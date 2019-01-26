Beşi birden...

‘Yabancı Dilde En İyi Film’ adayı ‘Kefernahum’, yerli komedi ‘Aslı Gibidir’, sömestr tatilindeki miniklere seslenen ‘Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya’, çok tutmuş Fransız filmi ‘Can Dostum’un Amerikan versiyonu ‘Olacak İş Değil’ ve romantik komedi ‘Zaman Yolcuları’... Bu hafta salonları bu beş film şenlendiriyor...
Doğmaz olaydım...
Haftanın yenilerinden ‘Kefernahum’ (‘Capharnaüm’), Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki’nin imzasını taşıyor. Film, hayata isyan eden 12 yaşındaki küçük bir çocuğun acı hikâyesine odaklanıyor. Beyrut’ta yoksulluk, çaresizlik ve şiddet içinde büyüyen Zain, kendisini dünyaya getirdikleri için ailesini mahkemeye veriyor. Film mahkemede başlayıp geri dönüşlerle miniğin o noktaya nasıl geldiğini perdeye taşıyor. Salı günü açıklanan Oscar adayları listesinde ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ dalındaki beşliden biri olan film, izleyenleri ikiye bölmüş durumda; çok etkilenenler, gözyaşlarını tutamayanların yanı sıra ele aldığı konuyu sömürdüğünü, istismara soyunduğunu iddia edenler de var. Çocuk olmak, aidiyet, göçmenlik, yoksulluk gibi temalar etrafında gelişen ‘Kefernahum’da tamamı amatör olan oyuncular yer alıyor. Kadro şu isimlerden oluşuyor: Zain Al Rafeea, Yordanos Shifera, Treasure Bankole ve Kawsar Al Haddad.
Dünya bir sahnedir
İnternetteki komik videolarıyla tanınan, oyunculuk serüvenine ‘Yalan Dünya’ dizisiyle adım atan Aslı İnandık, ‘Aslı Gibidir’le birlikte ilk uzun metraj serüvenini gerçekleştiriyor. Filmin konusu şöyle: Aslı çocukluğundan beri oyuncu olmak istemektedir. Konservatuvarı kazanır ama ailesi eğitimine karşı çıkar. Genç kız kendisine yeni bir rota ararken ‘gerçek hayatta sipariş üstüne oyunculuk’ yapan dublörler kulübüyle tanışır ve orada çalışmaya başlar. Her şey yolunda giderken, hesapta olmayan bir aşk kapısını çalar. Ali Yorgancıoğlu’nun yönettiği yapımda Aslı İnandık’ın yanı sıra Toygan Avanoğlu, Ahmet Olgun Sünear ile Tuna Orhan gibi oyuncular kadroda yer alıyor.
Eğitim şart!
İlki 2010’da vizyona giren ‘EjderhanI Nasıl Eğitirsin?’ serisinin üçüncü adımı ‘Gizli Dünya’ (‘How to Train Your Dragon: The Hidden World’), küçük seyircilerle bu hafta buluşuyor. Bu son hamlede konu şöyle: Astrid’le birlikte Berk Adası’nın yöneticisi olan Hıçkıdık, yörede bir ejderha ütopyası kurmayı başarmıştır. Ne var ki ortaya çıkan dişi ejderha ‘Işığın Öfkesi’, ‘Dişsiz’in aklını çeler ve ortam hareketlenir. Tam da bu esnada köylerine yönelik tehditle birlikte genç Hıçkıdık’la ejderhası yeni bir sınavdan daha geçecektir. Cressida Cowell’ın çok satan kitabından yapılan uyarlamanın üçüncü filmini de, ilk iki adımda olduğu gibi Kanadalı Dean DeBlois yönetmiş. Bu ilgi çekici animasyon, en azından kâğıt üzerinde sömestr tatilindeki öğrencileri salonlara çekecek en belirgin seçenek gibi gözüküyor.
Amerikan usulü
‘Can Dostum’...
2011 yapımı Fransız filmi ‘Can Dostum’ (‘Les Intouchables’) geçirdiği yamaç paraşütü kazası sonrası boyundan aşağısı felç olan zengin aristokrat Philippe’le bakıcı olarak işe aldığı Senegalli göçmen Driss’in zaman içinde gelişen dostluklarını anlatıyordu. Ülkesinde beklenmedik ilgi gören ve gişede Büyük hasılat yapan film aslında bir anlamda ‘Miss Daisy’nin Şoförü’ esprisinin Fransız versiyonuydu. Ve şimdi çember kapanıyor. Bu kez huzurlarımıza ‘Can Dostum’un Amerikan versiyonu geliyor. Neil Burger’ın yönettiği ve iki ana karakterde Bryan Cranston’la geçmişte attığı homofobik tweet’ler yüzünden Oscar’ı sunma fırsatını elinden kaçıran Kevin Hart’ı izleyeceğimiz yapımın ismi ‘Olacak İş Değil’ (‘The Upside’). Kadrosunda ayrıca Nicole Kidman, Aja Naomi King, Golshifteh Farahani ve Julianna Margulies gibi oyuncuların yer aldığı yapım, Amerika’da eleştirmenlerin beğenisini kazanamadı.
Zamanları düzeltme enstitüsü...
Kız arkadaşı Debbie’den ayrılan fizik öğrencisi Stillman bir türlü kendisini toparlayamaz. Eski günlere dönmenin çaresini ararken imdadına bilim yetişir! Delikanlı, bir zaman makinesi icat ederek geçmişteki hatalarını tekrarlamayacak ve ilişkisini rayına sokacaktır. Andrew Bowler’ın yönettiği filmin başrollerinde ‘Game of Thrones’ tayfasından Sophie Turner’la Asa Butterfield var. Kadroda Skyler Gisondo, Will Peltz, Aubrey Reynolds, Jillian Joy, Joseph Park gibi isimlerin de yer aldığı ‘Zaman Yolcuları’ (‘Time Freak’), genç izleyiciye seslenen romantik komedilerden.
İstanbul Modern
‘Yabancı’ olduk şimdi...
İstanbul Modern Sinema’nın “Oscar’ın Yabancıları” adlı seçkisinde son tura geldik. ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ Oscar’ına aday bir grup yapımın gösterimlerinin son bölümünde program şöyle:
Beşi birden...
‘Yabancı Dilde En İyi Film’ adayı ‘Kefernahum’, yerli komedi ‘Aslı Gibidir’, sömestr tatilindeki miniklere seslenen ‘Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya’, çok tutmuş Fransız filmi ‘Can Dostum’un Amerikan versiyonu ‘Olacak İş Değil’ ve romantik komedi ‘Zaman Yolcuları’... Bu hafta salonları bu beş film şenlendiriyor...
Doğmaz olaydım...
Haftanın yenilerinden ‘Kefernahum’ (‘Capharnaüm’), Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki’nin imzasını taşıyor. Film, hayata isyan eden 12 yaşındaki küçük bir çocuğun acı hikâyesine odaklanıyor. Beyrut’ta yoksulluk, çaresizlik ve şiddet içinde büyüyen Zain, kendisini dünyaya getirdikleri için ailesini mahkemeye veriyor. Film mahkemede başlayıp geri dönüşlerle miniğin o noktaya nasıl geldiğini perdeye taşıyor. Salı günü açıklanan Oscar adayları listesinde ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ dalındaki beşliden biri olan film, izleyenleri ikiye bölmüş durumda; çok etkilenenler, gözyaşlarını tutamayanların yanı sıra ele aldığı konuyu sömürdüğünü, istismara soyunduğunu iddia edenler de var. Çocuk olmak, aidiyet, göçmenlik, yoksulluk gibi temalar etrafında gelişen ‘Kefernahum’da tamamı amatör olan oyuncular yer alıyor. Kadro şu isimlerden oluşuyor: Zain Al Rafeea, Yordanos Shifera, Treasure Bankole ve Kawsar Al Haddad.
Dünya bir sahnedir
İnternetteki komik videolarıyla tanınan, oyunculuk serüvenine ‘Yalan Dünya’ dizisiyle adım atan Aslı İnandık, ‘Aslı Gibidir’le birlikte ilk uzun metraj serüvenini gerçekleştiriyor. Filmin konusu şöyle: Aslı çocukluğundan beri oyuncu olmak istemektedir. Konservatuvarı kazanır ama ailesi eğitimine karşı çıkar. Genç kız kendisine yeni bir rota ararken ‘gerçek hayatta sipariş üstüne oyunculuk’ yapan dublörler kulübüyle tanışır ve orada çalışmaya başlar. Her şey yolunda giderken, hesapta olmayan bir aşk kapısını çalar. Ali Yorgancıoğlu’nun yönettiği yapımda Aslı İnandık’ın yanı sıra Toygan Avanoğlu, Ahmet Olgun Sünear ile Tuna Orhan gibi oyuncular kadroda yer alıyor.
Eğitim şart!
İlki 2010’da vizyona giren ‘EjderhanI Nasıl Eğitirsin?’ serisinin üçüncü adımı ‘Gizli Dünya’ (‘How to Train Your Dragon: The Hidden World’), küçük seyircilerle bu hafta buluşuyor. Bu son hamlede konu şöyle: Astrid’le birlikte Berk Adası’nın yöneticisi olan Hıçkıdık, yörede bir ejderha ütopyası kurmayı başarmıştır. Ne var ki ortaya çıkan dişi ejderha ‘Işığın Öfkesi’, ‘Dişsiz’in aklını çeler ve ortam hareketlenir. Tam da bu esnada köylerine yönelik tehditle birlikte genç Hıçkıdık’la ejderhası yeni bir sınavdan daha geçecektir. Cressida Cowell’ın çok satan kitabından yapılan uyarlamanın üçüncü filmini de, ilk iki adımda olduğu gibi Kanadalı Dean DeBlois yönetmiş. Bu ilgi çekici animasyon, en azından kâğıt üzerinde sömestr tatilindeki öğrencileri salonlara çekecek en belirgin seçenek gibi gözüküyor.
Amerikan usulü
‘Can Dostum’...
2011 yapımı Fransız filmi ‘Can Dostum’ (‘Les Intouchables’) geçirdiği yamaç paraşütü kazası sonrası boyundan aşağısı felç olan zengin aristokrat Philippe’le bakıcı olarak işe aldığı Senegalli göçmen Driss’in zaman içinde gelişen dostluklarını anlatıyordu. Ülkesinde beklenmedik ilgi gören ve gişede Büyük hasılat yapan film aslında bir anlamda ‘Miss Daisy’nin Şoförü’ esprisinin Fransız versiyonuydu. Ve şimdi çember kapanıyor. Bu kez huzurlarımıza ‘Can Dostum’un Amerikan versiyonu geliyor. Neil Burger’ın yönettiği ve iki ana karakterde Bryan Cranston’la geçmişte attığı homofobik tweet’ler yüzünden Oscar’ı sunma fırsatını elinden kaçıran Kevin Hart’ı izleyeceğimiz yapımın ismi ‘Olacak İş Değil’ (‘The Upside’). Kadrosunda ayrıca Nicole Kidman, Aja Naomi King, Golshifteh Farahani ve Julianna Margulies gibi oyuncuların yer aldığı yapım, Amerika’da eleştirmenlerin beğenisini kazanamadı.
Zamanları düzeltme enstitüsü...
Kız arkadaşı Debbie’den ayrılan fizik öğrencisi Stillman bir türlü kendisini toparlayamaz. Eski günlere dönmenin çaresini ararken imdadına bilim yetişir! Delikanlı, bir zaman makinesi icat ederek geçmişteki hatalarını tekrarlamayacak ve ilişkisini rayına sokacaktır. Andrew Bowler’ın yönettiği filmin başrollerinde ‘Game of Thrones’ tayfasından Sophie Turner’la Asa Butterfield var. Kadroda Skyler Gisondo, Will Peltz, Aubrey Reynolds, Jillian Joy, Joseph Park gibi isimlerin de yer aldığı ‘Zaman Yolcuları’ (‘Time Freak’), genç izleyiciye seslenen romantik komedilerden.
İstanbul Modern
‘Yabancı’ olduk şimdi...
İstanbul Modern Sinema’nın “Oscar’ın Yabancıları” adlı seçkisinde son tura geldik. ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ Oscar’ına aday bir grup yapımın gösterimlerinin son bölümünde program şöyle: