŞEHİR SONUÇLARINI ETKİLEMEZ
- YSK eğer iddialara itibar ederse ve eski içtihadından ayrılırsa bile, nüfus nakli varsayılsa dahi, hangi ilçeden oy verirse versin seçmenin İBB seçimlerinde vereceği oy değişmez ve büyükşehir sonuçlarını etkilemesini beklemiyorum. (Onur Öymen’den)
İLAÇ YAZDIRMAK ÇOK ZOR
SGK’den Avodart adlı ilâcı almak için rapor almak gerek. Mevzuat hazretlerinin uygulaması böyle.
İlâç bitince raporu yeniletmek için tam bir hafta beklemek gerek. 16.4.2019’da (182) 24 nisan gününe randevu verdi. İlgililer konuşuyorlar:
Şurada şu kadar yataklı, falan yerde bilmem ne kadar yataklı hastane yapıyoruz.
İyi, güzel bütün bu övünmelerin yanında ilâç yazdırmak için bir hafta beklemek de neyin nesi, kimin fesi? Aydil EROL
6 milyarda bir olabilecek sonuç
DAHA önce Milli Piyango Genel Müdürlüğü ile ilgili iddiaları TBMM gündemine taşıyan Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, ‘10 Numara’ adlı şans oyununun büyük ikramiyesinin 12 adet kazananından 8’inin Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir makineden oynandığının ortaya çıkması üzerine konuya yeniden dikkat çekti.
Tahsin Tarhan, “Milli Piyango Genel Müdürlüğü’ndeki yolsuzlukları dile getirdik. İddiaları Meclis gündemine taşıdık. Hemen akabinde genel müdür görevden alındı. Ancak bu hamle yolsuzlukların üzerini kapatmaya yetmedi” dedi.
ADRESE TESLİM
Tarhan, “12 büyük ikramiyenin 8 tanesi aynı yere aynı adrese çıkıyor, 6 milyarda bir olabilecek olasılıklar gerçekleşiyor. Sorumluların bir an önce tespit edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.
İNSANLIĞIN ORTAK VARLIĞI
NOTRE Dame yangını için onlarca mesaj geldi, sağ olun.
Burası, onun bunun değil, evrensel ve bir insanlığın ortak varlığı.
Bu yüzden “Kalbim daralıyor” diyen bir dünya sanatçısı olan Aliya Vodovozova, sanırım hepimizin yüreğini okuyor. Enkazı yerinde gördüm, onu yeniden ayağa kaldıracak olan ancak ‘insanlık’ olur, bir ülke buna yetmez. Prof. Dr. Kenan MORTAN-PARİS
CHP TRAKYA’YA DİKKAT ETMELİ
'SİZE CHP ve Trakya hakkında düşüncelerimi iletmek istiyorum.
CHP’nin Trakya’da yanlış adaylar göstermesi ve yanlış adaylarda ısrar etmesi umduğu başarıyı elde edememesine yol açtı. Artık Trakya ‘kale’ değil. Üç ilin birçok ilçesini kaybetti. Tekirdağ’da Süleymanpaşa, M. Ereğlisi, Hayrabolu ve Kapaklı; Edirne’de Keşan, Havsa, Lalapaşa; (AKP’li olan beldeler: Esetçe, Subaşı, Yenimuhacir); Kırklareli’nde Pınarhisar, Kofçaz, Pehlivanköy, Demirköy gitti. (AKP’li olan beldeler de Alpullu, B. Mandıra, Kavaklı, Üsküp)
Trakya’nın İstanbul sınırlarındaki Silivri ve Çatalca da AKP’li oldu.
Kırklareli il adayı Mehmet Suna Soykan olayını yazmaya bile gerek yok sanırım. Başarı Lüleburgaz’daki gibi doğru adayla ve yüzde 65.5 oyla olur. Çorlu’da Ahmet Sarıkurt yüzde 50.8, Çerkezköy’de Vahap Akay yüzde 50.2’yi de ‘başarıda’ ihmal etmeyelim... Edirne-Tekirdağ’daki gibi yüzde 44-45 oyla ve yüzde 4 oy farkıyla olmaz. Edirne’de birçok CHP’li oy vermeye bile gitmedi, giden de kahrola kahrola gitti. Yine Süleymanpaşa’da hiç sevilmeyen, halktan kopuk bir aday vardı, sürekli Fransa’ya gitmesiyle ünlüydü ve CHP’lilerden bile birçok kişi oy vermedi. CHP biraz araştırma, anket yapsaydı, Trakya’daki birçok adayının sevilmediğini, benimsenmediğini kolayca görebilirdi. İstanbul’da İmamoğlu gibi temiz, pırıl pırıl ve pek de tanımayan bir adayı tercih eden CHP, Trakya’nın çoğu yerinde denenmiş, yanlış, sevilmeyen adaylarda ısrar etti ve birçok ilçeyi kaybetti.
3 ilin de 2 sini zar zor alabildi. Birinin de başkanını -Mehmet Siyam Kesimoğlu- aday yapmadı ve aday bağımsız alarak tekrar kazandı, CHP adayını da geçerek. Dilerim bundan ders alınır, benimsenmeyen, sevilmeyen ve denemiş adaylarda ısrar edilmez önümüzdeki seçimlerde.”
Daha önceki Trakya yazılarımızı eleştirenlere bu yazı bir kez daha ders olmalıdır. Selçuk AKBULUT
OY UĞRUNA SÖNDÜRÜLEN EĞİTİM OCAKLARI
17 Nisan 1940’ta kuruluş yasası çıkarılan Köy Enstitüleri, Türkiyemiz 21 eğitim bölgesine ayrılarak kurulmuşlardı. Bu eğitim ocaklarına okumak için gelen köylü çocukları çok içlidirler. Onurlarına çok düşkündürler. Alaya tahammülleri yoktur. Ana-babalarına, evlerine, köylerine içtenlikle bağlıdırlar. Bunda o kadar tabiidirler ki... Evet, nasıl olmuşsa olmuş, Türkiye’ye özgü kurulmuş olan Köy Enstitüleri miting meydanlarında -oy uğruna- propaganda malzemesi yapılmıştı.
Bu meşaleyi söndürmedeki entrikacılığı ve kara çalma ahlaksızlığını ortaya koyanları saygıyla anmak mümkün müdür? Köylüden oy toplayarak yine köylüye düşmanlık yapana saygı duyulabilir mi? Dursun ATILGAN
BÜYÜKŞEHİR SONUÇLARINI ETKİLEMEZ
- YSK eğer iddialara itibar ederse ve eski içtihadından ayrılırsa bile, nüfus nakli varsayılsa dahi, hangi ilçeden oy verirse versin seçmenin İBB seçimlerinde vereceği oy değişmez ve büyükşehir sonuçlarını etkilemesini beklemiyorum. (Onur Öymen’den)
İLAÇ YAZDIRMAK ÇOK ZOR
SGK’den Avodart adlı ilâcı almak için rapor almak gerek. Mevzuat hazretlerinin uygulaması böyle.
İlâç bitince raporu yeniletmek için tam bir hafta beklemek gerek. 16.4.2019’da (182) 24 nisan gününe randevu verdi. İlgililer konuşuyorlar:
Şurada şu kadar yataklı, falan yerde bilmem ne kadar yataklı hastane yapıyoruz.
İyi, güzel bütün bu övünmelerin yanında ilâç yazdırmak için bir hafta beklemek de neyin nesi, kimin fesi? Aydil EROL