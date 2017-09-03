Üçlükler gecesi

ANLAYAMADIĞIM şey Avrupa Şampiyonası oynanıyor FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel ortalarda yok. Demirel’in enkazı yabancı sayısından dolayı kısıtlı kadrolu milli takım, yine Demirel’in idaresindeki hakemlerin sürekli aleyhimize çaldığı düdüklerine rağmen direniyor. Sayesinde evimizde sığınmacı gibiyiz!

Grubun en zayıf halkası Büyük Britanya karşısında; sete set hücuma oturduğumuzda dört kısayla oynadığımızdan ve doğru dürüst oyun kurucumuz olmadığından ‘koş koş at, geçiş oyunlarıyla kolay sayı bul ve hücumunu baskılı savunmayla tam sahada başlatarak onların hata toplarını avantajına kullan’ formatında oynadık dün akşam.

ÇEMBER BİZİ SEVDİ

Onlar da açık alanı sevdiklerinden maç baştan sona yangın yerinde ‘atan kazanır’ şeklindeydi. Başta kısa süreli tutukluk yaşadıktan sonra içeride gecenin adamı Semih’i yoğun kullanmayı akıl edince tempomuzu bularak rahatladık. Yüksek isabetli üçlüklerle vurup gitmemize müsaade etmeden aynı silahla karşılık verdiler. İki taraf da alan savunması yapınca olay iyice kızıştı.

16 fark yakaladıktan sonra maçın sonuna doğru ritmimizi kaybedip galibiyeti tehlikeye atmamıza rağmen, isabet kredimizden yiyerek; skorun efendileri Furkan Korkmaz ve 7 üçlük atan Melih Mahmutoğlu’nun katkılarıyla sıralama umutlarını Sırbistan maçına taşıyan taraf olduk.