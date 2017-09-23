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Uğur Meleke

Uğur Meleke

umeleke@hurriyet.com.tr

Volkan Yanal

23 Eylül 2017

TRABZON’un Gençlerbirliği maçının ikinci yarısından beri benimsediği ofansif anlayışı ben yanlış bulmuyorum.

Okay ve Durica’nın bile orta saha pas trafiğine katıldığı, Sosa’yı sahayı daha geniş gördüğü bir bölgede kullanan, Abdülkadir’li-Yusuf’lu bu düzen, aslında futbolu seven herkesi mutlu edecek bir düzen. Belki gol yiyecek, ama her an yediğinden fazlasını atabileceğini hissettiğiniz bir takım. Bana Pep’in Manchester City’sini anımsatıyor doğrusu.

Ancak böyle ofansif bir anlayış benimsiyorsanız, Okay’ın bile ortalama pozisyonu rakip yarı sahada çıkıyorsa, topun ağırlıklı sizde kalması gerek. Zaten topun Trabzon’da kaldığı bölüm, görüntü çok iyi: Yüksek pas kalitesi, dönen topları çabuk toplayan bir orta saha. Ve 3-0’a çok kolay gelen bir maç.

EVLERE ‘ŞEN’LİK!

Ancak Yanal’ın skorun 3-2’ye gelmesiyle panikleyip 57’de yaptığı bir değişiklik var ki evlere şenlik: O sırada açık ara sahanın en çok koşan adamı, 7 kilometreyi geçen Yusuf Yazıcı. Pas trafiğinin Sosa’yla birlikte merkezi o. Üstelik Yusuf’u çıkarıp oyuna soktuğu adam, Volkan Şen. Volkan’ın oyundaki ilk 10 dakikasındaki raporu şu: İki kafa topuna dirsekle çıkıp yaptığı iki faul. Burak’la verkaçta saçmasapan bir ofsayta düşüp harcadığı gol. Junior’un driplingine cevap verecek gücü olmadığı için arkadan tekme sallama ve koşuyu bırakma. Dünkü maçta kulübedeki teknik adamın soyadı Şen olsa, Yusuf’u oyundan çıkarıp bu haliyle Volkan’ı sokar mıydı, şüpheliyim doğrusu. Trabzonspor, kazanabileceği bir maçı hediye etti Alanyaspor’a. Ve korkarım ki bunun sebebi, başarısız değişikliklerdi bu kez.

MAÇIN ADAMI: SAFET SUSİÇ

38’de N’Sakala’yı beke, Mbilla’yı sağ açığa, Efecan’ı merkeze koyup takımının ritmini değiştirdi. Love hat-trick yaptı ama altyapıyı kuran Susiç’in değişiklikleriydi bence.

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