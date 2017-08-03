Mizuho lider oldu Türk Eximbank 640 milyon dolar aldı

TÜRK Eximbank, 640 milyon dolarlık sendikasyon için yola çıktığında, 2015’te Türkiye’de Tekstikbank’ı alıp faaliyete geçen Çinli ICBC devreye girdi:

- Bu sendikasyonun koordinasyonunu biz yapalım.

Türk Eximbank CEO’su Adnan Yıldırım ve ekibi yanıtladı:

- Japon Mizuho Bank’la geçmişten gelen bağlarımız var. Liderliği onların yapması uygun olacak. Belki bir sonraki sendikasyon için sizin liderliğinizde borçlanmaya gideriz.

Yıldırım, Londra’da Mizuho Bank’ın koordinasyonunda 23 bankanın Türk Eximbank’a açtığı 640 milyon dolarlık anlaşmaya imza koyarken koşulları düşündü:

- 1 yıl vadeli bu krediyi 9 Avrupa, 8 Uzakdoğu, 2 Körfez ülkesi ve 4 Türk bankasından alıyoruz. Kredinin Euro dilimi için faiz EURIBOR artı 90, dolar dilimi için LIBOR artı 100 baz puan oldu. Bu, mart ayındaki sendikasyon işlemimize göre daha düşük maliyet anlamına geliyor.

Kredinin yenilenme oranına dikkat etti:

- Bu sendikasyona temmuz ayında vadesi dolan kredi için çıkmıştık. Sendikasyon kredimiz yüzde 110 oranında yenilenmiş oldu. Bu işlemle 2017 başından beri çıktığımız 3’üncü Euro sendikasyonu gerçekleştirmiş olduk. Yılbaşından buyana sendikasyonlardan 1.3 milyar dolar fon sağladık.

Yıldırım, imza töreninde şu mesajı verdi:

- Yılbaşından buyana 811 milyon dolar ikili ticari kredi, 587 milyon dolar da uluslar üstü finansal kuruluşlardan destek sağladık. 2017 başından buyana dışarıdan sağladığımız kaynak 2.7 milyar doları buldu. Söz konusu kaynaklar, 1 yıldan 22 yıla kadar uzanan geniş bir vade yelpazesinde sağlandı.

İmza sonrası bir de Çin’den kredi bilgisi paylaştı:

- China Development Bank’tan 200 milyon dolar kredi aldık. Bu kredinin vadesi 3 yıl olarak belirlendi. Ayrıca, son aylarda Çin bankaları ile geliştirilen ilişkilerimiz kapsamında 500 milyon dolar tutarında orta ve uzun vadeli kaynak sağladık.

O sırada danışmanı Gülçinay Mumcu, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yeni açıkladığı veriyi aktardı:

- Temmuz ayında ihracatımız yüzde 31.2 arttı.

Yıldırım, sözünü şu mesajla noktaladı:

- Başta ihracat olmak üzere ülkemize döviz kazandırıcı faaliyetlere destek vermek için seferber olmuş durumdayız.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa’yla aramızdaki “gergin hava”ya rağmen Türk Eximbank’ın iyi koşullarda borçlanabilmesi, ekonomik ilişkilerin o havadan şimdilik çok etkilenmediğini gösteriyor.

Borç veren bankaların temsilcileri siyasi soruları ön plana koysa da, “Türk Eximbank’ın batık oranı sıfıra yakın” diyerek kredi musluğunu açık tutuyor.

UK EXPORT FINANCE İLE 3’ÜNCÜ ÜLKE PLANI

TÜRK Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Londra’da Birleşik Krallık ihracat finansman kuruluşu UK Export Finance (UKEF) ile anlaşma imzaladı. UKEF adına CEO’su Louis Taylor’ın imza koyduğu anlaşmada şu detaylar var:

- Türk ve Birleşik Krallık firmalarının üçüncü ülkelerde ortak üstlenecekleri projelere iki kuruluş arasında garanti, kontrgaranti ve reasürans vasıtasıyla ortak finansman sağlanacak.

- Türk ve Birleşik Krallık’ta yerleşik firmaların ortaklıklar kurarak ihalelere katılmaları teşvik edilecek ve daha esnek yapıda bir finansman paketi sunulabilecek.