Pamuk çuvalından çıkanlar kaliteyi de makineyi de bozuyor

- Şanlıurfa pamuğu ile ilgili şikayetinizi paylaşır mısın?
Canpolat, özetledi:
- Şanlıurfa’dan aldığımız çuvallardan pamuğa karışmış jüt çıkıyor. Bu da pamuğun kalitesini bozuyor. Ucuza verilse bile pamuğu almak istemiyoruz.
Bahçıvan, 55 kişilik İSO meclis üyesi iş insanıyla birlikte kentte Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya’dan öğrendiği tarım ilacı sancısını kürsüden dile getirdi:
- Şanlıurfa’da satılan tarım ilaçlarının yüzde 50’si sahte imiş. Sahte tarım ilacı ile sağlıklı ürün elde edilebilir mi?
ŞUTSO Meclis Üyesi Mahmut Karadağ araya girdi:
- Haklısınız, şehrimizde pazara sunulan tarım ilaçlarının yarısı sahtedir.
İbrahim Halil Peltek, Karadağ’ın bulunduğu sektöre işaret etti:
- Mahmut Bey, önemli bir tarım ilacı mümessilidir. Sözleri bir itiraftır.
Bahçıvan, şu çağrıyı yaptı:
- Şanlıurfa pamuğunun üzerinden jüt ve sahte tarım ilacı lekesini kaldırmalıyız.
O anda İpek Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Şahintürk’ün İstanbul’da Prof. Abdullah İğci ve Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu’nun bulunduğu masadaki yakınmasını anımsadım:
- Yerli üründe kalite sorunu ve üretimden kaynaklanan açık birleşiyor, sektörümüz ABD, Yunanistan, Brezilya, Mısır, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Orta Afrika, Hindistan, Avustralya ve Meksika’dan pamuk ithal ediyor.
Şahintürk, Şanlıurfa pamuğu ile ilgili sıkıntıyı şöyle anlattı:
- Aslında pamuğun kalitesi tarladayken iyi. Ancak, tarladan çırçıra, paketlemeye kadar olan süreçte niteliksiz işgücü, bilinçsiz uygulamalar nedeniyle kalite bozuluyor.
Pamuk çuvallarından çıkan maddelere işaret etti:
- Pamuğa çoğunlukla çuval parçası (jüt) karışıyor. Onun dışında vidadan kabloya, bir sürü parçanın pamuk çuvalından çıktığını görüyoruz. Pamuktan çıkan bu parçalar, makinelerimize zarar veriyor.
Şahintürk, kısa süre önce Antalya’da ABD pamuğu ile ilgili verilen bir seminere katıldığını belirtti:
- ABD’den aldığımız her çuvalda kalite hiç değişmiyor. Çuvalların hepsinden aynı kalitede pamuk çıkıyor.
Türk pamuğundan bu istikrarı bulmanın pek mümkün olmadığını kaydetti:
- Her çuvalda ürün farklı kalitede çıkıyor. Aslında kalitenin bozuk olması üretimden değil, niteliksiz insan kaynağından kaynaklanıyor.
Şahintürk’le sohbetimizden bu ayrıntıları anımsadıktan sonra Bahçıvan’ın konuşmasını noktalarken verdiği mesajı not ettim:
- İSO olarak Şanlıurfa pamuğunun sahte tarım ilacı ve jüt ayıbına el koyuyoruz. Nir komisyon kuracağız, çözüm formülünü belirleyip, size destek olacağız.
İstanbul’a dönünce İlhan Şahintürk’ten Malatya’daki fabrikasında sergilediği “pamuk çuvalından çıkan parçalar”ın fotoğrafını istedim.
İSO’da kurulacak komisyonun bu fotoğrafı da incelemesinde yarar var...
GAZİANTEP 3 YILDA 3 MİLYAR DOLARA 150 FABRİKA DAHA YAPTI
İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) meclisinden 55 iş insanını “Anadolu Turu” sırasında Mine Özmen’in işlettiği Gaziantep HSVHN’da kentin Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ağırladı.
Adil Konukoğlu, Gaziantep’in hain darbe girişimi, Suriye’deki savaş, 500 bin mülteci yüküne rağmen atak tutumunu sürdürdüğünü şu veriyle ortaya koydu:
- Gaziantepli iş insanları 3 yılda 3 milyar dolarlık yatırım yaptı, 150 fabrika daha faaliyete geçti. Gaziantep’in son 12 aylık ihracatı 7.5 milyar dolar. 180 ülkeye ihracat yapıyoruz.
Abdülkadir Konukoğlu, kenti şu cümleyle özetledi:
- Gaziantep, Türkiye’den iki tık yukarıda...
Fatma Şahin, aynı mesajı şu cümle ile verdi:
- Rakamlarımız Türkiye’den daha iyi...
SÜPER LİG’E YÜKSELİŞTE KONUKOĞLU İMZASI VAR
GAZİANTEPSPOR Başkanlığı’nı yeni dönemde Mehmet Büyükekşi’ye devreden Adil Sani Konukoğlu’na başkanlığı neden bıraktığını sorduk, yanıtladı:
- Göreve geldiğimde, “Gaziantepspor’u Süper Lig’e çıkardığım gün başkanlığı bırakırım” dedim. Öyle de yaptım. Benden buraya kadar. Büyükekşi’ye ve Gaziantepspor’a desteğimizi her daim veririz.
Gaziantepspor’la ilgili şu rastlantıyı anlattı:
- 1979’da ilk Süper Lig’e yükselmeyi amcam Saip Konukoğlu döneminde yaşadık. 1989’da takım Süper Lig’e abim Abdülkadir Konukoğlu başkanken çıktı. 2019’da da Süper Lig’e çıkış bana nasip oldu.
Pamuk çuvalından çıkanlar kaliteyi de makineyi de bozuyor
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda kürsüden konuşurken toplantıya katılanlar arasından İSO Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Canpolat’a döndü:
- Şanlıurfa pamuğu ile ilgili şikayetinizi paylaşır mısın?
Canpolat, özetledi:
- Şanlıurfa’dan aldığımız çuvallardan pamuğa karışmış jüt çıkıyor. Bu da pamuğun kalitesini bozuyor. Ucuza verilse bile pamuğu almak istemiyoruz.
Bahçıvan, 55 kişilik İSO meclis üyesi iş insanıyla birlikte kentte Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya’dan öğrendiği tarım ilacı sancısını kürsüden dile getirdi:
- Şanlıurfa’da satılan tarım ilaçlarının yüzde 50’si sahte imiş. Sahte tarım ilacı ile sağlıklı ürün elde edilebilir mi?
ŞUTSO Meclis Üyesi Mahmut Karadağ araya girdi:
- Haklısınız, şehrimizde pazara sunulan tarım ilaçlarının yarısı sahtedir.
İbrahim Halil Peltek, Karadağ’ın bulunduğu sektöre işaret etti:
- Mahmut Bey, önemli bir tarım ilacı mümessilidir. Sözleri bir itiraftır.
Bahçıvan, şu çağrıyı yaptı:
- Şanlıurfa pamuğunun üzerinden jüt ve sahte tarım ilacı lekesini kaldırmalıyız.
O anda İpek Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Şahintürk’ün İstanbul’da Prof. Abdullah İğci ve Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu’nun bulunduğu masadaki yakınmasını anımsadım:
- Yerli üründe kalite sorunu ve üretimden kaynaklanan açık birleşiyor, sektörümüz ABD, Yunanistan, Brezilya, Mısır, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Orta Afrika, Hindistan, Avustralya ve Meksika’dan pamuk ithal ediyor.
Şahintürk, Şanlıurfa pamuğu ile ilgili sıkıntıyı şöyle anlattı:
- Aslında pamuğun kalitesi tarladayken iyi. Ancak, tarladan çırçıra, paketlemeye kadar olan süreçte niteliksiz işgücü, bilinçsiz uygulamalar nedeniyle kalite bozuluyor.
Pamuk çuvallarından çıkan maddelere işaret etti:
- Pamuğa çoğunlukla çuval parçası (jüt) karışıyor. Onun dışında vidadan kabloya, bir sürü parçanın pamuk çuvalından çıktığını görüyoruz. Pamuktan çıkan bu parçalar, makinelerimize zarar veriyor.
Şahintürk, kısa süre önce Antalya’da ABD pamuğu ile ilgili verilen bir seminere katıldığını belirtti:
- ABD’den aldığımız her çuvalda kalite hiç değişmiyor. Çuvalların hepsinden aynı kalitede pamuk çıkıyor.
Türk pamuğundan bu istikrarı bulmanın pek mümkün olmadığını kaydetti:
- Her çuvalda ürün farklı kalitede çıkıyor. Aslında kalitenin bozuk olması üretimden değil, niteliksiz insan kaynağından kaynaklanıyor.
Şahintürk’le sohbetimizden bu ayrıntıları anımsadıktan sonra Bahçıvan’ın konuşmasını noktalarken verdiği mesajı not ettim:
- İSO olarak Şanlıurfa pamuğunun sahte tarım ilacı ve jüt ayıbına el koyuyoruz. Nir komisyon kuracağız, çözüm formülünü belirleyip, size destek olacağız.
İstanbul’a dönünce İlhan Şahintürk’ten Malatya’daki fabrikasında sergilediği “pamuk çuvalından çıkan parçalar”ın fotoğrafını istedim.
İSO’da kurulacak komisyonun bu fotoğrafı da incelemesinde yarar var...
GAZİANTEP 3 YILDA 3 MİLYAR DOLARA 150 FABRİKA DAHA YAPTI
İSTANBUL Sanayi Odası (İSO) meclisinden 55 iş insanını “Anadolu Turu” sırasında Mine Özmen’in işlettiği Gaziantep HSVHN’da kentin Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ağırladı.
Adil Konukoğlu, Gaziantep’in hain darbe girişimi, Suriye’deki savaş, 500 bin mülteci yüküne rağmen atak tutumunu sürdürdüğünü şu veriyle ortaya koydu:
- Gaziantepli iş insanları 3 yılda 3 milyar dolarlık yatırım yaptı, 150 fabrika daha faaliyete geçti. Gaziantep’in son 12 aylık ihracatı 7.5 milyar dolar. 180 ülkeye ihracat yapıyoruz.
Abdülkadir Konukoğlu, kenti şu cümleyle özetledi:
- Gaziantep, Türkiye’den iki tık yukarıda...
Fatma Şahin, aynı mesajı şu cümle ile verdi:
- Rakamlarımız Türkiye’den daha iyi...
SÜPER LİG’E YÜKSELİŞTE KONUKOĞLU İMZASI VAR
GAZİANTEPSPOR Başkanlığı’nı yeni dönemde Mehmet Büyükekşi’ye devreden Adil Sani Konukoğlu’na başkanlığı neden bıraktığını sorduk, yanıtladı:
- Göreve geldiğimde, “Gaziantepspor’u Süper Lig’e çıkardığım gün başkanlığı bırakırım” dedim. Öyle de yaptım. Benden buraya kadar. Büyükekşi’ye ve Gaziantepspor’a desteğimizi her daim veririz.
Gaziantepspor’la ilgili şu rastlantıyı anlattı:
- 1979’da ilk Süper Lig’e yükselmeyi amcam Saip Konukoğlu döneminde yaşadık. 1989’da takım Süper Lig’e abim Abdülkadir Konukoğlu başkanken çıktı. 2019’da da Süper Lig’e çıkış bana nasip oldu.