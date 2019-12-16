Güneştekin Ankara’da

Ankara’da geçen hafta yeni bir galeri açıldı. Başkentin önemli sanat merkezlerinden CerModern, Çankaya Or-An’da yeni açılan Kuzu Effect’te bir sanat galerisi kurdu.
İlk iki harfinin “Modern art (modern sanat)” kelimelerinin kısaltmasından uyarlanarak MAMM adı verilen galerinin açılışı nedeniyle, dünyaca ünlü ressamımız Ahmet Güneştekin’in CerModern için oluşturduğu “Seçilmiş İşler” isimli sergisi de Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sevgili Güneştekin’in daveti üzerine MAMM’ın açılışına bizzat katıldım. Güneştekin’in eserleri gerçekten muhteşem. Sergide ünlü ressamın sanat yolculuğunun bir bütün olarak evrelerini ve dönemlerini bir araya getiren eserleri görebilirsiniz. Güneştekin, hibrit yaklaşımını tanımlayan bir eseri de bu sergi için özel olarak yapmış. Güneştekin’in Anadolu hikayeleri, güncel kentsel meseleler, insan temalı eleştirel yaklaşımlarından oluşan tabloları ile seramik çalışmalarının yer aldığı sergide toplam 30 eser yer alıyor. 24 Ocak’a kadar sürecek olan bu sergiyi kesinlikle kaçırmayın. Açılışta CerModern Kültür Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer’le de konuşma fırsatım oldu. Tümer, CerModern olarak MAMM alt markasıyla başkenti sanatsal açıdan daha fazla görünür kılmayı, çağdaş sanat ürünlerini gözler önüne sermeyi hedeflediklerini söyledi. Tümer, “AVM içinde sanat galerisi açmanın riskli olup olmadığı” sorusunu yanıtlarken, AVM’leri bir sanatevine çevirme ve sanatçılara yer açma yaklaşımının dünyada birçok örneği bulunduğunu, böylece sanatın görünürlüğünün, daha büyük alanlara taşındığını dile getirdi.
GALERİ NEV’DE “ALTIN ÇAĞ”
Bir haber de Ankara’nın köklü sanat galerilerinden, Türkiye’de koleksiyonerlerin yakından bildiği Galeri Nev’den. 1984’te Ankara’da kurulan Galeri Nev (Kırlangıç Sokak), 35. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Galeri yeni yaşı için “Altın Çağ” adını verdiği muhteşem bir karma sergi düzenleyecek. Sergide, sadece Galeri Nev’in kuruluşundan bu yana birlikte çalıştığı sanatçılar değil, başka zamanlarda, başka vesilelerle temas ettiği ya da teğet geçtiği isimler de yer alacak. Zaten sergiye “Altın Çağ” adı da seçkin sanatçı zenginliğine işaret etmek amacıyla verilmiş. Aralarında Alev Ebüzziya, Yüksel Arslan, Canan Tolon, Mübin Orhon, Erol Akyavaş, Candeğer Furtun, Nejad Devrim, Seyhun Topuz, Nil Yalter, İnci Eviner, Mehtap Baydu, Necla Rüzgar, Elif Uras ve Nermin Kura’nın da yer aldığı 50 sanatçının eserleri, yılın en uzun gecesinin yaşanacağı 21 Aralık’ta açılacak bu sergide sanatseverlerle buluşacak.
İZMİR’DE PİCASSO
Geçen haftadan bu haftaya ertelediğim, davetli olarak gittiğim İzmir seyahatime de değinmek istiyorum. Bursa ve Balıkesir’i de kapsayan bu gezinin İzmir ayağında çok önemli sanatsal bir etkinliği yerinde gördüm. Arkas Sanat Merkezi’nde açılan ve 5 Ocak’a kadar sürecek “Picasso: Gösteri Sanatı” etkinliğini fırsatınız olursa kaçırmamanızı tavsiye ederim. Eğer yeni yıla sevdiklerinizle, yakınlarınızla İzmir’de girme düşünceniz varsa, ne yapıp edin bu muhteşem sergiyi görün. Sergi, Picasso’nun bütün yaşamına nüfuz eden gösteri sanatına olan tutkusu çevresinde kurgulanmış. Sergide yer alan tablolar, incelemeler, maketler, eskizler, heykeller, fotoğraflar, filmler, kostümler, videolar ve daha pek çok belge; klasik geleneği “dinamitleyerek” modern sanata pek çok farklı yol açan bu dehanın farklı yaratım alanlarının art arda mekanlarda keşfedilebileceği şekilde derlenmiş. Serginin “Picasso Méditerranée” projesi kapsamında, Paris-Picasso Ulusal Müzesi’nin özel desteği ile gerçekleştirildiğini de hatırlatmak isterim.
KENTTE NE VAR?
Nevzat Sayın-20 Aralık’ta açılacak (Siyah Beyaz/Kavaklıdere), Makbule Ayaz-31 Aralık’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), İsmail Tetikçi-20 Aralık’ta açılacak (Artsürem/Hilal Mahallesi), Nevzat Akoral (özgün baskı)-27 Aralık’a kadar (İ.Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Mustafa Ayaz Müzesi 10. yıl özel sergisi-31 Aralık’a kadar (M.Ayaz Müzesi/Balgat), Zafer Gençaydın-Veysel Günay-Chung Young İl-27 Aralık’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Raşit Altun-8 Ocak’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Mutlu Başkaya-Hasan Şahbaz-Yong Moon Kim- (seramik)-Yarın açılacak (Fransız Kültür Merkezi/Yıldız), Erdem Öztürk-21 Aralık’ta açılacak (Galeri M/Armada AVM), Şükran Ersoy-20 Aralık’a kadar (Galeri Sanat Yapım/Beştepe), Efe Kasaplar-26 Aralık’a kadar (BRHD/Hollanda Caddesi), Hatice Aras-21 Aralık’a kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Nuran Bozkurt Ergün-28 Aralık’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Raif Gökkuş-27 Aralık’a kadar (Sardunya Resim Atölyesi/Koru Çarşısı-Çayyolu), Türk modernizminin öncüleri-15 Ocak’a kadar (Ziraat Çukurambar/Next Level AVM).
Güneştekin Ankara’da
Ankara’da geçen hafta yeni bir galeri açıldı. Başkentin önemli sanat merkezlerinden CerModern, Çankaya Or-An’da yeni açılan Kuzu Effect’te bir sanat galerisi kurdu.
İlk iki harfinin “Modern art (modern sanat)” kelimelerinin kısaltmasından uyarlanarak MAMM adı verilen galerinin açılışı nedeniyle, dünyaca ünlü ressamımız Ahmet Güneştekin’in CerModern için oluşturduğu “Seçilmiş İşler” isimli sergisi de Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sevgili Güneştekin’in daveti üzerine MAMM’ın açılışına bizzat katıldım. Güneştekin’in eserleri gerçekten muhteşem. Sergide ünlü ressamın sanat yolculuğunun bir bütün olarak evrelerini ve dönemlerini bir araya getiren eserleri görebilirsiniz. Güneştekin, hibrit yaklaşımını tanımlayan bir eseri de bu sergi için özel olarak yapmış. Güneştekin’in Anadolu hikayeleri, güncel kentsel meseleler, insan temalı eleştirel yaklaşımlarından oluşan tabloları ile seramik çalışmalarının yer aldığı sergide toplam 30 eser yer alıyor. 24 Ocak’a kadar sürecek olan bu sergiyi kesinlikle kaçırmayın. Açılışta CerModern Kültür Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer’le de konuşma fırsatım oldu. Tümer, CerModern olarak MAMM alt markasıyla başkenti sanatsal açıdan daha fazla görünür kılmayı, çağdaş sanat ürünlerini gözler önüne sermeyi hedeflediklerini söyledi. Tümer, “AVM içinde sanat galerisi açmanın riskli olup olmadığı” sorusunu yanıtlarken, AVM’leri bir sanatevine çevirme ve sanatçılara yer açma yaklaşımının dünyada birçok örneği bulunduğunu, böylece sanatın görünürlüğünün, daha büyük alanlara taşındığını dile getirdi.
GALERİ NEV’DE “ALTIN ÇAĞ”
Bir haber de Ankara’nın köklü sanat galerilerinden, Türkiye’de koleksiyonerlerin yakından bildiği Galeri Nev’den. 1984’te Ankara’da kurulan Galeri Nev (Kırlangıç Sokak), 35. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Galeri yeni yaşı için “Altın Çağ” adını verdiği muhteşem bir karma sergi düzenleyecek. Sergide, sadece Galeri Nev’in kuruluşundan bu yana birlikte çalıştığı sanatçılar değil, başka zamanlarda, başka vesilelerle temas ettiği ya da teğet geçtiği isimler de yer alacak. Zaten sergiye “Altın Çağ” adı da seçkin sanatçı zenginliğine işaret etmek amacıyla verilmiş. Aralarında Alev Ebüzziya, Yüksel Arslan, Canan Tolon, Mübin Orhon, Erol Akyavaş, Candeğer Furtun, Nejad Devrim, Seyhun Topuz, Nil Yalter, İnci Eviner, Mehtap Baydu, Necla Rüzgar, Elif Uras ve Nermin Kura’nın da yer aldığı 50 sanatçının eserleri, yılın en uzun gecesinin yaşanacağı 21 Aralık’ta açılacak bu sergide sanatseverlerle buluşacak.
İZMİR’DE PİCASSO
Geçen haftadan bu haftaya ertelediğim, davetli olarak gittiğim İzmir seyahatime de değinmek istiyorum. Bursa ve Balıkesir’i de kapsayan bu gezinin İzmir ayağında çok önemli sanatsal bir etkinliği yerinde gördüm. Arkas Sanat Merkezi’nde açılan ve 5 Ocak’a kadar sürecek “Picasso: Gösteri Sanatı” etkinliğini fırsatınız olursa kaçırmamanızı tavsiye ederim. Eğer yeni yıla sevdiklerinizle, yakınlarınızla İzmir’de girme düşünceniz varsa, ne yapıp edin bu muhteşem sergiyi görün. Sergi, Picasso’nun bütün yaşamına nüfuz eden gösteri sanatına olan tutkusu çevresinde kurgulanmış. Sergide yer alan tablolar, incelemeler, maketler, eskizler, heykeller, fotoğraflar, filmler, kostümler, videolar ve daha pek çok belge; klasik geleneği “dinamitleyerek” modern sanata pek çok farklı yol açan bu dehanın farklı yaratım alanlarının art arda mekanlarda keşfedilebileceği şekilde derlenmiş. Serginin “Picasso Méditerranée” projesi kapsamında, Paris-Picasso Ulusal Müzesi’nin özel desteği ile gerçekleştirildiğini de hatırlatmak isterim.
KENTTE NE VAR?
Nevzat Sayın-20 Aralık’ta açılacak (Siyah Beyaz/Kavaklıdere), Makbule Ayaz-31 Aralık’a kadar (Kent Sanat/Yıldız), İsmail Tetikçi-20 Aralık’ta açılacak (Artsürem/Hilal Mahallesi), Nevzat Akoral (özgün baskı)-27 Aralık’a kadar (İ.Altınok Sanat Merkezi/Kolej), Mustafa Ayaz Müzesi 10. yıl özel sergisi-31 Aralık’a kadar (M.Ayaz Müzesi/Balgat), Zafer Gençaydın-Veysel Günay-Chung Young İl-27 Aralık’a kadar (Atlas Sanat/Cinnah Caddesi), Raşit Altun-8 Ocak’a kadar (Armoni Sanat/Yıldız), Mutlu Başkaya-Hasan Şahbaz-Yong Moon Kim- (seramik)-Yarın açılacak (Fransız Kültür Merkezi/Yıldız), Erdem Öztürk-21 Aralık’ta açılacak (Galeri M/Armada AVM), Şükran Ersoy-20 Aralık’a kadar (Galeri Sanat Yapım/Beştepe), Efe Kasaplar-26 Aralık’a kadar (BRHD/Hollanda Caddesi), Hatice Aras-21 Aralık’a kadar (Nurol Sanat/Kavaklıdere), Nuran Bozkurt Ergün-28 Aralık’a kadar (Galeri Akdeniz/Yıldız), Raif Gökkuş-27 Aralık’a kadar (Sardunya Resim Atölyesi/Koru Çarşısı-Çayyolu), Türk modernizminin öncüleri-15 Ocak’a kadar (Ziraat Çukurambar/Next Level AVM).