250 milyon Euro yatırdı ‘mega yat bakım üssü’ olacak

- Via Properties, yap-işlet-devret modeliyle üstlendiği marina ve tesisleri hızla bitirme aşamasına geldi. Marinayı ihale aşamasına getirmemiz 3.5 sürmüştü. İnşaat hızlı ilerledi.
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’tan aldığı kutlama mesajını paylaşmıştı:
- Türkiye’nin en erken biten marina projesi oldu...
Viaport Marina, AVM, Aslan Park ve Akvaryum’u Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar’la dolaşırken, Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’yla 2015 başında yaptığımız sohbeti anımsadım. Bayraktar, söze marinadan girdi:
- Viaport Marina projesine 2014’te başladık. 15 ayda açtık. Marinamız mega yatların bakım, onarım üssü olmaya aday.
Marinanın sorumlusunu aradı, aldığı yanıtı aktardı:
- Şu anda bakımda olan yatlardan birinin değeri 100 milyon Euro. Fransa, İtalya, Yunanistan, Rusya’dan mega yatlar bakıma geliyor. Bu hareketlilik, Tuzla’ya yarıyor.
Bakım işini Tuzla’daki tersanelerin de yaptığını vurguladı:
- Marina ortamı mega yatlar için daha çekici hale geliyor. Bakıma gelen yatların personeli de günlerce burada harcama yapıyor.
Marinanın kapasitesini sordum, yanıtladı:
- 750 yatlık bağlama kapasitemiz var. Şu anda doluluk yüzde 70.
Grubun Via Fuar adlı şirketine işaret etti:
- Burada “Boat Show Eurasia-Deniz” fuarı düzenlemeye başladık. Yani, projemizin fuar alanı da var.
Alışveriş ve yeme-içme alanlarının bulunduğu bölüme dikkat çekti:
- Projenin toplam alanı 500 bin metrekare. Alışveriş-yeme içme alanlarının bulunduğu bölüm, denize 500 metre uzanıyor. Dolgu değil, kazıklar üzerindeyiz. Biz denize girdik, suyu içimize aldık.
Projenin tepeden fotoğrafını gösterdi:
- Yüzde 90’ı tamamlandı. Aylık ortalama 1.5 milyon ziyaretçiye ulaştık. Projenin son bölümü devremülk gibi çalışacak otel olacak. Otel denize doğru uzanacak.
Bu noktada Viaport Asya’yı örnek gösterdi:
- Viaport Asya’ya yılda 25 milyon ziyaretçi giriyor. Metrekare verimliliğinde Türkiye’de birinciyiz. Birçok markanın Türkiye’de en çok satış yapan mağazaları Viaport Asya’da yer alıyor.
Markalardan bazılarını sıraladı:
- Mavi, LC Waikiki, US Polo, Koton, Simit Sarayı... Hepsi en çok ciroyu Viaport Asya’da yapıyor.
Bu iddiasını perçinlemek için Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukçu’yu aramamı rica etti, aradım, yanıtı şu oldu:
- Atatürk Havalimanı hariç, en yüksek ciroyu Viaport Asya’da elde ediyoruz.
Viaport Asya’daki perakendecilerin yıllık cirosunu merak ettim, paylaştı:
- Yıllık ciro 1 milyar lirayı buluyor, 3 bin kişi istihdam ediliyor.
Gündemlerinde yeni proje olup olmadığını sordum, şu yanıtı verdi:
- Önceliğimiz Viaport Marina’yı bitirmek. Burası bizim bebeğimiz. Önce onu büyütmemiz gerekiyor.
Viaport Marina, AVM, fuar, Aslan Park, Akvaryum, Tema Park gibi alanlarıyla birlikte 2 bin kişiyi istihdam ediyor.
750 yatlık marina, bölgenin “mega yat bakım üssü” hedefine ulaşırsa, ülkeye döviz geliri sağlayacak...
İSTESEM THY’Yİ ELİMDE ‘OYUNCAK GİBİ’ TUTARDIM
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Kazım Kılınç’ın Turcomoney Dergisi’nin ödül töreninde AK Parti’nin ilk iktidar döneminden, Ulaştırma Bakanlığı görevinin ilk aşamasından anısını anlattı:
- Türk Hava Yolları (THY), o tarihte (2002) 55 uçakla 60 noktaya uçuyor, zarar ediyordu. THY’nin yüzde 51’ini halka açılma yoluyla özelleştirip, özel şirket statüsüne geçmesini gündeme getirdim.
Bu kararına o dönemin THY yönetiminin itiraz ettiğini belirtti:
- Hemen Başbakanımıza (Tayyip Erdoğan) ve Cumhurbaşkanımıza (Abdullah Gül) gittiler, “Bu karar bizi batırır” diye anlattılar.
Erdoğan ve Gül’ün kendisini çağırıp, konuyu sorduğunu kaydetti:
- Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza, “THY’nin durumu iyi değil. Bir şeyler yapmazsak zaten batacak. Benim gündeme getirdiğim formül yeni bir umut ışığı olur. Özel sektörle rekabet edebilir hale gelir” dedim.
O günlerdeki bir Çin seyahatini anımsadı:
- Çin’den döneceğim sırada THY’nin uçağı arızalandı, arkadaşlar “THY bir başka uçak gönderecek, o uçak buradaki yolcuları alacak” dediler. Ben de, “Uçak burada tamir edilemiyor mu?” diye sordum.
Sorusuna aldığı yanıtı aktardı:
- THY’den arkadaşlar, uçağın arızalı parçası için ihale açılması gerektiğini, tamirin o nedenle zaman alacağını söyledi. Böyle bir mevzuat ve tempo içinde THY’nin iyi çalışması, büyümesi mümkün mü? Böyle bir işletmecilik olabilir mi?
THY’nin o haliyle kalmasının Bakan olarak kendisine daha çok ayrıcalık anlamına geldiğini vurguladı:
- İstesem THY’yi o haliyle elimde “oyuncak gibi” tutardım. Daha “fiyakalı” olurdum. Yapmadım, THY’nin yüzde 51’ini halka açıp, özel şirket statüsüne geçişini sağladık.
THY’nin bugün ulaştığı noktaya işaret etti:
- THY bugün 500’e yakın uçakla dünyada 340 noktaya uçuyor. Avrupa’da 2’nci, dünyada 7’nci.
Ardından şu mesajı verdi:
- Kendimizi dönüştüremezsek, gelecek fırsatları kaçırırız...
250 milyon Euro yatırdı ‘mega yat bakım üssü’ olacak
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Ocak 2015’te buluştuğumuzda ilçedeki iddialı projeyi gündeme getirmişti:
- Via Properties, yap-işlet-devret modeliyle üstlendiği marina ve tesisleri hızla bitirme aşamasına geldi. Marinayı ihale aşamasına getirmemiz 3.5 sürmüştü. İnşaat hızlı ilerledi.
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’tan aldığı kutlama mesajını paylaşmıştı:
- Türkiye’nin en erken biten marina projesi oldu...
Viaport Marina, AVM, Aslan Park ve Akvaryum’u Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar’la dolaşırken, Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’yla 2015 başında yaptığımız sohbeti anımsadım. Bayraktar, söze marinadan girdi:
- Viaport Marina projesine 2014’te başladık. 15 ayda açtık. Marinamız mega yatların bakım, onarım üssü olmaya aday.
Marinanın sorumlusunu aradı, aldığı yanıtı aktardı:
- Şu anda bakımda olan yatlardan birinin değeri 100 milyon Euro. Fransa, İtalya, Yunanistan, Rusya’dan mega yatlar bakıma geliyor. Bu hareketlilik, Tuzla’ya yarıyor.
Bakım işini Tuzla’daki tersanelerin de yaptığını vurguladı:
- Marina ortamı mega yatlar için daha çekici hale geliyor. Bakıma gelen yatların personeli de günlerce burada harcama yapıyor.
Marinanın kapasitesini sordum, yanıtladı:
- 750 yatlık bağlama kapasitemiz var. Şu anda doluluk yüzde 70.
Grubun Via Fuar adlı şirketine işaret etti:
- Burada “Boat Show Eurasia-Deniz” fuarı düzenlemeye başladık. Yani, projemizin fuar alanı da var.
Alışveriş ve yeme-içme alanlarının bulunduğu bölüme dikkat çekti:
- Projenin toplam alanı 500 bin metrekare. Alışveriş-yeme içme alanlarının bulunduğu bölüm, denize 500 metre uzanıyor. Dolgu değil, kazıklar üzerindeyiz. Biz denize girdik, suyu içimize aldık.
Projenin tepeden fotoğrafını gösterdi:
- Yüzde 90’ı tamamlandı. Aylık ortalama 1.5 milyon ziyaretçiye ulaştık. Projenin son bölümü devremülk gibi çalışacak otel olacak. Otel denize doğru uzanacak.
Bu noktada Viaport Asya’yı örnek gösterdi:
- Viaport Asya’ya yılda 25 milyon ziyaretçi giriyor. Metrekare verimliliğinde Türkiye’de birinciyiz. Birçok markanın Türkiye’de en çok satış yapan mağazaları Viaport Asya’da yer alıyor.
Markalardan bazılarını sıraladı:
- Mavi, LC Waikiki, US Polo, Koton, Simit Sarayı... Hepsi en çok ciroyu Viaport Asya’da yapıyor.
Bu iddiasını perçinlemek için Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukçu’yu aramamı rica etti, aradım, yanıtı şu oldu:
- Atatürk Havalimanı hariç, en yüksek ciroyu Viaport Asya’da elde ediyoruz.
Viaport Asya’daki perakendecilerin yıllık cirosunu merak ettim, paylaştı:
- Yıllık ciro 1 milyar lirayı buluyor, 3 bin kişi istihdam ediliyor.
Gündemlerinde yeni proje olup olmadığını sordum, şu yanıtı verdi:
- Önceliğimiz Viaport Marina’yı bitirmek. Burası bizim bebeğimiz. Önce onu büyütmemiz gerekiyor.
Viaport Marina, AVM, fuar, Aslan Park, Akvaryum, Tema Park gibi alanlarıyla birlikte 2 bin kişiyi istihdam ediyor.
750 yatlık marina, bölgenin “mega yat bakım üssü” hedefine ulaşırsa, ülkeye döviz geliri sağlayacak...
İSTESEM THY’Yİ ELİMDE ‘OYUNCAK GİBİ’ TUTARDIM
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Kazım Kılınç’ın Turcomoney Dergisi’nin ödül töreninde AK Parti’nin ilk iktidar döneminden, Ulaştırma Bakanlığı görevinin ilk aşamasından anısını anlattı:
- Türk Hava Yolları (THY), o tarihte (2002) 55 uçakla 60 noktaya uçuyor, zarar ediyordu. THY’nin yüzde 51’ini halka açılma yoluyla özelleştirip, özel şirket statüsüne geçmesini gündeme getirdim.
Bu kararına o dönemin THY yönetiminin itiraz ettiğini belirtti:
- Hemen Başbakanımıza (Tayyip Erdoğan) ve Cumhurbaşkanımıza (Abdullah Gül) gittiler, “Bu karar bizi batırır” diye anlattılar.
Erdoğan ve Gül’ün kendisini çağırıp, konuyu sorduğunu kaydetti:
- Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza, “THY’nin durumu iyi değil. Bir şeyler yapmazsak zaten batacak. Benim gündeme getirdiğim formül yeni bir umut ışığı olur. Özel sektörle rekabet edebilir hale gelir” dedim.
O günlerdeki bir Çin seyahatini anımsadı:
- Çin’den döneceğim sırada THY’nin uçağı arızalandı, arkadaşlar “THY bir başka uçak gönderecek, o uçak buradaki yolcuları alacak” dediler. Ben de, “Uçak burada tamir edilemiyor mu?” diye sordum.
Sorusuna aldığı yanıtı aktardı:
- THY’den arkadaşlar, uçağın arızalı parçası için ihale açılması gerektiğini, tamirin o nedenle zaman alacağını söyledi. Böyle bir mevzuat ve tempo içinde THY’nin iyi çalışması, büyümesi mümkün mü? Böyle bir işletmecilik olabilir mi?
THY’nin o haliyle kalmasının Bakan olarak kendisine daha çok ayrıcalık anlamına geldiğini vurguladı:
- İstesem THY’yi o haliyle elimde “oyuncak gibi” tutardım. Daha “fiyakalı” olurdum. Yapmadım, THY’nin yüzde 51’ini halka açıp, özel şirket statüsüne geçişini sağladık.
THY’nin bugün ulaştığı noktaya işaret etti:
- THY bugün 500’e yakın uçakla dünyada 340 noktaya uçuyor. Avrupa’da 2’nci, dünyada 7’nci.
Ardından şu mesajı verdi:
- Kendimizi dönüştüremezsek, gelecek fırsatları kaçırırız...