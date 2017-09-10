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Uğur Vardan

Uğur Vardan

uvardan@hurriyet.com.tr

3 soru 3 cevap

10 Eylül 2017

1.SORU: F.Bahçe pozisyon bulmakta neden zorlandı?

Başakşehir gibi bir takıma karşı dikine oynamak, adam eksiltmek gerek. Ne zaman ki Valbuena ve Isla dikine oynamaya başladı, F.Bahçe o zaman etkili olmaya başladı, rakibini de hataya zorladı.

2.SORU: Ozan taraftarlar barıştı, peki performansı?

İkili mücadelelerde ve savunmada çok iyiydi ancak konu hücum olduğunda halen biraz ürkek olduğu görüldü. Genelde yana oynayarak ‘idare etti’, oysa stoper Neto bile daha cesur oynadı.

3.SORU: Başakşehir, bu sezon da zirveyi zorlar mı?

Evet, zira geçen yıla göre artık çok daha iyi bir yedek kulübeleri var. Skor 2-2 olup, momentum F.Bahçe’ye geçmesine rağmen sahneye Kerim çıktı ve takımına çok kritik üç puan getirdi.

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