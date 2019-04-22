Elektriğe çarpılmayalım

Geçen hafta Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’yu dinleme imkanım oldu.
Tofaş’ın yenilenen akademi binasında, BUSİAD’ın Çekirge Toplantısı’nın konuğuydu.
Haliyle, Türk ve dünya otomotiv sanayinin bulunduğu yeri ve geleceğine ilişkin öngörülerini aktardı. Gazetelerde okumuşsunuzdur. Uygun fiyatlı otomobil satışlarının iyi gittiğini ‘tanzim satış’ benzetmesiyle dile getirdi. Türk otomotiv sektörünün iç pazarda gelişmesi gerektiğini ifade etti. Bunlar tamam.
Sektörün geleceğine ilişkin sözlerinden biraz bahsedelim. Malum otomotivde artık elektrikli ve otonom araçlar gündemde. Eroldu, burada biraz daha temkinli. İki noktaya dikkat çekiyor. İlki elektrikli otomobillerde kullanılacak elektriğin kaynağı. Eroldu, eğer elektrik üretimi temiz kaynaklardan, hidroelektrik santralleri, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan değilse, elektrikli araçların çevresel etkilerinin sınırlı olacağını ve buna genel elektrik üretimi açısından bakılması gerektiğini ifade ediyor. İkincisi ise bu alanda daha uzun vadeli çözümden yana. Eroldu, bugünden yarına elektrikli otomobile geçilmesi halinde, sektörde ciddi bir sorun yaşanabileceğini kaydediyor.
Eroldu, otomotivde dönüşüm sonrasında işlerin çok daha zor olacağını da belirterek, şunları söylüyor:
“Geleceğin otomobillerinde, radyatör, egzoz, belki direksiyon olmayacak. Yan sanayi bunları düşünmeli. Belli bir işgücü kaybı olacak. Bu politikalar iyi düşünülmeli. Belki fabrikaların kapanması anlamına gelecek. Bu süreçleri hızlandırmak da, bazı işkollarını ortadan kaldıracak.“
Eroldu’ya göre, sadece onlarda değil üstelik, servisler, oto sanayideki tamirhaneler de zarar görebilecek. Çok da haklı. Bu işlerin bir plan dahilinde olması gerkiyor. İçten yanmalı motorlu araçların yerine koyacağınız şeyin götürülerini de hesaba katmanız gerekiyor.
Gazetemiz de, bu sözlerin önemini gördüğü için manşete taşımıştı haberi. Evet, geleceğin otomobilini konuşurken bazı şeyleri pas geçmemeliyiz. Yeni ulaşım imkanı yaratırken, tam bir analiz yapılması gerekir. İç pazarı 2 milyona çıkartmadan atılacak adımlar ancak pastadan daha büyük pay alma mücadelesi olur. Amaç, pastayı büyütmek olmalı. Kişi başına düşen milli gelirin 10 bin dolar sınırının çok üstüne çıkması gerekiyor. Aksi halde hala 65 bin liralık otomobilleri konuşur olacağız. Zaten Eroldu’ya göre bu yıl iç pazar satış rakamının 360-420 bin bandında olması bekleniyor. Bunun acilen yukarı çıkarılması gerekli; çünkü otomotiv gerçekten çok fazla insana istihdam yaratma kapasitesi olan bir sektör.
Umarım Eroldu’nun tespitleri gerekli yerlerde yankısını bulur.
Kalın sağlıcakla.
Elektriğe çarpılmayalım
Geçen hafta Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’yu dinleme imkanım oldu.
Tofaş’ın yenilenen akademi binasında, BUSİAD’ın Çekirge Toplantısı’nın konuğuydu.
Haliyle, Türk ve dünya otomotiv sanayinin bulunduğu yeri ve geleceğine ilişkin öngörülerini aktardı. Gazetelerde okumuşsunuzdur. Uygun fiyatlı otomobil satışlarının iyi gittiğini ‘tanzim satış’ benzetmesiyle dile getirdi. Türk otomotiv sektörünün iç pazarda gelişmesi gerektiğini ifade etti. Bunlar tamam.
Sektörün geleceğine ilişkin sözlerinden biraz bahsedelim. Malum otomotivde artık elektrikli ve otonom araçlar gündemde. Eroldu, burada biraz daha temkinli. İki noktaya dikkat çekiyor. İlki elektrikli otomobillerde kullanılacak elektriğin kaynağı. Eroldu, eğer elektrik üretimi temiz kaynaklardan, hidroelektrik santralleri, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan değilse, elektrikli araçların çevresel etkilerinin sınırlı olacağını ve buna genel elektrik üretimi açısından bakılması gerektiğini ifade ediyor. İkincisi ise bu alanda daha uzun vadeli çözümden yana. Eroldu, bugünden yarına elektrikli otomobile geçilmesi halinde, sektörde ciddi bir sorun yaşanabileceğini kaydediyor.
Eroldu, otomotivde dönüşüm sonrasında işlerin çok daha zor olacağını da belirterek, şunları söylüyor:
“Geleceğin otomobillerinde, radyatör, egzoz, belki direksiyon olmayacak. Yan sanayi bunları düşünmeli. Belli bir işgücü kaybı olacak. Bu politikalar iyi düşünülmeli. Belki fabrikaların kapanması anlamına gelecek. Bu süreçleri hızlandırmak da, bazı işkollarını ortadan kaldıracak.“
Eroldu’ya göre, sadece onlarda değil üstelik, servisler, oto sanayideki tamirhaneler de zarar görebilecek. Çok da haklı. Bu işlerin bir plan dahilinde olması gerkiyor. İçten yanmalı motorlu araçların yerine koyacağınız şeyin götürülerini de hesaba katmanız gerekiyor.
Gazetemiz de, bu sözlerin önemini gördüğü için manşete taşımıştı haberi. Evet, geleceğin otomobilini konuşurken bazı şeyleri pas geçmemeliyiz. Yeni ulaşım imkanı yaratırken, tam bir analiz yapılması gerekir. İç pazarı 2 milyona çıkartmadan atılacak adımlar ancak pastadan daha büyük pay alma mücadelesi olur. Amaç, pastayı büyütmek olmalı. Kişi başına düşen milli gelirin 10 bin dolar sınırının çok üstüne çıkması gerekiyor. Aksi halde hala 65 bin liralık otomobilleri konuşur olacağız. Zaten Eroldu’ya göre bu yıl iç pazar satış rakamının 360-420 bin bandında olması bekleniyor. Bunun acilen yukarı çıkarılması gerekli; çünkü otomotiv gerçekten çok fazla insana istihdam yaratma kapasitesi olan bir sektör.
Umarım Eroldu’nun tespitleri gerekli yerlerde yankısını bulur.
Kalın sağlıcakla.