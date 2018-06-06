Uçaklar full+full

Hemen hemen bütün yerli havayolu şirketlerinde doluluk beklenenden hızlı arttı. Öyle ki önümüzdeki ay ortalarına kadar yer yok. Günde iki üç sefer olan yurtiçi ve yurtdışı kentler için yapılan uçuşlarda bile doluluk oranı yüzde 70’leri geçti. Bayram zaten rekorların kırıldığı bir zaman olacak. 2018 yılı sonunda beklenen havayolu yolcu sayımız 219 milyona ulaşacak. Şu andaki aylık yolcu verileri yıl sonunda bu sayılara ulaşılacağını garanti ediyor…

BÜTÜN hatlarda doluluk oranlarının yükselmesi elbette yazla birlikte bekleniyordu. Ama beklenmeyen, doluluk oranlarının çok hızlı artmasıydı. Uçak bilet fiyatlarında her zaman kampanyalar oluyor ama fiyatlarda ciddi bir düşüş olmuyor. Yaz başında hiçbir havayolu şirketi ciddi bir indirim yapılmıyor. Doluluk sorunu olan hatlarda yapılan kampanyalarda bile fiyatlar yüksek.

UCUZ BİLET HAYALİ

Biletler ucuzluyor ya da ucuzlayacak sloganları tamamen bir hayal. Bence bu zamanlarda kimsenin hayal satmaması gerekir. Zaten doluluklar yüksek, yolcuları temelsiz kampanyalarla rahatsız etmek mantıksız. Güvenlerini de sarsmamak lazım. Üçüncü Havalimanı’na geçildiğinde bilet fiyatlarının ucuzlayacağı iddiaları da bir temele dayanmıyor.

Aksine 3. Havalimanı’nda birçok giderin fiyatı yükseliyor. Havayolu şirketleri bu durumdan rahatsız ama bir taraftan da işletmeciler yaptıkları yatırımın riskini paylaşmak istiyorlar.

Yani bundan sonra petrol fiyatları yerle bir olmadıktan sonra bilet fiyatlarının ucuzlaması mümkün görülmüyor. Gelip geçici de olsa kampanyaları izleyip, belli fırsatları yakalamak mümkün. Ama bu fırsatlar çok az sayıda bilet için oluyor. Yani çok az yolcu yararlanabiliyor.

BİLETLER UCUZLAMAYACAK ÇÜNKÜ YAKIT FİYATLARI ARTIYOR

HEP uçak bilet fiyatlarının düşeceği iddiaları ortaya atılıyor. Ama yakıttaki gelişmelere bakınca bu mümkün görünmüyor. Petrol fiyatları, son yıllara baktığımızda en yüksek seviyeye 2015’te ulaşmıştı. Bir ton uçak yakıtının fiyatı 701 dolara ulaşmıştı. Havayollarının endişe ile yaklaştığı bu dönemin ardından ton fiyatı 2016’da 570 dolara kadar düştü. Geçen yılı da 581 dolarla kapadı. Havayolları son iki yılda yakıt açısından şanslıydı. Ancak bu yıl ilk çeyrek raporları petrol fiyatlarındaki yüzde 9’luk artışa dikkat çekiyor. Tahminler, yıl sonuna kadar artışın yüzde 20’yi aşabileceğini gösteriyor. Beklentiler yüzde 24’e kadar çıkıyor. Örneğin; Türk Hava Yolları’nın yıl sonunda bir tonluk uçak yakıt fiyatı tahmini 633 dolar. Bu trendin 2019’da nasıl devam edeceği merak konusu… Havayolları, yakıtları için yıllık veya çok uzun dönemli anlaşmalar yaparak fiyat alıyor. Fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek için ‘hedge’ denilen yol izleniyor. Uçak yakıtı ton fiyatı sabitleniyor. Pazardaki gelişimi iyi tahmin eden şirketler ‘hedge’ olarak adlandırılan bu yoldan ciddi kâr edebiliyor. Aksi halde ise bilançoya zarar olarak yansıyor.

130 MİLYON YOLCU UÇURDU

TÜRKİYE’nin yanı sıra Letonya’dan Suudi Arabistan’a Türk bayrağını dalgalandıran yer hizmetleri işletmesi Havaş, geçen yılı 130 milyon yolcu uçurarak tamamladı. TAV Havalimanları Holding bünyesindeki Havaş, ayrıca geçen yıl 465 bin uçuş ve 470 bin ton kargo hizmeti verip 100 milyondan fazla bagaj taşıdı. Türkiye’nin ilk yer hizmetleri şirketi olan Havaş, halen yurt içindeki 26 havalimanının yanı sıra Letonya’da Riga ve Suudi Arabistan’da Medine Havalimanı’nda yer hizmetleri operasyonları yürütüyor. Yer hizmetleri gibi zorlu bir alanda yakaladıkları sürdürülebilir başarıda nitelikli insan kaynağının önemini vurgulayan Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, “Sektörde 85’inci yılımız ve havacılığın uzmanlık ve deneyim gerektiren niş alanlarından birinde hizmet veriyoruz. İşbirliğimiz olan havayollarının da başarılarına temel oluşturuyoruz. Riga Havalimanı’nda yer hizmetlerini üstlendiğimiz Letonya’nın bayrak taşıyıcısı airBaltic Havayolları, geçtiğimiz günlerde Official Airline Guides’ın (OAG) raporunda 2017’de elde ettiği 90.01’lik oranla dünyanın en dakik havayolu oldu. Bu sonuç aslında Havaş’ın üstlendiği rolün ve başarısının da en önemli göstergelerinden biri” dedi. Uluslararası alandaki büyümeyi sürdürmeyi hedefleyen Havaş, Ortadoğu ve Doğu Avrupa’daki fırsatları da yakından takip ediyor.

GÖVDE GENİŞLİĞİNDE MOTOR

DÜNYANIN en büyük uçak motoru artık gökyüzünde. General Electric imalatı GE 9X testlerden geçiyor. İlk testte tam dört saat havada kaldı. Büyüklüğü bir Boeing 737 uçağının gövde genişliğinde. Koca bir şey.Sessiz, daha az yakıt harcıyor ve 100 bin poundluk itiş gücüne sahip. Aslında bu motor Boeing’in yeni nesil, kompozit-katlanır kanatlı 777X uçağı için imal edildi. Ama Mojave Çölü’ndeki üste bir Boeing 747 uçağına takıldı ve testleri yapılıyor. 2019 yılında tüm testleri bitmiş olacak sonra da 777X’in kanatlarında gökyüzüne yükselecek. Motorun fan çapı o kadar geniş ki, NBA yıldızları Shaquille O’Neil, omuzlarında oturan Kobe Bryant ile birlikte motor kapağının içine rahatlıkla sığabiliyor. GE9X motoru Cathay Pasific, Emirates, Lufthansa, Etihad ve Qatar gibi dünyanın en güçlü havayolu şirketlerinden 700’ün üzerinde sipariş aldı. GE mühendislerinin, motor pallerinin karbon fiber kompozitten imal edilebilecek yeni bir teknolojiyi hayata geçirdi. Böylelikle motordaki pal sayısı 22’den 16’ya düşürüldü. Motor, mevcut 777’lerde kullanılan GE90’a oranla daha da hafifledi. Böylelikle yüzde 10’luk yakıt tasarrufuna ulaşılacak. Motor için sertifikasyon hedefi 2019.

GENÇ TASARIMCILAR HAZIR OLUN

Türk Hava Yolları en az 800 tasarımcının çalışacağı bir merkezi kurmak için çalışmalara başladı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yeni merkezin dünyanın sayılı tasarım merkezlerinden biri olmasını hedeflediklerini söyledi. Bu yeni oluşum için yerleşim yeri aranıyor. Merkezde uçak tasarımına kadar gidecek geniş bir yelpazede çalışmalar yapılacak. Uçak içi, gövde, aviyonik gibi her dalda çalışmalar yapacak tasarımcılar iyeni nesil malzemeleri kullanacaklar. Ağırlıklı kompozit malzemeler yapılacak ürünler arasında troleyden radom kapağına kadar çeşitler olacak. Tasarımcıların ürünleri sadece THY değil uçak fabrikalarına kadar geniş bir yelpazede satılacak.

100 SERVİS ELEMANI

Türk Hava Yolları, uçaklarında kabin memurlarının yanında görev yapacak 100 servis elemanı alacak. Emniyet ve güvenlikten sorumlu olmayacak bu gençler kabin memurlarının yanında uçarak işi öğrenecekler. İngilizcelerini ilerletmeleri istenecek servis elemanları Türk Hava Kurumu, Kapadokya, Fatih Sultan Mehmet ve Maltepe Üniversitesi gibi okullardan seçilecek. Bu öğrenciler belirli bir seviyeye geldikten sonra THY Kabin memurluğu için aranan şartlara ulaşmaları halinde kadroya alınacak. Sözleşmeli olacak gençlerin öncelikle İngilizcelerini THY şartlarına uygun hale getirmeleri gerekiyor.

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