Bursları 40 milyon lirayı buluyor, 20 lira fark liste dışı bırakıyor

- Başvuran öğrencilerin hepsi kriterlerimize uyuyor. Ailelerin yıllık geliri üst sınırını 30 bin lira düşünelim.

Rona Yırcalı başkanlığındaki yönetim kurulu, TEV Genel Müdürü Yıldız Günay ve ekibi burs bütçesine baktı:

- 100 milyon liralık bütçemizin 30-40 milyon lirasını burslar oluşturuyor.

Yıllık aile geliri üst sınırı 30 bin lira olunca bursa hak kazanacak öğrenci sayısının bütçeyi aştığı görüldü:

- Yıllık aile gelirinde üst sınırı 17 bin lira olsun.

Elektronik değerlendirme sonrası başvuranların yüzde 45’i mülakata çağırıldı:

- 20 bini aşkın öğrenci ile mülakat yapıldı.

Yıldız Günay, liste dışı kalanlara baktı:

- Maalesef ailesinin yıllık geliri burs listesine en son girebilenden 20-30 lira fazla diye şansını kaybeden öğrenciler oldu.

Günay, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ile birlikte sohbet ederken burs temel kriterlerini yineledi:

- “Başarı”ya ve maddi olarak “en çok ihtiyacı olan”a bakıyoruz.

Yırcalı, TEV’in 50 yılı geride bıraktığını anımsattı, Günay sürdürdü:

- Yurt içinde 250 bin, yurt dışında 7 bin öğrenciye burs verdik.

Yırcalı, yaptırılan eğitim kurumlarının altını çizdi:

- Milli Eğitim’e bugüne kadar 30 eğitim kurumu bağışladık. Ayrıca kız yurtlarına önem veriyoruz.

Günay, geçen yılki bağışlara değindi:

- Geçen yıl mal varlığını tümüyle TEV’e bırakan 63 bağışçımız oldu.

Yırcalı araya girdi:

- Bireysel bağışçılardan gayrimenkul ve hisse senedi geliyor. Kurumsal bağışçı sayısını artırmaya çalışıyoruz.

Bu noktada Mustafa Koç’u rahmetle anıp ekledi:

- Rahmetli Mustafa adına yapılan bağış, 2.5 milyon lirası çelenk olmak üzere toplam 10 milyon lirayı buldu.

Günay, şu veriyi paylaştı:

- “Mustafa Koç Fonu”ndan meslek lisesi öğrencisi 300 kızımız burs alıyor.

Yırcalı, yurt dışında oluşan işbirliklerine işaret etti:

- Singapur, Almanya, İngiltere ve Fransa’dan bazı kurumlar Türkiye’den burslu öğrencileri TEV üzerinden belirliyor. Örneğin, Singapur’da 75 öğrencimiz burslu okuyor. Almanya’ya bu yıl 45 öğrenci seçilecek.

Günay, İstanbul Ümraniye’de inşaatı devam eden bir okula değindi:

- Vasiyet bağışıyla “Uğuz Tarık Demirağ Raylı Sistemler Teknik Meslek Lisesi” yapıyoruz. Vasiyette “meslek lisesi” vardı. “Raylı sistemler”i biz ekledik.

TEV, 50 bine yakın başvurudan, 2 bin öğrenciyi yeni bursiyer olarak alabiliyor...

Yönetiminde olduğum Malatya Eğitim Vakfı’nda (MEV) da başvuru artışını görüyorum...

Kısacası, vakıflara daha çok bağış yapmak gerekiyor...

İKİ HİLTON YAPIYOR 400 MİLYON LİRALIK PROJE YÜRÜTÜYOR

ALAÇATI Ot Festivali için İzmir’e yolum düştüğünde meslektaşım Bülent Zarif, Kuzu Holding CEO’su Selim Kuzu ile tanıştırınca Kuzu Holding’in internet sitesine girdim, kısa öyküsüne baktım:

- Eğitimini Almanya ve İsviçre’de tamamladı. 2000 yılında Allianz Grubu’nda çalışmaya başladı. 2003’te BAC Alternative Investment Funds Atlanta’da yönetim kurulu üyesi oldu. Fonlardaki görevi sırasında 5 milyar Euro’luk projeye imza koyan ekip içinde yer aldı.

Türkiye’de faaliyete başlama tarihini sordum, anlattı:

- 2011’de Türkiye’de gayrimenkul sektörüne girdik. İlk projemizi 2012’de geliştirdik. 5 yılda 500 milyon liralık proje yaptık.

Çeşme ve Urla’da inşaatı süren projelerini gezerken sürdürdü:

- Çeşme ve Urla’da toplam 3 projemiz sürüyor. Ayrıca Çanakkale ve Eskişehir’de Hilton markasıyla işletilecek iki otel yapıyoruz. Yürüyen projelerimiz 400 milyon lirayı buluyor.

Urla’daki şantiyesinde sohbet ederken, sektöre bakışını paylaştı:

- Biz inşaat yapmıyoruz, gayrimenkul geliştiriyoruz. Türkiye’de özellikle geçmişte gayrimenkule hep rant odaklı bakılmış. Konsept ve yaşam kalitesi ikinci planda kalmış.

Türkiye’de “rant odaklı” olmayan proje var mıdır acaba?

BİR AVUÇ KEMİK TOZU 1 MİLYON LİRA

DTİ İmplant Sistemleri Genel Müdürü Talat Buğur, 10 gün önce şu mesajı gönderdi:

- TÜBİTAK’ta ürettiğimiz ürünler ABD’den FDA onayı aldı. ABD’ye ihracata başlayacağız.

Bordeaux II Üniversitesi doktoralı diş hekimi Talat Buğur’u iki yıl önce Katar’daki fuarda tanıdım. TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Orhan Çömlek, karşısına oturttu, Buğur anlattı:

- 2000 yılında Çekmeköy’de kurduğum DTİ İmplant Sistemleri A.Ş., şu anda TÜBİTAK MARTEK’te Avrupa’nın sayılı implant fabrikaları arasında.

Ürünlerinin özelliğine değindi:

- Doğal diş köküne en yakın formda, çene kemiği ile uyumlu, başarılı bağlantı sistemiyle dünya standartlarında implant üretiyoruz.

Buğur, geçtiği son notta ihracatını anımsattı:

- 23 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hollanda Nijmegen’de biyoteknoloji ve doku mühendisliği Ar-Ge merkezi kurdum.

İsviçre’de diş implantı ve kemik tozu merkezinin inşaat aşamasında olduğunu belirtti:

- Türkiye son 10 yılda kemik tozu (bone graft material) ithalatına 1 milyar dolar ödedi. DTİ İmplant önderliğinde Türkiye-Hollanda-Almanya-İsviçre konsorsiyumu kurdum. Bir avucu 1 milyon lira olan bu ürünü üreteceğiz.