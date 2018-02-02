Ülker’le zıpladı Abraaj’la 2 milyar dolarlık yola çıktı

- Kamyoncu olmam. Milyar dolarlar ile oynamak istiyorum. ABD’ye yerleşip, finansçı olacağım.

1999’da ABD’de Merrill Lynch’e girdi. 6 ay çalışıp ayrıldı:

- Bu sektör bana göre değil.

Boston’da kadın giyim markası yaratmayı denedi. 3 milyon dolarlık sipariş aldı. Babası üretim için sermaye desteği vermedi. Şirketi kapatıp, Boston Logan Airport’ta bir depoda çalışmaya başladı:

- Böylece lojistiğin hamallığında buldum kendimi.

Daha sonra aynı şirketin satış bölümünde 1.5 yıl çalıştı. Ardından kendini Paris’te karayolu nakliyesinde çalışırken buldu:

- Ağustos 2003’te babam Gökbora’yı iki kardeşine bırakıp ayrıldı. 2004 başında Türkiye’ye döndüm.

Baba-oğul kafa kafaya verip bugünkü Netlog Lojistik Grubu’nun temelini oluşturan İntercombi’yi kurdu:

- 6 personel, 13 şoförle multimodal taşımacılığa başladık. Baktık zamanın çok ötesindeyiz, 2006’da kara nakliyesine döndük.

Derken Altın Marka’nın patronu Birol Altınkılıç, Şahap Çak’ı Murat Ülker’le buluşturdu:

- Murat Bey, Ülker Grubu’nun lojistik bölümü çok dağınık. Şahap Bey bu işleri çok iyi bilir.

Ülker, hemen karar verdi:

- Şahap Bey, lojistik işlerimiz size emanet.

Şahap Çak, Ülker’in depolarını gezdi, yüklenen TIR’ları, 1000’i aşkın çalışanı gördü, teklifini yaptı:

- Bize ortak olun, bu işi toparlayalım.

Ülker’e yüzde 45, Birol Altınkılıç’a yüzde 10 hisse verildi. Sonrasını Gökalp Çak’tan dinleyelim:

- Yıllık ciromuz 6 milyon Euro’dan 127 milyon Euro’ya çıktı. Yani, zıpladık.

2009’a kadar Ülker dışında pek iş alamadıklarını vurguladı:

- Şirketin adı Netlog’du ama piyasa Ülker diye biliyordu. 2009’da yüzde 90 hisseyi aldık. O sırada ciroda Ülker’in payı yüzde 85’ti. “Biz Netlog’uz” diye kendimizi anlatmaya başladık. 2013’te şirketin yüzde 100’ünü aldık, ciroda Ülker’in payı yüzde 70’ti. Bugün 2.5 milyar liralık ciroda Ülker’in payı yüzde 4.

Gökalp Çak, 1.5 yıl önce babasıyla görüşünü paylaştı:

- Tek başıma 40 bin kişinin çalıştığı, 5-6 milyar dolarlık şiket sahibi olmak istemem. Kurumsallaşmak için bir adım atalım.

Böylece Abraaj Grubu’yla görüşmelere başladı, geçen yıl temmuz ayı sonunda ortaklık imzası atıldı. Netlog, yeni hedefi belirledi:

- 3-4 yılda 2 milyar doları yakalarız.

Netlog’un 13-14 yıllık öyküsü, lojistik sektöründeki potansiyeli ortaya koyuyor...

3 BİN 950 ARACI, 27’Sİ YURTDIŞINDA 74 DEPOSU VAR

NETLOG Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak, grubun bazı verilerini sıraladı:

- Bugün 3 bin 950 taşıma aracımız, depolarda 1400 kaldırma aracımız var. 27’si yurt dışında, 74 depomuz var. Yurt içi depolar 22 ilde. Depoların toplam alanı 1.2 milyon metrekare.

SATIN ALMA YÖNETİMİ YAPIYOR

NETLOG Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, yaptıkları işi tanımladı:

- Lojistik, bir malın var oluşundan yok oluşuna kadar tüm hareketinin yönetilmesini kapsar.

Bir üst seviyeye geçtiklerini vurguladı:

- Satın alma yönetimi ile müşterinin maliyetini aşağı çekiyoruz. Dream’in restoranlarının satın almasını içki hariç yönetiyoruz. Shell istasyon marketlerinin satın alımları bizden geçiyor. Birçok büyük zincir marketin gıda taşımasına elimiz değmiştir.

39 ÜLKEYE DÜNYA MODASINI TAŞIYOR

NETLOG Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, babası Şahap Çak’a 2013 yılında planını açıkladı:

- Sadece Türkiye’de ve Türkiye bağlantılı işle 2 milyar dolarlık şirket olamayız.

2014’te TNT’nin moda taşımacılığı bölümü için harekete geçti:

- 125 milyon Euro cirosu olan TNT Fashion’u satın aldık. Aynı işi yapan Belçikalı bir şirketi de alıp birleştirdik. Adını Blackmann yaptık.

ABD ve Avrupa’nın 170 moda markasının ürünlerini 39 ülkeye taşıdıklarını belirtti:

- Yurt dışında 3 bin 500 personelimiz var. Blackmann’in cirosu 220 milyon Euro’yu geçti.

Yeni şirket alımı planlarını aktardı:

- İspanya ve Suudi Arabistan’da 2 şirket alacağız.

3’ÜNCÜ HAVALİMANINA KOMŞU LOJİSTİK PARK GELİYOR

GÖKALP Çak, 3’üncü havalimanına 3 kilometre mesafede 250 bin metrekare kapalı depolu bir lojistik park kuracaklarını belirtti:

- 480 bin metrekarelik alanda

200 milyon dolarlık yatırım mart ayında başlıyor. Türkiye’nin en büyük lojistik deposu olacak.