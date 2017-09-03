MENÜ
Hürriyet>Yazarlar>Ünal Özüak>Üçlükler gecesi
"Ünal Özüak" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ünal Özüak" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ünal Özüak

Ünal Özüak

Üçlükler gecesi

3 Eylül 2017

ANLAYAMADIĞIM şey Avrupa Şampiyonası oynanıyor FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel ortalarda yok. Demirel’in enkazı yabancı sayısından dolayı kısıtlı kadrolu milli takım, yine Demirel’in idaresindeki hakemlerin sürekli aleyhimize çaldığı düdüklerine rağmen direniyor. Sayesinde evimizde sığınmacı gibiyiz!

Grubun en zayıf halkası Büyük Britanya karşısında; sete set hücuma oturduğumuzda dört kısayla oynadığımızdan ve doğru dürüst oyun kurucumuz olmadığından ‘koş koş at, geçiş oyunlarıyla kolay sayı bul ve hücumunu baskılı savunmayla tam sahada başlatarak onların hata toplarını avantajına kullan’ formatında oynadık dün akşam.

ÇEMBER BİZİ SEVDİ

Onlar da açık alanı sevdiklerinden maç baştan sona yangın yerinde ‘atan kazanır’ şeklindeydi. Başta kısa süreli tutukluk yaşadıktan sonra içeride gecenin adamı Semih’i yoğun kullanmayı akıl edince tempomuzu bularak rahatladık. Yüksek isabetli üçlüklerle vurup gitmemize müsaade etmeden aynı silahla karşılık verdiler. İki taraf da alan savunması yapınca olay iyice kızıştı.

16 fark yakaladıktan sonra maçın sonuna doğru ritmimizi kaybedip galibiyeti tehlikeye atmamıza rağmen, isabet kredimizden yiyerek; skorun efendileri Furkan Korkmaz ve 7 üçlük atan Melih Mahmutoğlu’nun katkılarıyla sıralama umutlarını Sırbistan maçına taşıyan taraf olduk.

X
﻿
Ünal Özüak Ünal ÖzüakTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri