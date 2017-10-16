Fenerbahçe şaşırttı

Ancak, yeni transferleri Melli, Thompson ve Guduric’den beklediğini alamayan Fenerbahçe, 10 yeni oyunculu Anadolu Efes’i teslim alamadı.

29 sayısı ve üstün zekasıyla giderek McCollum takımı haline gelen ev sahibi, bu oyuncunun ve Ledo’nun sayılarıyla maçı kafa kafaya götürürken, Melih üçlükleriyle takımı adına sert savunma arası gediklerini buldu. Obradovic geceyi lehine çevirecek doğru 5’i bir türlü bulamadı. Fenerbahçe, üstün olduğu boyalı alanı kullanmamakta ısrar ederek Efes’in işini kolaylaştırdı.

POTA ALTI KUTSALDIR

İsabeti de iyi olmayan Fenerbahçe’yi, delici kısalarını kullanma hamlesi maçta tuttu. İkinci yarıda çift uzunlu 5’iyle üçlük etkinliğini boyalı alana olgun hücumlarla yansıtan Anadolu Efes, araya 10 sayılık fark koydu ve bir daha skoru bırakmadı. Fenerbahçe bu bölümde hücumda akıcılık sağlayamadı ve çemberden uzak kaldı.

Sarı lacivertlilerin son çeyrekteki yerli oyuncular ve deneyimli isimlerle şok geri dönüş gayreti ortalığı kızıştırmasına rağmen, makus kaderini değiştiremeden pota altı gerçeğiyle yüzleşti son şampiyon.