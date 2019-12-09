Raşit Altun ve haritalar

Aslında geçen hafta davetli olarak gittiğim Ege bölgesinden izlenimleri yazmayı düşünüyordum. Tam yazıya oturacakken, Armoni Sanat Galerisi’nden elektronik postama gelen bilgiler Ege yazısını haftaya ertelememe neden oldu.
Raşit Altun benim yakından izlediğim, ilginç soyutlamalarda bulunan genç kuşak ressamlardan. Altun, yeni çalışmalarından oluşan “Bir avuç cennet” adını verdiği sergisini 12 Ocak Perşembe günü Armoni Sanat’ta açacak. 8 Ocak’a kadar izlenebilecek olan sergide Altun’un bu kez tuvale marufle edilmiş haritaları kullanması dikkat çekiyor. Sanatçının haritaları neden tercih ettiği sergiyle ilgili bültende şöyle açıklanıyor:
“Dünyanın her yerinde yeni dinamiklerle mekansal birimlerde gerçekleşen insan hareketliliklerini konu alır ressam. İnsanı ve içinde yaşadığı dünyanın dinamiklerini renklerle anlatmayı seçer. Tarih boyunca göç hareketleriyle kendi yaşanmışlıklarını farklı iklimlere taşıyan toplulukların modernite içinde kayboluşlarına dikkat çekmek ister gibidir eserlerinde. İnsanların belki iş, belki gezi amacıyla gittikleri yerlerden edindikleri haritaları kullanır tablolarında. Yaşanmışlıklarıyla bu haritalar resimlerin zeminini oluştururken üzerinde renkler bir orkestranın bütünüymüşcesine dizilirler. Renklerin içinde göç eden insanlar belirir. Göç kavramı insanlık tarihi kadar eskidir. Bu tarihsel serüven içinde insanoğlu bazen mecburiyetten bazen de daha iyi bir hayatın özlemiyle geride bırakır sevdiği her şeyi. Ressam anılarla dolu haritalarda yaşantılarını geride bırakan insanları konu ederek çelişki yaratır izleyicisinin kafasında.”
Eleştirmen Pınar Akkaş da, Altun’un haritalı çalışmalarına “yurt ve sürgün” ikilemi açasından bakmış. Özetle şöyle diyor Akkaş:
“İçimizde taşırız kağıtlara çizdiğimiz haritaları. Kalbimiz seçer yurt edindiğimiz toprakları. Ne kadar uzağa gidersek o kadar özleriz orayı. Bir dünya yeri-yurt edinmek için binlerce yıldır yürümüş durmuşuz. Bazıları bir yurt edinmiş, bazıları da sürgün edilmiş yola. İşte orada başlamış acı, özlem ve keder. O yolda olana yakılmış, ağulu şarkılar. Raşit Altun’un resimleri insanlığın o en eski acısından başlar. Yurtsuzluk. Yalnızlık. Büyük kalabalıkların yalnızlığı. Telaşlı bir kalabalık vardır orada. Ama orası bir mahşer yeri de değildir. Ne de tufandan sonra halkların toplandığı büyük kozmik bir dağ. Binlerce yıllık uygarlıkların büyük toz bulutlarının altında kaybolduğu Babil, Sümer ya da kayıp kıta Atlantis de değildir. Burası sürgün halkların yazgısının başladığı bir öte dünyadır. Fırat ve Dicle’nin arasında barış içinde yaşayan bir yakın doğudur. Yurdudur topraklarından sürülenlerin. Yurtsuzların haritası kalbine çizilmiştir ve sınırları yoktur. Hem yurtsuz, hem de mülksüzdürler. Bu resimler bu dünyalı mültecileri, tanrının öz çocuklarını, kutsal Mezopotamya’sında toplar ve onlara kendi yurtlarını, kadim kültürlerini ve dillerini müjdeler. Bir büyük uyanışın manifestosudur bu renkler. O gökyüzünde parlayan Işık ise sevgiyle bağlandığımız yurtlarımızın bildiricisidir. Bir umuttur Raşit Altun’un resimleri ve kadim geleneklerin mirasçısı bir bilgenin ruhunu taşır. ‘Ben’den bize ve bizden sonraya...”
KENTTE NE VAR?
Suna Özkalan-16 Aralık’a kadar (Bilkent Üni. Sanat Galerisi), İbrahim Balaban-H.Nazım Balaban-19 Aralık’a kadar (Pari Antik/Kale), Makbule Ayaz-31 Aralık’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), Nevzat Akoral (özgün baskı)-27 Aralık’a kadar (İ.Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Mustafa Ayaz Müzesi 10. yıl özel sergisi-31 Aralık’a kadar (M.Ayaz Müzesi/Balgat), Bihrat Mavitan-16 Aralık’a kadar (Siyah-Beyaz/Kavaklıdere), Zafer Gençaydın-Veysel Günay-Chung Young İl-27 Aralık’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Şükran Ersoy-20 Aralık’a kadar (Galeri Sanat Yapım/Beştepe), Efe Kasaplar-13 Aralık’ta açılacak (BRHD/Hollanda Caddesi), Hatice Aras-21 Aralık’a kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Güliz Korkmaz(seramik)-14 Aralık’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi), Güzin Arısoy-Irmak Birlik-Namık Birlik-12 Aralık’a kadar (Emin Antik/Kale), Nuran Bozkurt Ergün-13 Aralık’ta açılacak (Galeri Akdeniz/Yıldız), Barış Okşan Çevkuş-15 Aralık’a kadar (Galeri M/ Armada AVM), Güngör Akalan Esin-19 Aralık’a kadar (BoHo Art/Kale), Raif Gökkuş-27 Aralık’a kadar (Sardunya Resim Atölyesi/Koru Çarşısı-Çayyolu), Birtan Chakmakchy-16 Aralık’a kadar (Ata Sanat/Kale), Özlem Kaçmaz-19 Aralık’a kadar (Detay Sanat/Kocatepe), Selma Ergin-Bugün açılacak (Ankara Barosu Atilla Sav Sanat Galerisi/Kızılay), Venedik için müzayede-14 ve 15 Aralık’ta (RC Art/ Bilkent Center).
Raşit Altun ve haritalar
Aslında geçen hafta davetli olarak gittiğim Ege bölgesinden izlenimleri yazmayı düşünüyordum. Tam yazıya oturacakken, Armoni Sanat Galerisi’nden elektronik postama gelen bilgiler Ege yazısını haftaya ertelememe neden oldu.
Raşit Altun benim yakından izlediğim, ilginç soyutlamalarda bulunan genç kuşak ressamlardan. Altun, yeni çalışmalarından oluşan “Bir avuç cennet” adını verdiği sergisini 12 Ocak Perşembe günü Armoni Sanat’ta açacak. 8 Ocak’a kadar izlenebilecek olan sergide Altun’un bu kez tuvale marufle edilmiş haritaları kullanması dikkat çekiyor. Sanatçının haritaları neden tercih ettiği sergiyle ilgili bültende şöyle açıklanıyor:
“Dünyanın her yerinde yeni dinamiklerle mekansal birimlerde gerçekleşen insan hareketliliklerini konu alır ressam. İnsanı ve içinde yaşadığı dünyanın dinamiklerini renklerle anlatmayı seçer. Tarih boyunca göç hareketleriyle kendi yaşanmışlıklarını farklı iklimlere taşıyan toplulukların modernite içinde kayboluşlarına dikkat çekmek ister gibidir eserlerinde. İnsanların belki iş, belki gezi amacıyla gittikleri yerlerden edindikleri haritaları kullanır tablolarında. Yaşanmışlıklarıyla bu haritalar resimlerin zeminini oluştururken üzerinde renkler bir orkestranın bütünüymüşcesine dizilirler. Renklerin içinde göç eden insanlar belirir. Göç kavramı insanlık tarihi kadar eskidir. Bu tarihsel serüven içinde insanoğlu bazen mecburiyetten bazen de daha iyi bir hayatın özlemiyle geride bırakır sevdiği her şeyi. Ressam anılarla dolu haritalarda yaşantılarını geride bırakan insanları konu ederek çelişki yaratır izleyicisinin kafasında.”
Eleştirmen Pınar Akkaş da, Altun’un haritalı çalışmalarına “yurt ve sürgün” ikilemi açasından bakmış. Özetle şöyle diyor Akkaş:
“İçimizde taşırız kağıtlara çizdiğimiz haritaları. Kalbimiz seçer yurt edindiğimiz toprakları. Ne kadar uzağa gidersek o kadar özleriz orayı. Bir dünya yeri-yurt edinmek için binlerce yıldır yürümüş durmuşuz. Bazıları bir yurt edinmiş, bazıları da sürgün edilmiş yola. İşte orada başlamış acı, özlem ve keder. O yolda olana yakılmış, ağulu şarkılar. Raşit Altun’un resimleri insanlığın o en eski acısından başlar. Yurtsuzluk. Yalnızlık. Büyük kalabalıkların yalnızlığı. Telaşlı bir kalabalık vardır orada. Ama orası bir mahşer yeri de değildir. Ne de tufandan sonra halkların toplandığı büyük kozmik bir dağ. Binlerce yıllık uygarlıkların büyük toz bulutlarının altında kaybolduğu Babil, Sümer ya da kayıp kıta Atlantis de değildir. Burası sürgün halkların yazgısının başladığı bir öte dünyadır. Fırat ve Dicle’nin arasında barış içinde yaşayan bir yakın doğudur. Yurdudur topraklarından sürülenlerin. Yurtsuzların haritası kalbine çizilmiştir ve sınırları yoktur. Hem yurtsuz, hem de mülksüzdürler. Bu resimler bu dünyalı mültecileri, tanrının öz çocuklarını, kutsal Mezopotamya’sında toplar ve onlara kendi yurtlarını, kadim kültürlerini ve dillerini müjdeler. Bir büyük uyanışın manifestosudur bu renkler. O gökyüzünde parlayan Işık ise sevgiyle bağlandığımız yurtlarımızın bildiricisidir. Bir umuttur Raşit Altun’un resimleri ve kadim geleneklerin mirasçısı bir bilgenin ruhunu taşır. ‘Ben’den bize ve bizden sonraya...”
KENTTE NE VAR?
Suna Özkalan-16 Aralık’a kadar (Bilkent Üni. Sanat Galerisi), İbrahim Balaban-H.Nazım Balaban-19 Aralık’a kadar (Pari Antik/Kale), Makbule Ayaz-31 Aralık’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), Nevzat Akoral (özgün baskı)-27 Aralık’a kadar (İ.Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Mustafa Ayaz Müzesi 10. yıl özel sergisi-31 Aralık’a kadar (M.Ayaz Müzesi/Balgat), Bihrat Mavitan-16 Aralık’a kadar (Siyah-Beyaz/Kavaklıdere), Zafer Gençaydın-Veysel Günay-Chung Young İl-27 Aralık’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Şükran Ersoy-20 Aralık’a kadar (Galeri Sanat Yapım/Beştepe), Efe Kasaplar-13 Aralık’ta açılacak (BRHD/Hollanda Caddesi), Hatice Aras-21 Aralık’a kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Güliz Korkmaz(seramik)-14 Aralık’a kadar (Keskinok Sanat Vakfı/Cinnah Caddesi), Güzin Arısoy-Irmak Birlik-Namık Birlik-12 Aralık’a kadar (Emin Antik/Kale), Nuran Bozkurt Ergün-13 Aralık’ta açılacak (Galeri Akdeniz/Yıldız), Barış Okşan Çevkuş-15 Aralık’a kadar (Galeri M/ Armada AVM), Güngör Akalan Esin-19 Aralık’a kadar (BoHo Art/Kale), Raif Gökkuş-27 Aralık’a kadar (Sardunya Resim Atölyesi/Koru Çarşısı-Çayyolu), Birtan Chakmakchy-16 Aralık’a kadar (Ata Sanat/Kale), Özlem Kaçmaz-19 Aralık’a kadar (Detay Sanat/Kocatepe), Selma Ergin-Bugün açılacak (Ankara Barosu Atilla Sav Sanat Galerisi/Kızılay), Venedik için müzayede-14 ve 15 Aralık’ta (RC Art/ Bilkent Center).